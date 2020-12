Horóscopo de Escorpião para dezembro de 2020

Bem-vindo a dezembro, escorpianos! Fiquem espertos, pois dezembro tende a ser o mês dos romances, afinal de contas, temos vênus no seu signo até dia 16! Mas essa vênus vem pedir atenção pro auto amor e o autovalor também, aqui vocês só receberão aquilo que vocês mesmos se dão. O que as previsões do horóscopo de Escorpião em dezembro significam para você

Horóscopo de Escorpião para dezembro no trabalho

No trabalho, os astros mostram que esse é um mês de novos contatos, não tire o olho do peixe e fique atento, pois cada pessoa que aparecer aqui será importante para o seu futuro próximo, pois elas ajudarão muito na sua carreira! Não tome nenhuma decisão importante da sua vida profissional na incerteza, se pintar uma pequena dúvida, dê um passo para trás e pense melhor, nesse mês você precisa manter os pés no chão. Combinado?

Vida amorosa

Na vida amorosa é aquela coisa, muitas chances de rolar algo especial com uma pessoa especial, mas esse romance só vai vingar mesmo se você estiver alinhado com o seu amor próprio e o seu autovalor. Então reflita esse mês sobre como você vem se relacionando consigo mesmo e o que você tem para entregar ao outro!

Sabemos que muitos de vocês podem estar preocupados, assustados ou isolados agora. Embora as estrelas não tenham respostas para a multidão de perguntas que passam por todas as nossas mentes, a astrologia pode pelo menos fornecer algum conforto em tempos de incerteza.

