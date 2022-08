Horóscopo de hoje (01/07/22): previsão para agosto

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 1 de agosto de 2022, segunda-feira.

Áries

Nesse momento a espiritualidade quer que você tenha um pouco mais de sagacidade com seus planos, ariano, é necessário ter precaução ao contar o que planeja para os outros. Apesar de parecer que estão na mesma fase, você e essas pessoas, quando pensar em compartilhar as suas ideias e metas, considere falar até certa página! Isso pode te preservar de ficar em meio a falatórios e de pessoas que te tirem um pouco do seu foco, que por alguma razão também vai preservar o seu bem-estar emocional! Então seja cauteloso.

Touro

Taurino, o horóscopo de hoje indica que a semana inicia com disposição e força para dar conta dos compromissos agendados! Você pode estar se sentindo mais ágil e disposto, resolvendo rapidamente pendências que em outras circunstâncias tenderia a lhe atrapalhar. Então, siga com foco e constância, taurino.

Não lhe faltará coragem para enfrentar os desafios desse início de semana! Aproveite essa energia toda dos astros. Afinal, não é sempre que rola um match entre organização, praticidade e agilidade. Portanto, comece resolvendo as burocracias, aquilo que é mais chatinho e que você sempre acaba deixando para depois.

Gêmeos

O Universo vai te trazer boas oportunidades concretas para sua vida essa semana, com projetos que podem se solidificar ou um trabalho que renda crescimento profissional, gêmeos. Mas é necessário você fazer a sua parte! A maior questão é: “nada cai do céu” e realmente não cai, se sua fé é forte o suficiente para conseguir atrair o que deseja, você precisa ser mais forte ainda para manifestar isso com as próprias mãos. O seu pedido de tempos atrás está sendo atendido, mas é um diamante bruto, você precisa lapidar ele e vê seu real potencial!

Câncer

O dia de hoje pede calma, concentração, foco e persistência, canceriano! É preciso agarrar um compromisso, uma tarefa, e seguir firme até o final, sem ficar dispersando ou mudando o tempo todo. Você vai notar que esse dia será uma prova de paciência! Vai ser sim desafiador controlar a ansiedade e inquietude, porém, será necessário. Ir com uma atividade até o fim vai te trazer ainda mais ânimo para realizar todas suas outras tarefas, todos seus outros objetivos e desejos. Essa segunda-feira também está excelente para se divertir com pessoas queridas, conversar, rir e criar laços.

Leão

O seu horóscopo de hoje pede para tentar diminuir a sua insistência em alguns pensamentos relacionados ao seu equilíbrio emocional, principalmente porque esse hábito de ficar pensando demais só te rende ansiedade e sentimento de frustração. Se você quer fazer algo a respeito dos seus sentimentos e da sua vida afetiva, lembre-se que você é responsável por você, o que depender do outro não há o que ser feito. Ficar buscando culpados e se auto infligindo dor não vai te ajudar, vá atrás de ferramentas que possam te fazer enxergar tal situação por outra perspectiva, de repente até ajuda profissional.

Virgem

Virgem, o seu horóscopo do dia aconselha a começar o dia se desfazendo daquilo que não tem serventia. Desentulhe o armário, a vida e as emoções! Hoje você vai sentir uma necessidade ainda maior de se sentir livre, para inovar seja no modo de agir, reagir ou se vestir. Emocionalmente, se sentirá disposto e aberto a novidades, o que será ótimo sair um pouco do padrão, daquilo que você sempre busca. Então explore as novas oportunidades, conheça novos lugares e dê atenção para alguém novo que surgir.

Libra

Libra, o momento astral pede cautela, equilíbrio e sabedoria sobre os assuntos que envolvam dinheiro. É um momento para buscar conselhos e dicas sobre finanças e investimentos com pessoas próximas! Você ainda poderá sentir forte no seu coração uma necessidade de ajudar genuinamente alguém, ou alguma ONG. Se puder, compartilhe o que for possível. O dia de hoje pede pés no chão e consciente sobre suas escolhas e atitudes, mas não ignore seus sonhos e intuições. É preciso olhar sempre para o seu lado mais sensitivo também e buscar compreender o que vem de dentro!

Escorpião

Hoje o pensamento pode voltar ao passado para rever algumas decisões tomadas, talvez algo ou alguém que foi deixado para trás, você pode questionar se realmente foi a escolha certa e se não tinha outra forma de resolver as coisas. Mas calma, esses pensamentos não são necessariamente a vontade de voltar atrás em busca de uma segunda chance, mas de se entender e de entender porque age de certa forma em determinadas situações. O que te fez se afastar, o que te faz se sentir vulnerável ou menor, vai ser muito importante para você ter essa percepção para não refletir essas atitudes em outros momentos da vida. Isso é autoconhecimento, escorpiano.

Sagitário

Você só quer saber o que é essencial para sua vida nesse momento, aquilo que te traz segurança e alimenta seu coração com bons sentimentos, isso pode indicar que a família e os seus amigos terão papel fundamental! Se você estava buscando segurança emocional em outros aspectos da vida, talvez tenha percebido que não é bem por aí o caminho, existem coisas que não são palpáveis e que traem muita mais satisfação do que um título ou um compra. Esse entendimento pode te proporcionar o sentimento de harmonia e de se sentir completo após um período sentindo limitações por estar colocando suas demandas emocionas em aspectos materiais da vida, sagitário.

Capricórnio

O horóscopo de hoje traz um início de semana com uma energia revigorante para os capricornianos, facilitando a transformação ou eliminação daquilo que vem te fazendo mal. Excelente momento para desfazer mágoas, curando antigas feridas! Poderão chegar informações que mudarão a emoção que envolveu uma situação. Então aproveite para colocar tudo em pratos limpos. Também é um momento oportuno para criar novos hábitos, estabelecer uma nova rotina e olhar com maior carinho e cuidado para a sua saúde física corporal!

Aquário

Hoje o Universo fala para você começar a semana com confiança! Você está numa longa estrada que eventualmente tem suas decisões questionadas e que pedem cada vez mais a sua determinação, quanto mais você confia no que tem feito no decorrer dos dias, semanas e meses, mais os seus passos ficam firmes, aquariano. É natural questionar se o caminho está correto, se está fazendo o que é melhor e se suas escolhas irão te levar para suas tão sonhadas realizações. Não duvide de si! Comece essa segunda-feira de cabeça erguida e peito cheio.

Peixes

Hoje será necessário fazer maior esforço para manter o foco no que interessa, pisciano! A Lua e opõe ao seu regente, Netuno, trazendo certas dificuldades de concentração e atenção. Você ainda poderá se sentir mais cansado, tanto emocionalmente como fisicamente. Então se permita a ir com calma, respeitando um pouco mais suas necessidades interiores. Fique atento também, pois pode ser que alguém não se mostre claro, exigindo maior esforço para não tirar conclusões precipitadas! Portanto, cheque as informações. Não é o melhor dia para decisões importantes.