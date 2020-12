Bem-vindo a dezembro, Gêmeos! O mês inicia com a lua transitando pelo seu signo, vale lembrar também que você acabou de passar por um eclipse lunar no seu signo, ou seja, você vai começar dezembro querendo mudar algumas coisas de lugar. Ótimo! Pois esse mês vem cheio de novas oportunidades para você, não às percam de vista. Veja o horóscopo de Gêmeos para dezembro de 2020.

Horóscopo de Gêmeos para dezembro no trabalho

A sua carreira tende a alavancar, por tanto se mantenha firma com suas ideias e valores! Inova mesmo, entregue mais da sua mente genial no seu trabalho. São as revoluções que mudam mundo, por tanto não tenha medo de ousar! É o seu mês de brilhar.

Você é inteligente, ótimo com as palavras e incrivelmente criativo, mas às vezes – especialmente sob estresse – você tem dificuldade para se concentrar e focar em seus objetivos.

Vida amorosa

Nas relações é hora de pensar em algo mais sério, compromissos estáveis e planejamentos a longo prazo. Ressignifique o seu passado e leve o seu olhar pro futuro. O que você quer construir com a pessoa amada? Dê agora o primeiro passo e mostre o quão você se importa. E se você estiver solteiro, esse é um mês cheio de contatinhos promissores, não dê vacilo.

