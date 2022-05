Horóscopo de Capricórnio para maio prevê mudanças em sua vida social

Acredite ou não, seu horóscopo Capricórnio para maio de 2022 está parecendo *muito* suculento e, embora esteja cheio de drama, você sabe que gosta de apimentar as coisas! Afinal, começa com uma conjunção sol-Urano em Touro em 5 de maio, iluminando seus talentos e fortalecendo sua conexão com seus instintos criativos. Libere seu poder, porque se expressar é uma experiência de cura.

Horóscopo de Capricórnio para maio

Capricórnio em maio deve direcionar a atenção aos âmbitos da sua expressão criativa, iniciar novas formas de estabilizar este espaço. Para isto, é necessário olhar também para como o social está transformando seus valores e princípios, e junto a isto ver quais são os novos direcionamentos a seguir. A comunicação com aqueles que estão ao redor pode ser um espaço de bastante aprendizado, pois neste espaço o momento pede uso da sensibilidade, escuta, ação pautada nas necessidades emocionais de uma vivência nutritiva para o lugar de segurança pessoal.

O mês de maio para Capricórnio no setor profissional vai receber influências das vivências comunicativas cotidianas e no meio privado. É importante checar neste momento se você se sente confortável com a sua base pessoal para realizar trabalhos para os outros. É um bom momento para olhar em como pode melhorar sua energia e garantir uma vivência profissional mais harmoniosa.

Capricórnio no Amor

As relações afetivas deste mês carregam alguns questionamentos sobre o quanto a sua forma de viver a sensibilidade afeta sua segurança emocional. Comunicar-se de forma segura e sensível com as pessoas com as quais se relaciona é um bom passo para redefinir hábitos e padrões neste âmbito.

De qualquer forma, sua vida pessoal está abraçando uma bênção após a outra e, em 29 de maio, você pode se sentir inspirado a abraçar um compromisso com sua família e espaço de vida. É hora de construir a casa que você sempre sonhou, não fantasiar com ela para sempre! Quando uma lua nova em Gêmeos plantar uma semente em sua sexta casa prática em 30 de maio, você encerrará o mês com uma compreensão mais profunda de como realmente fazer as coisas. Mas não se esqueça: você não pode correr com o tanque vazio.

