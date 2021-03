Horóscopo de Escorpião para abril de 2021 – Bem-vindo a abril, Escorpiano ! No mês passado, você tocou seu lado doce, ao descobrir que desejava intimidade. Mesmo signos intensos como Escorpiões precisam de aconchego. No sábado, 3 de abril , o planeta de comunicação Mercúrio entra em Áries confiante e sua 6ª Casa da Saúde. O mundo está se curando, você passou por muita coisa no ano passado. Continue com os abraços. Esse trânsito ajuda você a pedir o carinho de que sua alma precisa. Use a lua nova em Áries no domingo, 11 de abril, para se alimentar descansando, comendo alimentos que fazem você se sentir bem e aconchegando-se com um animal de estimação ou ente querido.

Até dia 20 é um ótimo período para os escorpianos começarem um projeto ou empreendimento. Você se sentirá super afim de algo novo, estará motivado a ir atrás do que é preciso para dar esse novo passo na sua vida! Aproveite esses primeiros dias do seu mês para correr atrás do que é preciso. Talvez os melhores momentos do seu mês sejam entre os dias 12 a 20 porque é a fase da Lua Crescente, que vem trazer movimento e crescimento na sua vida! Mas fique atento, pois a ansiedade pode se fazer muito presente por esses dias, então cuide da sua saúde também, é muito importante praticar exercícios físicos para dissipar essa energia!

Um de seus planetas governantes, o guerreiro Marte, entra no cuidado de Câncer e na sua 9ª Casa da Filosofia na sexta – feira, 23 de abril . Ciúme e manipulação são as duas características que as pessoas normalmente associam aos escorpianos. Você está evoluindo, mas apesar de sua maturidade, ainda pode se apegar a esses hábitos. É mais fácil encontrar conforto na insatisfação do que deixar as coisas passarem. Trabalhe para abandonar fantasias mesquinhas de vingança; se você for honesto consigo mesmo, eles não o servem, de qualquer maneira. Use a lua cheia em seu signo na segunda – feira, 26 de abril para tentar relaxar. Se o ciúme tentar se infiltrar, lembre-se de que você está seguro nos relacionamentos que importam.

Horóscopo de Escorpião para abril no Amor e emprego

É um ótimo mês para o amor, pois o Sol entrará na sétima casa, que é a área das relações amorosas, enaltecendo esse setor da sua vida e fazendo com que você viva um ápice amoroso e social esse mês! Se você está solteiro, pode ter certeza que irá namorar mais. Aos comprometidos, é importante renovar nas relações, pois há uma tendência de instabilidade aqui. Tente agir de forma leve e buscar se divertir.

Na carreira, esse pode ser um ótimo momento para parcerias, sociedades e uniões de negócios. Mas entenda, será preciso muito esforço e dedicação para fazer os ganhos acontecerem!

Melhores dias para o amor: 1, 2, 11, 12, 13, 14, 23, 24.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 11, 12, 16, 17, 20, 26, 29, 30.

