Para um bom capricorniano, março vai ser muito bom para tirar do papel um novo projeto ou empreendimento. O empreendedorismo estará em vigor! Sua vida financeira vai ser poderosa nesse mês. Talvez você não se sinta completamente feliz e satisfeito com o que está fazendo, mas tenha certeza de que o ganho é certo! Veja o Horóscopo de Capricórnio para março de 2021:

Horóscopo de Capricórnio para março

Você estará rápido e criativo no seu trabalho, conseguirá tirar de letra qualquer obstáculo profissional, porém há um incomodo: a insatisfação. A incerteza daquilo que você quer e daquilo que você faz pode vir à tona por diversos momentos nesse mês e isso irá te tirar sono. É preciso refletir: faço somente por dinheiro, ou eu gosto do que faço, mas tem outras coisas me incomodando? Vai ser preciso encarar seus medos para entender o que te causa frustração no profissional.

Você é conhecido por sua inteligência, Capricórnio, mas continue a manter contato com seu instinto também.

Na sua vida amorosa, talvez você sinta uma grande estagnação. Se está solteiro, você vai ter aquele sentimento de que ninguém chama a sua atenção. Será que você está exigindo demais? Ou você está com vergonha de tomar uma iniciativa?

Já você que vive uma relação séria, talvez sinta tudo muito monótono e sem novidades e isso poderá te gerar algumas duvidas sobre o relacionamento. É preciso movimentar essa relação e fazer coisas inovadoras!

Melhores dias para o amor: 3, 4, 12, 13, 22, 23, 24.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 3, 7, 9, 10, 12, 16, 17, 19, 20, 26, 29.

