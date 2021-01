Bem-vindo a fevereiro, querido Gêmeos ! Mercúrio começou seu primeiro retrógrado do ano em Aquário lógico. O planeta da comunicação está feliz neste signo, e a natureza destacada de Aquário torna esse retrocesso mais fácil do que outros. No entanto, por ser o seu planeta regente, você sentirá seus efeitos mais do que outros signos, mesmo que esses efeitos ainda estejam um pouco abafados. Continue lendo o horóscopo de Gêmeos para fevereiro de 2021.

Horóscopo de Gêmeos para fevereiro no trabalho

Fevereiro também será um mês bastante acelerado, pois 90% dos planetas vão se mover para frente, então haverá um progresso rumo aos seus objetivos. Você vai sentir que tudo estará acontecendo rápido demais, portanto, saiba aproveitar cada momento!

O autocuidado o ajudará a contemplar questões difíceis sem se sobrecarregar.

Mercúrio, seu planeta regente, estará retrógrado até dia 20. Isso poderá te trazer irritabilidade e frustração, mas não se apague tanto a isso, pois não tende a ser algo tão forte. Mas é um bom momento para revisar seus objetivos, suas ideias, seus planos e ver onde é possível melhorar e agir com mais atenção!

Esse movimento retrógrado pode dar uma enfraquecida da sua autoconfiança e autoestima. Este não é um mês voltado para iniciativas e sim para cultivar relacionamentos já existentes e estar presente para os outros. Dê atenção, escute o outro, dê liberdade e apoio!

É um mês positivo para viagens e estudos. E dê atenção para a sua saúde a partir do dia 18, procure evitar estresses e brigas desnecessárias e descanse!

No dia 18 o Sol entrará na sua casa 10, trazendo um ápice no seu profissional, indicando significativas melhorias na sua carreira. Você irá progredir e avançar nos seus objetivos!

Quando Vênus, o planeta do amor, da riqueza e da beleza entrar em Peixes e em sua 10ª Casa de Status Social na quinta – feira, 25 de fevereiro , fique de olho nas bênçãos financeiras que virão em sua direção. É impossível para a astrologia prometer dinheiro (especialmente nesta economia), mas ainda é provável que as estrelas se alinhem nesta data para trazer uma nova possibilidade desta forma, então verifique sua caixa de entrada e abra seu coração para novas oportunidades. Acenda uma vela verde na lua cheia em Virgem, no sábado, 27 de fevereiro , para ajudar a trazer saúde e prosperidade. Te vejo em março!