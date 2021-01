Horóscopo de fevereiro de 2021: sua previsão mensal chegou

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Bem-vindos a fevereiro, queridos leitores. Este mês começa na segunda – feira, 1º de fevereiro, com o sol no revolucionário signo de Aquário e com a Lua, no seu ápice, no signo de Libra. Lembrando que também começamos o mês com Mercúrio, o planeta das comunicações e da mente, em movimento Retrógrado! Continue lendo seu Horóscopo de fevereiro de 2021:

Previsão horóscopo de fevereiro de 2021

Logo no primeiro dia do mês já temos várias movimentações interessantes por aqui: Sol em desarmonia com o energético Marte, o que pode ocasionar uma atmosfera tensa e propensa à conflitos. Para aliviar essa energia é preciso direcioná-la para atividades criativas e práticas de exercício físico. Aqui no primeiro dia também temos o amoroso planeta Vênus entrando no sociável signo de Aquário, podendo nos trazer um pouco mais de solidariedade e valores humanitários. O amor fica mais leve e sem muitos apegos e ciúmes!

Entre os dias 05 e 07, essa Vênus encontra com Saturno, exigindo muita serenidade, maturidade e paciência para lidarmos com algumas limitações nossas e do outro, podendo ser tanto no âmbito amoroso, como no profissional e familiar.

Pratique um autocuidado extra quando o peso do mundo parecer muito grande e descanse um pouco sempre que possível.

No dia 08, o Sol fica conjunto com Mercúrio, ambos em Aquário, trazendo clareza para os aspectos mentais, para as comunicações e principalmente dentro dos grupos que frequentamos.

Vênus também encontrará com o benéfico Júpiter, nos dias 10, 11 e 12, criando aqui uma atmosfera de êxtase e encantamento, além de sorte, abundancia, esperança e otimismo em todas as relações, tanto pessoais, individuais como no coletivo! Mas é importante ter muito cuidado com gastos excessivos e desnecessários.

No dia 13, Vênus faz conjunção com Mercúrio em Aquário. Esse aspecto nos deixa mais lúdicos e traz possibilidades de encontros, reencontros, voltas de ex-namorados, inícios de novos namoros e muita movimentação na vida social. O importante aqui é estar juntos e se sentir livre ao mesmo tempo.

Rola um momento de muita tensão entre Saturno e Urano no dia 18, discordâncias entre o velho e o novo. Teremos dificuldades em distinguir entre o que é seguro e o que é arriscado. O melhor a se fazer nessa situação é buscar pelo novo, por inovação, mas com prudência e estabilidade!

Sol entra no sonhador signo de Peixes no dia 18, onde ficará até dia 20/03. O período propiciará que estejamos mais místicos, sutis, artísticos, musicais e sonhadores, além de nos sentirmos mais abertos para o lado espiritual, religioso e esotérico!

No dia 20, Mercúrio retorna ao seu movimento normal, voltando a fluir o tráfego e as comunicações.

E por fim, fevereiro termina com a entrada do planeta Vênus no signo de Peixes, onde as energias venusianas ficam mais exaltadas, trazendo um ar de romantismo, paixão, espiritualidade, arte e muita sensibilidade para esse período!

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

04/02: Lua Minguante em Escorpião às 14:38

11/02: Lua Nova em Aquário às 16:06

19/02: Lua Crescente em Gêmeos às 13:03

27/02: Lua Cheia em Virgem às 05:17

Previsões de fevereiro por signo do zodíaco

Áries (21 de março a 19 de abril)

Suas amizades podem ter sido afetadas pela pandemia, Áries, e isso provavelmente é uma preocupação para você. Sim, você está passando mais tempo sozinho por precaução de segurança, mas também existem maneiras de ficar conectado com seus entes queridos, e é importante cultivar essas conexões. No entanto, também é importante deixar espaço suficiente para olhar para dentro. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Touro (20 de abril a 20 de maio)

É difícil para a maioria de nós se sentir bem com as finanças nesta economia, mas, mesmo assim, fevereiro volta sua atenção para sua carreira. As oportunidades que você está tendo em sua vida profissional estão de acordo com suas habilidades? Se não, trabalhe para encontrar uma saída criativa enquanto planeja seu próximo movimento. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Fevereiro e o início da temporada psíquica de Peixes abrirão seu coração, Gêmeos. Sua 12ª Casa do Inconsciente entra em foco, lembrando-lhe como é importante viver sua vida publicamente de uma forma que respeite seus princípios. Isso significa fazer o que puder para eliminar os maus hábitos e adicionar mais tempo para o autocuidado em sua programação. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui .

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Quando uma porta se fecha, outra se abre, e quando Vênus entra em outro signo de água, Peixes, no final do mês, sua vida amorosa começa a se alinhar com o que você esperava. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Leo (23 de julho a 22 de agosto)

Você é tão carismático, leonino, e isso costuma ser uma bênção para sua vida amorosa. Encontrar química com outras pessoas é fácil porque todos querem estar perto de você. No entanto, manter um relacionamento requer mais do que apenas físico-química e um talento especial para contar histórias. Leia seu horóscopo completo de fevereiro. aqui .

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Como o curador do zodíaco, muitas vezes os outros procuram sua orientação, doce Virgem. No entanto, fevereiro ilumina a seção de saúde, lembrando-o de ter o mesmo cuidado que dispensa aos outros. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Sua missão este mês? Se você é solteiro, pare de perder tempo com canalhas. Se você está em um relacionamento, lembre-se de mostrar ao seu parceiro o quanto você o aprecia. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Você é conhecido como o signo mais sedutor, Escorpião, mas este mês pode estar se sentindo pronto para se acalmar. Você pode fazer acontecer, mas lembre-se de que relacionamentos exigem trabalho. Você está pronto para investir esse tempo? Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui .

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Bem-vindo a fevereiro, sagitarianos. Vocês entrarão em um ótimo mês para começar novos projetos ou empreendimentos. Muitos eventos vão acontecer. Se você adiar, não conseguirá aproveitar os momentos mais propícios para novos projetos. Comece se organizar e a planejar seus passos! Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Você adora trabalhar, e fevereiro pede que você faça uma das suas coisas favoritas: combine trabalho e prazer. Isso significa colaborar com um parceiro ou paixão, seja na sua área profissional ou por meio de um hobby. Quem sabe o que vocês dois vão fazer juntos? Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Você é uma criança selvagem, Aquário, mas tem boas intenções. Tempos de turbulência política podem ser especialmente estressantes para você, mas este mês pede uma pausa. Agende um tempo para meditar. Faça pausas nas redes sociais. Mergulhe no autocuidado e tente relaxar. Felizmente, fevereiro termina com as bênçãos de Vênus, a deusa do amor, da beleza e da abundância. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Sua temporada começa neste mês, Peixes, então prepare-se para comemorar. Mesmo durante uma pandemia, ainda é importante encontrar alegria onde puder. Você é um signo psíquico e emocionalmente profundo, mas às vezes tende a repetir seus erros. Fevereiro pede que você reveja seus padrões de comportamento e veja onde poderá fazer as coisas de maneira diferente no futuro. Leia seu horóscopo completo de fevereiro aqui.