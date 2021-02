Ariano, março será um mês muito espiritual para você. será normal querer mais solidão, ficar mais recluso, sentir a própria aura e fugir da multidão. Não há nada de errado com você, ok? Veja o que te espera no Horóscopo de Áries para março de 2021.

Amor e dinheiro no horóscopo de Áries para março

De acordo com os astros, esta solidão é um grande presente, afinal, os eventos que costumam mudar a nossa vida raramente acontecem na multidão, mas sim na quietude e no silencio da sua comunhão com o Divino. Por fora, parece que nada acontece, mas por dentro há um movimento intenso. Aprecie a solidão, curta sua própria companhia!

Este tende a ser um mês próspero para você. No dia 20 o Sol entra no seu signo trazendo luz e bênçãos. Serão dias auspiciosos para novas começos, projetos e trabalhos. No dia seguinte, 21, Vênus também entra no seu signo trazendo mais beleza e amor para a vida, mas também um foco nas finanças. Ótimo momento para ganhar dinheiro e fazer investimentos, até pode acontecer de um dinheiro inesperado surgir para você e novas oportunidades no trabalho.

Use a lua nova para entrar em contato com o que você realmente deseja.

O início do seu mês terá maior foco na sua vida espiritual e autoconhecimento, mas depois do dia 21 o amor ganha foco, podendo ser ótimos dias para conhecer alguém, declarar amor ou pedir sua parceira em casamento!

Melhores dias para o amor: 1º, 2, 3, 13, 21, 22, 24, 28, 29.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1º, 2, 4, 9, 16, 17, 19, 20, 24, 26, 28, 29.

