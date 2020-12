Bem-vindo a 2021, escorpiano. Seu objetivo este ano é se tornar mais estável e independente emocionalmente. Isso não significa que você não possa ter relacionamentos, tanto românticos quanto platônicos, mas significa que é hora de tentar resolver os problemas com confiança e ciúme e começar a perceber o quão forte você é sozinho. Veja seu horóscopo de Escorpião para janeiro de 2021.

Esse pode ser um mês cheio de desafios para os escorpianos. Exatamente por isso, estejam prontos para lidar com situações que exigirão muito jogo de cintura. Seja sábio, claro e estratégico nos caminhos que escolher. Saturno e Urano estão por aí fazendo movimentos difíceis para o seu signo.

Com urano, nunca sabemos o que será no dia seguinte. Já Saturno, obrigará você a ver e a levar as coisas com mais seriedade. Tenha cuidado também com os excessos nesse mês, excesso de trabalho, comida, bebida, gastos, dentre outras coisas.

Carreira e finanças

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

É bom ter consciência com essa área da vida! Superestimação das próprias capacidades, assumir mais do que deve, não se comprometer, não contar que algo pode dar errado serão seus maiores erros. Desde já, preste atenção e avalie essas possibilidades e comece agora a pensar o que pode ser feito para não ser pego de surpresa. Para que tudo dê certo, se mantenha atualizado e veja o que o mercado precisa!

Amor no horóscopo de Escorpião para janeiro de 2021

Pode rolar instabilidade no coração dos escorpianos. Agora é hora de se encontrar naquilo que ainda vale a pena. Por isso, fuja de más energias, intrigas e culpas. Lembre-se: um término, também representa um recomeço. É um mês para renovar as energias. Se a relação já não vai bem, agora é o momento certo para dar aquela virada. Então varie, traga o novo para a vida a dois!

Leia também:

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer