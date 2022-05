Horóscopo de Escorpião para maio de 2022 mostra caminho brilhante

O próximo mês será um grande brilho, Escorpiano. No entanto, seu horóscopo Escorpião para maio de 2022 também mostra quanto trabalho é necessário para ganhar esse brilho. Você sentirá os rumores iniciais de uma grande transformação em 5 de maio, quando o sol unir forças com Urano em Touro e levar seu relacionamento para uma nova direção.

Horóscopo de Escorpião para maio

A energia de Escorpião para maio é de contato com a possibilidade da ampliação da sua auto expressão por meio da integração da sua sensibilidade com experiências mais coletivas, uma vez que obter e estabelecer parcerias faz parte dos novos começos do momento. O senso de realização por seguir os caminhos da sua criatividade na vida pode estar mais disponível agora, contanto que carregue também um entendimento claro e sobre sua auto responsabilidade. Favorecer uma boa comunicação interna no seu cotidiano ao longo do mês pode ajudar nessa compreensão.

Quanto ao setor profissional, Escorpião poderá encontrar neste momento boas e firmes parcerias, contanto que estas estejam alinhadas com seu movimento de transformação interna, e também que permitam sua vivência auto expressiva quanto às emoções que chegam e pedem para ser direcionadas à criatividade.

+ Horóscopo de Virgem para maio de 2022 pede atenção nas palavras

Escorpião no amor

O campo afetivo no mês de maio para Escorpião vai dar a possibilidade de entender melhor através das emoções qual é o seu lugar de crescimento pessoal, e ao longo do tempo em como esta potência pode estar alinhada com suas ações cotidianas. Desfrutar é importante, e o diálogo interno vai ajudar a olhar com atenção para os relacionamentos que podem se estabilizar na sua vida.

À medida que o mês termina em 30 de maio, uma lua nova em Gêmeos acenderá uma vela em sua oitava casa de morte e renascimento. Você pode se sentir como uma cobra trocando de pele ou uma fênix renascendo das cinzas, porque você já passou por *tanto*. Agora, você está pronto para colher os frutos do que estava disposto a semear.