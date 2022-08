Horóscopo de hoje (02/07/22): previsão para terça-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 2 de agosto de 2022, terça-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

Nem sempre as coisas acontecem como desejamos, ariano. Pode-se esperar mais, porém, é preciso tentar ter uma visão real do que se apresenta. Esse não é o momento para atitudes impensadas ou banhadas de exageros. Controle-se, sabendo o limite de cada ação, pois assim, o prejuízo tenderá a ser minimizado! Então neste dia, os astros querem te alertar para que as situações não saiam do seu controle. Antes de agir, escolher ou falar, é necessário cautela, observação e reflexão. Hoje tudo pode virar algo muito maior e difícil.

Touro

o horóscopo de hoje diz que essa terça é um dia de pequenos alívios após tantos momentos difíceis. Com isso, a sua maneira de enxergar a vida e suas relações estará diferente, e as pessoas ao seu redor pode até perceber e comentar sobre isso hoje. Esse é um momento favorável para olhar e encarar de frente situações que você vinha, até então, julgando ou evitando, taurino. Resolva de uma vez por todas agora mesmo! Também vem um conselho para a sua vida afetiva hoje: se está com alguém, busque se dedicar. Será que você não está dando muito mais atenção para outras coisas e pessoas?

Horóscopo de hoje de Gêmeos

O seu horóscopo de hoje favorece um momento bem espiritual e artístico, geminiano! É propício que se conecte com seu lado mais sensível, explore a sua arte, converse com a sua espiritualidade e sinta aí dentro o que está fazendo sentido para você nesse momento atual. Sua intuição é seu maior guia! Procure aliviar um pouco da pressão auto imposta, da rigidez que você se coloca, libera toda tensão e medo de errar. Esse é um período para buscar maior conexão interior, gêmeos. Medite, faça alguma prática que te ajude a ter maior concentração em si e nas suas emoções.

Câncer

Nesta terça-feira, qualquer negociação que seja conduzida com gentileza e diplomacia tenderá ao êxito, já que bons movimentos astrais acontecem no seu dia! A racionalização das emoções aumenta as chances de conquista de um equilíbrio emocional para conduzir os acontecimentos diários. Hoje, programas a dois serão mais prazerosos também, desfrute dessa energia com seu par! Além de tudo isso, esse também é um dia super auspicioso para acordos judiciais, então se for o seu caso, aproveite o momento.

Horóscopo de hoje de Leão

Leonino, seu horóscopo de hoje te convida a fazer uma análise do que vem passando. Haverá maior clareza para lidar com situações que antes pareciam indissolúveis. Suas emoções estarão alinhadas com a realidade dos fatos, isso é proveitoso para criar novas estratégias, com maior sabedoria e consistência. Nesta terça-feira é necessário agir de forma mais racional e ponderada, colocando cada detalhe na balança. Também é um momento super bacana para trabalhos em equipe, para contar com a ajuda de algum amigo e também para dar apoio à alguém que solicitar!

Virgem

Neste dia você terá uma grande virada de chave, um despertar, em vários sentidos da sua vida. É como se você não quisesse deixar mais a vida simplesmente te levar. Isso fará com que você assuma as rédeas e se posicione para fazer as mudanças necessárias, então se organize e se movimente. A sua vida material também ganha certo destaque e fluidez, algumas burocracias ou processos que estavam lentos e parados tendem a fluir e serem resolvidos por esses dias, então aproveite para ir em bancos, fazer solicitações que envolvam dinheiro ou tomar atitudes relacionadas ao seu trabalho mais prático.

Horóscopo de hoje de Libra

Libriano, neste dia é bem importante que você dê certa atenção a sua vida física e material, ou seja, olhe mais para a sua saúde (corporal, mental, emocional) e também para como você está em relação ao seu trabalho e finanças, afinal, uma coisa influencia a outra! Muitas vezes você deixa somatizar problemas profissionais na sua saúde, isso é um alerta. Cuide-se mais. Por mais desafiador que seja, é necessário saber respeitar seus limites e também impor limites. Os astros aconselham a se organizar melhor com seus horários, estabelecendo o início, o descanso e o término da sua jornada profissional e adicionando momentos de prazer e diversão nesse meio!

Escorpião

Você pode sentir que a sua mente já vem mudando de uns tempos para cá. E com isso você tende a ser mais verdadeiro consigo mesmo. Essa é uma fase favorável para acordos, parcerias profissionais e investimentos na carreira. Aproveite o momento seguindo seu coração, fazendo o que faz sentido para você e buscando sua realização pessoal e profissional. Também é um momento oportuno para quem está com alguma dívida poder resolver ou quitar, já que por esses dias questões que envolvem a vida financeira tendem a ter um destaque positivo.

Horóscopo de hoje de Sagitário

É hora de encontrar equilíbrio entre a razão e a emoção, sagitariano. Olhar para fora, mas também para dentro. Ouvir seu coração, mas também seus pensamentos. Você conseguirá harmonizar essas duas polaridades ao agir de forma justa, consigo e com o outro. O seu desafio de hoje, e dos próximos dias também, será desapegar de antigos conceitos, velhos costumes e hábitos, não querer ser imediatista e não agir por impulso. O ensinamento que os astros querem te trazer por esses dias é o famoso: devagar e sempre. Se você quer focar em seus projetos maiores, a longo prazo, construí-los com firmeza e estabilidade, é preciso paciência e constância.

Capricórnio

Capricorniano, essa terça-feira é propícia para ficar mais quietinho e reflexivo! Você não estará com muita paciência para ouvir os outros, e tudo bem, é aconselhável que se resguarde e se respeite, mas que tenha cuidado para não tentar forçar algo e acabar agindo com desrespeito para com o próximo. Com isso, você tende a ficar mais na própria bolha, refletindo sobre as suas próprias escolhas. Não deixe que as situações externas interfiram o seu momento. Se permita a ficar em paz consigo mesmo. Porém, tenha certo cuidado com a falta de sensibilidade em suas relações, já que nesse momento existe a tendência a discussões.

Horóscopo de hoje de Aquário

A terça-feira dos aquarianos promete um clima de alto astral, coragem e vitórias! Propício para agir, tomar a frente em algum projeto ou fazer algum lançamento. Porém, aquário, será necessário olhar para frente mesmo, desapegando de algumas ideias ou pensamentos que você tinha anteriormente. O momento astral fala muito sobre ir em direção ao novo, ao diferente, ao desconhecido, deixando certa teimosia para trás. Novas portas irão se abrir daqui pra frente, algumas dúvidas surgirão, mas faz parte do caminhar. Se mantenha positivo, cheio de energia e com vontade de crescimento!

Peixes

Neste dia você poderá ter várias burocracias para resolver. Alguns documentos importantes para assinar ou até mesmo questões que envolvam o ciclo familiar. É indicado que faça tudo o que tiver que ser feito com praticidade e diplomacia, sem ficar procurando dificultar ainda mais. Existe ainda uma movimentação na sua vida profissional e financeira, podendo te trazer certas mudanças. Mas tenha atenção com os gastos impulsivos também. Aproveite esse período para organizar seus gastos em uma planilha, pois irá facilitar ter uma visão geral do que entra e do que sai da conta!