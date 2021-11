Horóscopo de dezembro 2021: previsão mensal do fim do ano

O último mês do ano serve como um alerta de que 2021 está chegando ao fim e um novo ano civil em breve estará à sua disposição. Essa vibração festiva e inspiradora chega até nós, cortesia do alegre e impetuoso Sagitário e do pragmático e trabalhador Capricórnio. Confira o horóscopo de dezembro 2021 e fique por dentro das energias do final do ano.

Horóscopo de dezembro 2021

Um Eclipse Solar, que é a conjunção da Lua Nova, o Sol e o Nodo Sul, acontece no dia 04/12 no signo de Sagitário, temos ainda Mercúrio acompanhando este alinhamento. É importante não incorrer em comportamentos e até vícios difíceis de abandonar.

Entre os dias 05 e 07, Marte se harmoniza com Plutão. Vamos aproveitar esta energia para fazer qualquer mudança que se faça necessária para atingir os objetivos traçados, aproveitando esse finzinho de ano!

Dias difíceis virão com a quadratura de Mercúrio com Netuno, e de Marte para Júpiter entre os dias 06 a 10/12. Aqui é importante atentar para tendência a ilusões, julgamentos errôneos que podem levar a confusões e ações meio fora de propósito, até extravagantes.

O encontro da sedutora Vênus e o poderoso Plutão no signo de Capricórnio será exato no dia 11/12. Uma intensa energia de atração sexual pode emergir, mas atenção para crises de ciúmes e possessividade.

Logo ao amanhecer do dia 13, Marte ingressa no signo de Sagitário, permanecendo até dia 25/01/22, aumentando a energia de vivacidade no céu, momento de não esmorecer nos esforços para alcançar as metas traçadas que poderão ser bem grandiosas.

No início dessa tarde, Mercúrio entra no prático signo de Capricórnio, perspicácia e perseverança são as melhores qualidades para esse momento que permanecerá até dia 03/01/22.

No dia 19, a recomendação é aproveitar muito esse dia, pois o Sol que ainda está em Sagitário fará um lindo aspecto com Júpiter em Aquário, tradicionalmente, esse é um trânsito de muita sorte e prosperidade.

No dia 20/12, a benéfica Vênus que está e Capricórnio, inicia seu movimento de retrogradação, onde permanecerá até dia 11/01/22. Esse período pede cautela com assuntos financeiros, bom-senso nas compras de Natal, cuidado com os gastos desnecessário e também atenção no amor e relações. Pode ser uma época de rever assuntos amorosos, podendo até haver o retorno de um relacionamento que estava terminado.

No dia 21/12, acontece o Solstício de Verão no nosso Hemisfério, com o ingresso do Sol em Capricórnio, os dias são mais longos e as noites mais curtas aqui. Bom para aproveitar as atividades diurnas com as qualidades do signo de Capricórnio – muita objetividade e praticidade.

Natal e Réveillon, como será?

Dia 24 de dezembro, Saturno em Aquário entra em conflito com Urano em Touro, deve ser um período desestabilizador, é aconselhável não ser muito rígido com conceitos e normas, pois mudanças podem acontecer a nossa revelia, de forma abrupta.

O grandioso Júpiter, que na mitologia é Zeus, entra no signo que representa a totalidade e a síntese, o sensível Peixes, dia 28/12 e permanecerá nesse signo até 11/05/22, um espaço de tempo perfeito para a expansão do que quisermos, mas com sensibilidade, praticando a compaixão e o perdão.

O mês vai se finalizando com aspectos interessantes. Dia 29, Mercúrio se encontra com Vênus em Capricórnio – momento alegre e amistoso. Excelente para divulgarmos nossa melhor imagem, seja pessoal ou profissional.

Chegamos no ultimo dia do ano, 31/12, com uma conjunção do mensageiro Mercúrio com o poderoso Plutão no pragmático signo de Capricórnio, indicando um momento de muita força mental e desapegos de ideias. Perfeito para virar o ano transmutando sonhos, ideias e vontades.

Vamos aproveitar para fazer um balanço do ano, contabilizar perdas e ganhos, e descartar o que não serve mais, principalmente assuntos que preocupam a mente, afinal, um novo ano está chegando, trazendo sempre a esperança de dias melhores!

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

04/12: Lua Nova em Sagitário às 04:43 – Eclipse Solar em Sagitário

10/12: Lua Crescente em Peixes às 22:37

19/12: Lua Cheia em Gêmeos às 01:35

26/12: Lua Minguante em Libra às 23:25

Agora vamos às previsões para cada signo nesse mês:

Previsões para cada signo – Horóscopo de dezembro 2021

Áries

Para Áries, o mês de dezembro será de bastante movimento, mas é importante que este fluxo esteja voltado para ações conectadas com a emoção, sendo necessário entender quais as expectativas sérias de planejamento com relação à vida social, ao trabalho, ao foco e à disciplina. Encontre a motivação certa dentro de você e saiba que os mergulhos ao mundo interior para a auto investigação serão muito bem-vindos! O conhecimento obtido poderá te guiar para novas descobertas em como aplicar toda a sua energia potencializada neste mês.

Carreira – Neste mês, a vida profissional vai necessitar de bastante comprometimento e as relações sociais podem te ajudar nisso! Fique atento ao potencial transformador que o meio do trabalho estará disponibilizando para você, e busque estar conectado com o que você idealiza. É um período muito propício para tentar pôr em prática aquele tão sonhado projeto guardado na gaveta que estava esperando a energia de foco e planejamento voltado para a ação prática e realizadora.

Amor – No campo amoroso, é interessante observar quais situações te trarão benefícios a longo prazo e quais te levarão a um desgaste por conta da intensidade. Os astros apontam para um momento mais direcionado à relações sérias e objetivas, construídas por alianças que buscam dar frutos, mas nos casos mais desapegados, há espaço para muito fogo! Só cuidado para não se deixar levar demais e esquecer das suas responsabilidades!

Touro – Horóscopo de dezembro 2021

Para Touro, o mês de dezembro será dotado de experimentações entre si e o outro. É importante se abrir para o conhecimento que estas experiências podem proporcionar, principalmente as que existem no campo da intimidade. Buscar aprender de forma responsável, focada, até mesmo pragmática, quando for hora de se relacionar com o mundo é um bom direcionamento, pois o terreno estará em constante transformações trazidas por desafios! Tempo de fazer viagens ou cursos que podem te enriquecer enquanto ser humano funcional.

Trabalho – Na parte profissional, Touro recebe incentivos para aprender modelos inovadores de atuação. Quem sabe apostar naquele curso que trará novas perspectivas! É momento de mergulhar nos compromissos e estar aberto a se reinventar!

Amor – O campo amoroso promete relações intensas, que às vezes podem surgir de ambientes fora do cotidiano, inesperados. Permita-se conhecer novas possibilidades de interação, mas com atenção. É importante estar conectado a um senso de responsabilidade e vontade de harmonizar quanto a se relacionar com o outro! Veja o signo de touro.

Gêmeos

Aos nativos de Gêmeos, em dezembro será importante abrir mão da superficialidade e se empenhar nos canais de comunicação e ouvir o outro, em especial se estiver interessado a construir coletivamente. Abrir-se às transformações resultantes de diálogos profundos, e pôr em prática atividades que se utilizem de parcerias bem compromissadas é uma boa saída de possíveis crises, já que há inspirações e bons resultados a quem permitir espaço e ir além do aqui e agora.

Trabalho – Para Gêmeos, no setor do trabalho é preciso ter otimismo e buscar aprender com os que estão ao seu redor. Mesmo uma situação que seja desagradável merece um olhar mais distante e observador de quem não quer repetir a mesma história! Cursos com conhecimentos inovadores e que se alinham à uma visão abrangente do mundo podem ser uma boa neste momento.

Amor – No setor amoroso, Gêmeos vai precisar dar uma parada e ser um pouco mais pragmático, quem sabe buscar entender melhor os relacionamentos, e caso esteja com alguém aprender com a parceria. Se abrir intelectualmente neste campo pode trazer bons crescimentos individuais e coletivos.

Câncer

Os cancerianos, segundo o Horóscopo de dezembro 2021, vão estar passando por uma fase mais ativa internamente, com muito movimento no cotidiano, e ter contato com a criatividade em alguns momentos pode a ajudar canalizar toda esta energia. É importante manter a paciência e o foco em tempos mais atribulados e um bom período para fortalecer seus sonhos e ideais!

Trabalho – Para o trabalho, os astros refletem que parcerias serão bem vindas, principalmente se forem aquelas que chegam com compromisso, responsabilidade e a motivação fortemente compartilhada. Isso vale também para as relações sociais através do campo do trabalho. Preste atenção aos aprendizados que podem surgir com os que estão ao seu redor, tente resolver possíveis conflitos com leveza e discernimento.

Amor – Os assuntos do coração em dezembro para Câncer podem dar uma intensificada, e isso representa a oportunidade tanto de dar um olhar sério para um relacionamento vivido quanto de gerar um distanciamento desse campo para viver um momento de comprometimento consigo e trabalhar sua autoexpressão com seriedade. E para os que desejam desfrutar de relações casuais, tem fogo disponível, mas este precisa ser administrado com responsabilidade.

Leão

Para Leão, o mês de dezembro está cheio de oportunidades para explorar o seu interior e sair com múltiplas possibilidades de auto expressão, e isso pode vir com força de vontade de organizar e traçar novas metas e hábitos dentro do seu cotidiano. Novas atividades sociais que te façam entrar num ritmo em sintonia com as constantes reconstruções sociais podem ser extremamente benéficas.

Trabalho – No setor profissional, Leão deve ficar atento às novas oportunidades e subir no bonde do compromisso com a realização. Aprender e crescer com que o outro apresenta vai expandir cada vez mais a noção de coletividade. E hábitos que desfavorecem uma vida profissional regrada podem ter em dezembro um momento propício para serem reavaliadas e cortadas.

Amor – No amor os astros sugerem que Leão terá um período de bastante movimento e descoberta. Romances que abracem o tema da liberdade de expressão e responsabilidade afetiva estão propícios a ganharem espaço em dezembro. Muitas reflexões sobre o amor e suas realizações.

Virgem – Horóscopo de dezembro 2021

Virgem tem em dezembro um período ótimo para o autoconhecimento. Permita-se movimentar desde o aqui e agora aquilo que te desperta uma sensação de conectividade com a vida, quem sabe seja interessante revisitar os aprendizados do passado, vindos na bagagem familiar, e propor uma revisão mais coerente com o momento que está vivendo, quem sabe mudar alguns hábitos que não estão mais em sintonia com seu ritmo pessoal. Comprometer-se com a expansão da sua estrutura é a chave! Aproveite que dezembro tem portas abertas para seu bem-estar, contanto que você se movimente.

Trabalho – Quem sabe agora seja o momento de dar uma relaxada na demanda profissional, se possível! Busque formas de relaxar, esvaziar a mente, distensionar os músculos que enfrentam uma carga de trabalho, e responsabilizar-se mais com os cuidados do corpo. Fique longe das confusões, desgastes pela comunicação, é melhor favorecer o trabalho íntegro feito com coerência e comprometimento a si mesmo enquanto engrenagem de algo maior.

Amor – Dezembro é um mês que pede bastante olhar atento para a sua jornada pessoal, então tente observar quais relações estão te promovendo crescimento sólido, e se dê a chance de se afastar de pessoas que lhe fornecem laços nocivos. Em contato com você e aprendendo com o movimento cotidiano, as relações se tornam espaço de novas possibilidades de realização.

Libra

O signo de Libra no mês de dezembro ganha um impulso para as comunicações e movimentos em geral. Tirar aquela vontade do campo ideal e começar a viabilizar formas de realizar através do encontro com o que está disponível ao seu redor. É um ótimo momento para criar novas soluções, abrir caminhos e aprender com cada passo dado dentro da expressão criativa e espontânea do ser.

Pode ser que encontre desafios em estabelecer uma rotina com tanta informação e isso se torne uma confusão, por isso lembre-se de organizar e ser comprometido com sua estrutura.

Trabalho – Para Libra, a vida profissional estará dependendo de uma vivência integrativa com o seu próprio espaço pessoal. Ter uma carreira equilibrada significa agora em dezembro olhar como poderá aproveitar todo esse movimento a seu favor, pois é importante manter-se atuante, sabendo o que quer e precisa!

Amor – No campo afetivo, recomenda-se para Libra um olhar mais sério e focado no desenvolvimento do que se quer a longo prazo na vida. Pergunte-se se o que quer construir pro futuro neste momento está te cercando em possibilidades. Caso a resposta seja não, comece a dar para si tempo e espaço para aprender, principalmente na experiência motivada pela vontade de descoberta.

Escorpião

O mês de dezembro reserva para Escorpião uma dose a mais de energia física, própria para o movimento. Aproveite este momento para tirar da gaveta projetos antigos que estejam de acordo com seus valores. É tempo de firmar novos caminhos, expandir seus horizontes! Tenha especial atenção ao que pode estar lhe sendo oferecido de acordo com o que é apresentado pela sua própria estrutura pessoal. Revise suas bases e esteja com abertura para desconstruir relações, pois se elas te surpreendem negativamente, é o momento certo para dar espaço ao que você pode construir adiante.

Trabalho – Os astros do Horóscopo de dezembro 2021 refletem um momento de revisão e expansão de conhecimento para o campo do trabalho de Escorpião. Tudo leva a olhar com compromisso e vontade de aprender sobre os ideais que estão firmados na sua base pessoal e que afetam a sua carreira. Não tenha medo de, nesse momento, tomar decisões transformadoras que sirvam ao seu desejo pessoal, mas é importante que este esteja em sintonia com ideais harmônicos ao coletivo.

Amor – Com relação ao campo afetivo, em dezembro Escorpião ganha um vigor que estará alinhado e com vontade de tomar caminhos práticos. A vontade de estruturar as relações de formas mais construtivas e compromissadas pode aparecer! O otimismo em firmar os desejos que surgem pode se deparar com altas expectativas, então manter os pés no chão é importante! Analise bem para aproveitar as oportunidades que te fazem crescer enquanto indivíduo.

Sagitário – Horóscopo de dezembro 2021

O mês de dezembro para Sagitário é sinal de renovações! Através do campo das comunicações, este signo terá grandes oportunidades de aprender assuntos amplos e expandir as noções de si a nível individual e coletivo. A ação deste mês será melhor aplicada se aproveitar insights do cotidiano e investigar os assuntos da psique, de como a partir deste lugar os desejos de construir seus valores se manifestam. Movimente-se para dentro, em um mergulho de novas descobertas, mas mantenha o olhar analítico para conseguir pôr em prática o que aprendeu.

Trabalho – No mês de dezembro, Sagitário encontra portas abertas para aprendizados mais profundos e intensos no ambiente de trabalho, principalmente porque o mês reserva algumas desconstruções e reconstruções internas, mas é importante manter a mente fria para não se envolver em situações desconfortáveis e focar no crescimento pessoal e coletivo!

Amor – O campo amoroso de Sagitário em dezembro pede calma! Cuidado com relações superficiais que podem te levar a desgastes. O foco deste mês é olhar para sua própria trilha pessoal e firmar compromissos principalmente consigo. Se houver aberturas para relacionamentos mais sérios, estes virão causando muitas transformações. Então o conselho é: não gaste sua energia em superficialidades, mas ao se aprofundar, busque averiguar bem se sente seguridade para pisar no terreno e fazer um alicerce!

Capricórnio

O mês de dezembro para Capricórnio está com os caminhos abertos para trocas que estejam motivadas pelo desejo de exploração e pela transformação aliada a ideais elevados de vida, mas que não abrem mão do bom e velho senso de foco e comprometimento que este signo valoriza. Reflexões diferentes que prometem crescimento podem surgir na sua mente, cuja tendência é estar mais ativa na introspecção. Aproveite o fluxo criativo que isto te traz, porém tome cuidado com exageros e confusões do dia-a-dia, guarde a energia de comunicação para quando for necessário e construtivo.

Trabalho – No setor profissional, agora é momento de se fortalecer. Busque ver se algo está bloqueando seus canais de expressão para encontrar prazer e auto realização no que faz. Para isso, encontre caminhos rumo a si, pense mais antes agir, e esteja com disposição para dissipar possíveis obstáculos na comunicação interna e posteriormente externa. Tenha posturas mais observadoras no ambiente de trabalho, e se puder, recolha-se e reavalie seus compromissos.

Amor – O mês de dezembro pode reservar novidades no ambiente afetivo em geral, mas a tendência é que essas surpresas venham buscando mais um firmamento nos seus aspectos mais pragmáticos que preferem realizar aquilo que é de sua motivação, então se faz importante saber o que está buscando de fato. Use de bastante cautela nesse momento, os astros indicam ser este um momento sensível, onde algumas portas internas estarão escancaradas te convidando a explorar lá dentro.

Aquário – Horóscopo de dezembro 2021

Para o signo de Aquário, o Horóscopo de dezembro 2021 vem colocando as coisas em geral numa perspectiva mais ampla e profunda. A tendência é que o mundo ao seu redor tente te pôr em situações desafiadoras, exigindo de você um olhar mais apurado sobre os aspectos criativos do seu ser, pois é desse lugar que vem a inspiração para novas soluções. Experimente dar mais permissão para a auto descoberta e mudanças construtivas. É um bom tempo para se retirar e permitir as reflexões sobre o meio em que se vive e como se configuram as relações, assim como estar em conexão com sua vontade e agir de acordo com ela.

Trabalho – No setor do trabalho, Aquário em dezembro tem disponível bastante energia, mas esta precisa estar coerente e em bons termos com a responsabilidade. Aproveite este momento para realizar mudanças necessárias, estas vão garantir crescimento e expansão neste ambiente.

Amor – Agora em dezembro, os astros refletem a necessidade de explorar os conceitos de responsabilidade afetiva, por isso veja se seus ideais estão em sintonia com o que você realiza na prática. Caso não esteja se relacionando com ninguém, este é um bom momento para experimentar estar só com suas responsabilidades e focar mais na carreira, por exemplo.

Peixes – Horóscopo de dezembro 2021

O mês de dezembro sinaliza para Peixes períodos de bastante atividade no meio social. Entre estudos, trabalhos e vivências coletivas, estarão oportunidades de por em prática o que vem sendo apreendido por meio da sensibilidade. Agora com certeza é o momento de se engajar com causas importantes para você, que te inspiram e dizem respeito às suas ideias sobre coletividade. Sinta-se responsável pela energia que tem disponível para realizar e transformar seu meio imediato sabendo que a ação está de mãos dadas com a necessidade de uma motivação forte, envolvida emocionalmente com o que acredita e deseja. Veja a personalidade do signo de peixes.

Trabalho – Se souber aproveitar o momento de movimentos expansivos ao público, Peixes poderá se destacar na área do trabalho em dezembro, principalmente por ter absorvido tanto conhecimento nos últimos tempos. Mas é importante ter cautela com as emoções que podem querer invadir demais esse espaço. Faça seu emocional ser um canal de incentivos à busca do aprendizado, mas mantenha-se em estado de observação e busque agir sempre com competência, isso vai te trazer melhores resultados.

Amor – Peixes, este mês sugere que você explore mais as vivências de relacionamentos em uma atitude mais séria, tanto para experimentar parcerias sólidas quanto pra desconstruir finalmente antigos padrões que podem não ser benéficos. Mesmo para casos que começam e terminam rápido, há que se ter em mente que a hora é de ter responsabilidade afetiva e pôr em prática ensinamentos que vem da observação do coletivo.

