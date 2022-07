Horóscopo de hoje (02/01/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 2 de julho de 2022, sábado.

+ Horóscopo de Julho 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de Áries

Nesse fim de semana acontece uma quadratura bem delicada entre Marte, que está no seu signo e é seu planeta regente, com Plutão que está em Capricórnio. Esse aspecto astral pede um pouco mais de cuidado com impulsividade, arrogância, brigas, acidentes e muita atenção com fogo, mas, por outro lado, também pode representar um impulso para assumir o seu poder pessoal e parar de se anular. Então direcione toda essa energia para algo que você quer realizar, quer que dê certo; uma viagem, um projeto, um passeio, uma conversa, enfim. O que acontecer aqui, tende a permanecer.

Horóscopo de Touro

O horóscopo de hoje pode trazer algumas surpresas e certas coisas/compromissos podem ser antecipados, esteja preparado. Evite alta velocidade, taurino, não é um dia interessante para sair com pressa de casa. Hoje também não é o melhor dia para fazer negócios, pois os astros não estão favorecendo muito nesse sentido. Busque inovar hoje, mudar um pouco a sua rotina e evitar tarefas repetitivas, que podem ser estressantes. Você estará sendo desafiado a, justamente, encontrar inovação naquilo que você acha que já está saturado.

Horóscopo de Gêmeos

Esse é um período em que a expressão das emoções está facilitada para os geminianos! Então busque as palavras que tocam os corações, sem vergonha de ser romântico. É bacana aproveitar essa vibe, pois há melhor entendimento, acolhimento e diálogo sobre esses assuntos. As pautas mais delicadas serão abordadas e esclarecidas com mais facilidade também, o que pode ser ótimo para trazer à tona certo assunto que precisa ser desenrolado. Além disso, a criatividade estará a todo vapor!

Horóscopo de Câncer

O Universo te chama para começar o seu mês se conectando com essa energia confiante e otimista. São ótimos momentos para realizar seus sonhos ou, pelo menos, começar de algum lugar. Por mais que seja final de semana, o clima é de produtividade, força de vontade e ação. então não espere a semana começar para você se mexer, aproveite o agora! Muitas ideias virão, algumas oportunidades poderão aparecer, e tudo vai ser motivo para te fazer se sentir mais confiante e animado de dar início à algo que você deseja.

Horóscopo de Leão

O horóscopo de hoje para leão diz para parar de anular o seu poder pessoal e focar apenas nas suas limitações. Hoje os astros vêm com força e inspiração pra te mostrar que você é capaz de tudo o que quiser. Então escolha algo para você focar e fazer fluir neste mês! Procure se manter firme nos seus ideais, mas não inflexível, pois muitas situações vão te pegar de surpresa e a vontade vai ser de jogar tudo pro alto e desistir, mas na verdade esses ocorridos querem te ensinar algo, por isso seja flexível e aceite os aprendizados.

Horóscopo de Virgem

Neste final de semana você precisa deixar a sua teimosia de lado, virginiano. Aprenda a ser mais flexível diante das situações e ao se relacionar com as pessoas… defender as suas ideias é importante, mas você precisa entender os limites dessa atitude para que isso não lhe faça mal. Tome cuidado também com o apego excessivo, com algo ou alguém. Esse momento lhe pede leveza! O dia de hoje está bem interessante para você rever suas ideias, pensamentos, crenças e sonhos. Será que algo não está precisando ser transformado e atualizado?

Horóscopo de Libra

O chamado é para seguir por novos caminhos e direções. Libra, é tempo de ação, e não de ficar parado esperando a vida mudar. Então comece a realizar pequenas mudanças agora para que futuramente você viva transformações grandiosas! Esse é um ótimo momento para colocar em prática alguma ideia ou projeto, mas você precisa realmente se dedicar à isso, se responsabilizando pelo que você decidir fazer. Oportunidades se apresentarão nos próximos dias, não as deixe passar.

Horóscopo de Escorpião

Esse momento astral fala sobre descanso, desacelerar, fazer coisas mais leves e se cobrar menos, escorpiano. Alguns aspectos intensos se formam no céu, e o mais aconselhável é que aja com calma e sabedoria, sem impulsividade. Alguns sentimentos poderão se transbordar e tudo ficar bem difícil de controlar, então permita que certas coisas se manifestem pra fora de você. Converse com pessoas confiáveis sobre tudo o que sente, seja algo bom ou ruim. Quanto mais você ficar acumulando, pior será.

Horóscopo de Sagitário

Esse é um bom dia para buscar força e inspirações no seu passado, nas coisas boas que você vivenciou, mas nas ruins também, afinal, tudo é aprendizado e tudo pode te trazer combustível. Pode ser até interessante resgatar algum sonho que ficou adormecido lá atrás. Esse sábado fala sobre você encontrar motivação para persistir naquilo que deseja alcançar, sagitário. O dia de hoje está cheio de empolgação e ânimo para fazer o que você desejar, então não fique parado, aproveite a energia.

Horóscopo de Capricórnio

O horóscopo de hoje diz que é melhor que evite aquisições e negócios, mas principalmente no setor imobiliário, então se você está buscando uma casa para comprar/alugar, melhor fechar negócio no início da semana apenas. Hoje você poderá se deparar com um dia meio difícil, devagar, onde muita coisa pode sair do eixo, falhar, quebrar ou faltar. O melhor a fazer nessas situações é aceitar que nada está sob seu controle e deixar fluir da forma mais leve. Capricórnio, procure não julgar pessoas queridas, você não sabe ao certo pelo o que elas estão passando.

Horóscopo de Aquário

Esse é um sábado para buscar fazer aquilo que te deixa alegre, leve e que te faz explorar mais a sua criatividade. É importante dar atenção aos seus sentimentos e àquilo que te dá prazer! Grandes ideias surgirão hoje, é positivo que você confie nelas e em si mesmo para realiza-las. A sua intuição também estará aflorada, pedindo para que seja menos racional e menos radical consigo. Se solte, aquariano, você é dono de um espírito livre, independente, mas e a sua mente?

Horóscopo de Peixes

O horóscopo de hoje diz que o sábado tende a ser bem corrido, cheio de coisas para ver, pensar e resolver. Alguns conflitos podem rolar, tanto externo quanto interno. É preciso ponderação, pra não agir no impulso ou na pressa. Cuide da sua ansiedade, é melhor sempre buscar a calmaria para não fazer as coisas no desespero. Evite também muitos estímulos mentais, pisciano. Foque naquilo que te traz paz e relaxamento. Não fique procurando notícias que você sabe que vão te perturbar.