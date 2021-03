Horóscopo de Câncer para abril de 2021 – Abril é um mês auspicioso para o amor! Vários dias do seu mês estarão propícios para amar e se apaixonar. Portanto, dedique seu amor a quem você ama, seja um familiar ou um amigo, dedique seu carinho e acolhimento ao seu namorado ou marido. É um lindo mês para expressar seus sentimentos, demonstrar o quão o outro é especial e importante para você! Mas além desse lado todo afetivo, também é um mês para fazer o que ama, tanto na rotina como no trabalho.

Até dia 20, com o Sol transitando em Áries, faz com que sua vida fique um pouco acelerada demais, portanto, é muito importante cuidar da sua saúde, dar atenção a alimentação, beber muita água e movimentar o corpo!

Você tem que aprender a vocalizar suas necessidades.

Horóscopo de Câncer para abril para o trabalho

No trabalho, abril promete um mês de realizações e até descobertas. Se você se encontra perdida profissionalmente, esse mês lhe oferece as devidas energias para você se reencontrar e se reerguer! Descubra o que faz sentido pra você, o que você ama fazer e se sente satisfeita e contemplada ao realizar. É um mês de muito autoconhecimento que irá te despertar para o seu verdadeiro propósito!

Já no amor, como foi dito lá no começo, esse é um mês incrível para as relações! Se você está só, muito provável que irá se apaixonar como há tempos não se apaixonava por alguém. Se já está em uma relação, é um momento super bacana de buscar inovação e sair da rotina com seu parceiro!

Abril é um bom mês para você, Câncer. Plutão, o deus do submundo e o planeta da transformação, retrocede na terça – feira, 27 de abril . Quando este planeta retroceder, devemos confrontar nossos desejos mais profundos e secretos. Vejo você no Próximo mês!

Melhores dias para o amor: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 23, 24, 25, 26.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 20, 23, 26.