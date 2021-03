Horóscopo de Áries para abril de 2021 – Bem-vindo a abril, Gêmeos! Março lembrou você da importância dos amigos e entes queridos. Quando o seu planeta regente, o mensageiro Mercúrio, entra em Áries e na sua 11ª Casa dos Amigos no sábado, 3 de abril, o tema da intimidade e da proximidade continua.

Você é a borboleta social do zodíaco e a vida do partido, mas a pandemia mudou a forma como você se relaciona com os outros. No ano passado, você trocou aventuras e hangouts espontâneos por conversas mais íntimas e atualizações, e seus relacionamentos se aprofundaram. Agora, esse trânsito ajuda você a dizer a seus amigos o quanto eles significam para você.

Geminiano, esse será um mês cheio de altos e baixos, perdas e conquistas. O melhor a se fazer é não desanimar quando algo der errado, pois haverá uma reviravolta, mas também não afrouxar quando algo estiver dando certo, pois será preciso manter o ritmo de consistência para que os imprevistos não te peguem de surpresa.

A partir do dia 19, seu planeta regente, Mercúrio, adentra no estável signo de Touro trazendo mais firmeza para suas ideias. Os próximos 15 dias serão oportunos para tirar do papel e concretizar seus planos e projetos! Tudo estará mais estável para você.

Horóscopo de Gêmeos para abril no trabalho

No seu lado profissional, muita coisa pode rolar! Marte está no seu signo até dia 23 acelerando as coisas para você, saiba usar essa energia de coragem e assertividade a seu favor. Portas podem abrir, oportunidades que você nem imagem tendem a surgir. Fique esperto com isso, pois é um ótimo mês para dar novos inícios na sua carreira, principalmente após o dia 19. Mas tenha cuidado com a pressa e a ansiedade de fazer tudo pra ontem!

Já na sua área amorosa, a primeira quinzena do mês pode parecer tudo normal e tudo parado ou até mesmo seu foco estar em outro lugar. Mas após o dia 16 seus interesses podem mudar, você se sentirá mais atraente e mais afim de ter alguém para compartilhar a vida e construir algo a dois. Caso você já tenha uma parceira, o romance pode aumentar na ultima quinzena do mês e querer dar novos passos nessa relação.

Melhores dias para o amor: 1, 2, 7, 11, 12, 16, 17, 23, 26, 29, 30.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 9, 11, 12, 16, 19, 23, 26, 28.