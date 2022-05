Horóscopo de câncer para maio de 2022 diz que você irá triunfar

Bem-vindo a maio, doce Câncer. Este mês, você está rastejando para fora de sua concha e deixando o mundo ver o quão bonito você realmente é. À medida que seu horóscopo Câncer de maio de 2022 começa, você pode se surpreender com as pessoas com quem une forças e ainda mais animado por suas esperanças e ideais.

Tem ascendente em Touro? Veja suas previsões para o horóscopo de Touro para maio de 2022.

Horóscopo de Câncer para maio

Por meio de viagens externas e/ou internas, o aprendizado estará em alta. Em maio há um grande potencial para explorar suas emoções de forma mais integrada com os outros aspectos da vida, além de promover a partir daí uma ação sensível e direcionada para a reconstrução das bases que sustentam nossa dinâmica social. Momento de aprender e trocar conhecimentos desde seus pontos de transformação pessoal inserido-os no coletivo. E diante de tanta emoção disposta para este mês, é indicado buscar formas, antigas ou novas, de aterrar as emoções.

Se o setor profissional conta com uma energia sensível ampliada, esta pode ser usada para favorecer a descoberta de momentos de comunhão através de sua experiência emocional ativa, consciente. Contudo, é importante estar clara a necessidade de organizar a comunicação, tanto para estar presente nas vivências, quanto para não se confundir na hora de traduzir esse universo de sensações.

Em 22 de maio, Mercúrio retrocederá de volta à sua extrovertida 11ª casa, o que pode trazer tensões ocultas entre seus círculos sociais. Abrace a visão sobre as pessoas que você escolhe para se cercar e se afiliar!

Câncer no amor

No mês passado , quando o planeta transformador Plutão ficou retrógrado, sua vida amorosa começou a ver mudanças significativas (não se preocupe, todas são para o melhor). Este tema continua quando o romance do planeta Vênus entra no bravo Áries na segunda- feira, 2 de maio . Você é conhecido por se importar profundamente com sua vida doméstica e familiar, querido Câncer. É porque você é governado pela lua intuitiva, e isso faz parte do que o torna tão único.

Como esse trânsito ilumina a parte do seu mapa que rege o lar e a família, espere se aproximar de um interesse romântico ou parceiro durante esse período. Seu amante está se tornando uma família. E, para alguns, isso pode até sinalizar um casamento ou morar juntos.