Bem-vindo a 2021, Gêmeos . Este ano, a sociedade começa a se reconstruir e se curar da loucura de 2020 , o que não é uma tarefa fácil. Nossas vidas mudaram imensamente no último ano, e o distanciamento social e as ordens de ficar em casa podem ter sido particularmente difíceis para você. Você é a borboleta social do zodíaco e prospera na interação humana. Veja o horóscopo de gêmeos para janeiro de 2021.

Aos geminianos, Saturno e Júpiter enviam excelentes energias astrais. Energias que indicam esperança, estratégia, reconhecimento, caminhos abertos e grandes realizações para esse mês.

Anime-se, é o inicio de uma fase próspera. Vários estímulos o levarão a trilhar um caminho mais sensato, tanto a vida pessoal, como na profissional e amorosa.

Carreira e finanças

É um mês para se levar a sério tudo o que deseja construir. Assuma responsabilidade, fique de olho nas oportunidades.

Faça o que sabe fazer de melhor, que é se comunicar. É importante falar, ouvir, ler, informar-se. Os processos mentais e intelectuais, que envolvem os estudos, projetos, contato com estrangeiros, alargar horizontes, explorar possibilidades estão beneficiados! Sua veia curiosa estará mais aguçada. Exatamente por isso, não dê bobeira, busque mais conhecimentos e oportunidades de crescimento.

Graças a Deus você gosta do holofote, porque você vai brilhar.

Amor no horóscopo de gêmeos para janeiro de 2021

O que você deseja? algo mais sério? Encontrar alguém para dividir sua vida? Só flertar? O que desejar, o universo está conspirando a seu favor. Confie! Resolva o que deseja, se desfaça de pendencias emocionais, siga em frente e vá além. Nada de ficar apegado a coisas e sentimentos passados!

