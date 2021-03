Escorpiano, esse mês haverá muito poder por de trás dos seus esforços, de horóscopo de Escorpião para março de 2021! Também será um ótimo período para atividades de lazer e para fazer o que você gosta. Mês de diversão! Evite ficar se punindo por momentos de descanso ou em momentos de menos produtividade.

Horóscopo de Escorpião para março

Março vem te oferecer novas oportunidades na carreira, como uma parceria ou até mesmo sociedade. É tempo de dividir as ideias, unir forças e ir além! Mas saiba o que cada um deve fazer para que você não acabe se prejudicando e sendo passado para trás. Esse mês reserva um significativo avanço profissional.

Certifique-se de praticar comunicação saudável e paciência para manter fortes os relacionamentos íntimos.

A sua vida amorosa pede por transformação. Mudar um pouco os hábitos em casais e a rotina também. Saiam da mesmice e do comodismo. Não tenham medo de testar coisas novas em casal. Caso contrário, vocês passarão por uma tempestade no relacionamento. Nesse mês é preciso conversar, um se abrir com o outro e serem sinceros a cima de tudo, desta forma o sol vai brilhar e tudo vai ficar mais leve e divertido! Tentem deixar velhos hábitos e padrões para trás.

Melhores dias para o amor: 3, 4, 12, 13, 22, 23, 30, 31.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 12, 19, 20, 24, 25, 29.

Leia também:

- PUBLICIDADE -

Aprenda a oração de São Sebastião para quebrar o mal

Abrir Caminhos: Aprenda rituais e magias simples para prosperar

4 Banhos de Ervas que você precisa aprender a fazer