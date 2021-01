Bem-vindo a fevereiro, Escorpião ! Não há como negar os efeitos que o COVID-19 teve na economia, mas no final de janeiro você trabalhou duro apesar de tudo. Não, isso não o torna um mau capitalista, apenas significa que você é apaixonado pelo seu trabalho e também sabe o que deve ser feito em tempos como este. Várias coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, e não se esqueça – não há problema em se sentir feliz com o que está acontecendo em sua própria vida, mesmo que seja complicado lá fora. Continue lendo o horóscopo de escorpião para fevereiro em 2021.

Horóscopo de escorpião para fevereiro nas relações

O foco de fevereiro para os escorpianos vem na quarta casa, essa casa se refere ao lar, a família. Nesse mês, a família e o seu bem-estar emocional, vai determinar tudo em sua vida. Então mantenha a harmonia familiar e o estado emocional certo, e o amor e o dinheiro virão naturalmente.

Fevereiro é um mês para fazer progressos psicológicos. Os escorpianos que estiverem envolvidos já em um acompanhamento terapêutico terão grandes avanços, mas boa parte da cura emocional vai acontecer mesmo se você não estiver fazendo terapia. O cosmos vai cuida.

Como nesse mês os assuntos da quarta casa estarão em alta, o passado pode vir à tona muitas vezes, sentimento nostálgico, antigas lembranças surgem e tenderá a reviver memórias. Você também poderá viver isso no amor. Muitas vezes uma antiga paixão reaparecerá em sua vida.

Relacionamentos exigem que façamos algum trabalho; trabalho que pode ser transformador. Não tenha medo de investir tempo e esforço.

No geral, esse mês vem com o objetivo de te ajudar curar e resolver antigos ressentimentos e feridas. Dedique-se ao seu lar, mude as coisas de lugar, dê uma cara nova para a sua casa, assim você se sentirá mais inspirada!

Trabalho e finanças

Nesse mês também existe a possibilidade de você trabalhar de casa, se tiver essa oportunidade, aproveite, vai ser muito bom para você!

A temporada de Peixes empáticos começa na quinta – feira, 18 de fevereiro . Você é intenso, querido Escorpião, e sabe disso. À medida que o sol entra nesse outro signo emocional de água, reserve bastante tempo para cuidar de si mesmo para ajudar a regular suas emoções. Felizmente, comunicar todos os seus sentimentos complicados se torna mais fácil quando Mercury retrógrado termina no sábado, 20 de fevereiro.

Quando o planeta amante Vênus deixar Aquário e entrar em Peixes em sua 5ª Casa do Prazer na quinta – feira, 25 de fevereiro , você será mais capaz de baixar a guarda e aceitar todo o amor que sempre desejou. Use a lua cheia brilhante em Virgem no sábado, 27 de fevereiro , para fazer amor – com um parceiro, virtualmente ou simplesmente consigo mesmo. Te vejo em março.