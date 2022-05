Horóscopo de Gêmeos maio 2022: são tempos de recomeços, geminiano

Bem-vindo a maio, geminiano. Sua temporada começa este mês, então prepare-se alegremente para receber ainda mais atenção do que o habitual. No final de abril, você passou por um eclipse rochoso. A boa notícia é que são tempos de recomeços, segundo o Horóscopo de Gêmeos maio 2022. Mas não se preocupe, nada pode impedir você de se divertir tanto nesta temporada de aniversários.

Horóscopo de Gêmeos para maio de 2022

O mês de maio para Gêmeos indica ser um período de muitas vivências internas através da sensibilidade. E toda essa sensibilidade vivida poderá ser encontrada em ambientes onde seja necessária sua autonomia, disciplina, tomadas de responsabilidade, até mesmo dentro do trabalho. A experiência com o mundo afora pode proporcionar maiores conteúdos emocionais coletivos para serem visitados pela mente e comunicados sempre que possível, mesmo que de forma simples, pois assim estará cumprindo uma função social de expandir a visão e o pensamento compartilhado pela sociedade.

Se o signo de Gêmeos estiver apto a usar suas habilidades comunicativas para tentar traduzir quais são as necessidades das emoções coletivas neste setor profissional, vai encontrar muito potencial para crescimento, ações, vivências e inspirações em alta, e assim poderá auxiliar o movimento da expansão da sensibilidade no mundo. Agora é momento de acolher e realizar esses desafios, por isso a constância e estabilidade da mente olhando para as transformações do futuro podem ajudar a pôr um direcionamento em tanta informação.

Evite confrontos com amigos, família e colegas de trabalho

Gêmeos no Amor

Se tratando das questões afetivas, Gêmeos precisará olhar com atenção às vivências que se mostram interativas e renovadoras, sejam coletivas ou não. Se atuar com responsabilidade afetiva, poderá se envolver de forma harmoniosa, promovendo também a troca de conhecimentos profundos e importantes.

No entanto, todo o seu trabalho brilhará através de você no brilho mais suave, porque em 29 de maio você poderá ter uma noção de como se tornou popular. À medida que Marte une forças com Júpiter, você pode se sentir empoderado pelos companheiros de equipe que se inscreveram para apoiá-lo na obtenção do objetivo. E como uma lua nova em Gêmeos brilha no céu em 30 de maio, você pode se sentir pronto para realmente se olhar no espelho e amar o que vê. Aprecie quem você é, porque há mais de onde isso veio!

Leia também

MAPA MENTAL: APRENDA A FAZER ESSA FERRAMENTA

Mapa astral gratuito: confira 7 sites incríveis para fazer o seu