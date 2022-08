Horóscopo de hoje (03/07/22): previsão para quarta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 2 de agosto de 2022, terça-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

Neste dia pode ser que os sentimentos estejam desafiadores e que uma vontade de jogar tudo para o alto e revolucionar a vida esteja vindo à tona… mas tenha calma, ariano! O início desta semana e mês está um pouco mais intenso e pede atenção com atividades mais arriscadas, mas procure não se conectar com a energia do medo e desespero. É importante ser cauteloso sim, mas se mantenha ativo, confiante e cheio de disposição para correr atrás do que almeja, porém, com maior consciência e sabedoria ao agir e fazer escolhas.

Horóscopo de hoje de Touro

Nesta terça-feira o seu horóscopo traz o conselho de respirar fundo, diminuir o tempo em redes sociais e internet, se possível, e aproveitar o momento para se conectar com conteúdos que te fazem bem e elevam seu espírito, taurino. Às vezes você passa muito tempo do dia consumindo somente coisas que te sugam, que não agregam, então hoje, a proposta é que tire um tempinho para focar apenas em coisas boas! Além disso tudo, é um momento bem próspero na sua vida, tanto no quesito financeiro mesmo, mas também no pessoal, no amor e na saúde. Aproveite!

Gêmeos

Ao longo desses próximos dias, procure cuidar melhor da sua saúde física e mental, geminiano. Se pergunte o quanto você se cuidou e se nutriu no último mês? O quanto você permitiu receber, ao invés de apenas doar? Não fique estagnado, esperando que tudo chegue até você. É preciso refletir sobre seu último mês para começar a mudar as coisas a partir de agora. O que deu certo? O que deu errado? O que você gostaria que fosse transformado? Amplie a visão e busque novas percepções!

Câncer

Nesta manhã o clima é um pouco mais dificultoso, podendo ser penoso realizar qualquer tarefa que exija sacrifícios. Assim, se puder, transfira para a segunda metade da tarde os assuntos que exigirão mais determinação de você, câncer. Você também pode sentir uma certa irritabilidade, a dica é que se presenteie com algo que amenize o mau humor. Hoje as relações tendem a estar um pouco mais difíceis e delicadas hoje, é preciso muita cautela ao falar com o outro, pois tudo pode ser motivo para um mal desentendimento. Além disso, esse não é um momento muito favorável para procedimentos ou tratamentos estéticos.

Horóscopo de hoje de Leão

No horóscopo de hoje, os astros estão intensos no céu, é um dia que requer mais cuidado e atenção, pois tudo está mais propício a acidentes! Tenha maior cautela com os meios de transporte, procure também evitar compras ou grandes investimentos e imprudências em geral. Dê um passinho para trás antes de agir sem pensar muito bem. Ao mesmo tempo, o momento astral está super favorável para mudar algo que você sinta necessidade na sua vida. Então vai aos poucos, leonino, pois um passo é capaz de mudar muita coisa!

Virgem

O seu horóscopo te hoje lança o convite para introspecção! É tempo de parar um pouco e reconhecer suas conquistas, honrar a sua evolução, celebrar cada passo dado e perceber o que ainda precisa ser ajustado. Então, virginiano, determine que os próximos dias serão transformadores! A escolha de fazer um dia, uma semana e um mês ainda mais extraordinários é toda sua. Se movimente para viver momentos incríveis e alcançar grandes realizações, pois a espiritualidade está te amparando.

Horóscopo de hoje de Libra

Libra, nesta terça seu horóscopo aponta para mudanças favoráveis no visual, então se a vontade é de transformar a aparência, aproveite! Além disso, a energia deste dia está super bacana para encontros, principalmente os amorosos. Aproveite o clima astral para fazer algo diferente, saia um pouco do comum! Procure novos lugares, diferentes restaurantes, busque por novas experiências com seu par. Ainda esse é um bom momento para deixar para trás algumas coisas que te pesavam demais e ir rumo ao novo, libriano. O Universo lhe reserva boas oportunidades!

Escorpião

Escorpiano, hoje o Universo quer lhe dar um chacoalhão! Chega de perder tempo com o que só atrasa o seu processo. Lembre-se que você sempre pode escolher onde vai focar e o que vai manifestar a partir de agora na sua existência. Por isso, neste dia, os astros apoiam e favorecem as circunstâncias para que você possa criar a nova realidade que deseja viver! É preciso se vestir do que você quer ser, então traga um olhar mais otimista para si, para suas ideias, confie mais no seu potencial, explore seu poder pessoal, assuma a sua verdade, seja leve, carismático, gentil consigo e com os demais!

Horóscopo de hoje de Sagitário

Sagitariano, o horóscopo de hoje diz que talvez você se sinta cansado de tudo, um certo desanimo com o trabalho, certa frustração com a vida financeira, a saúde um pouco caída, enfim… Porém, é importante que não se entregue a essa baixa vibração! Vai ser desafiador sair do comodismo, do pensamento negativo, mas será necessário se movimentar para mudar as coisas por aí. Todo mundo vive dias ruins, momentos onde nada parece estar fazendo sentido, com você não é diferente. Mas saiba que os astros estão proporcionando uma energia de motivação aí no fundo, e o Universo quer te mostrar que você pode muita coisa com o que você já tem!

Capricórnio

O horóscopo deste dia mostra que assuntos relacionados ao amor podem ficar em foco hoje e amanhã para os capricornianos. Aproveite esses bons aspectos para transformar algo no seu relacionamento, conversar de forma saudável e aberta, fazer planos, ou até mesmo pensar o que você deseja atrair quando estiver em uma relação! A força de manifestação está muito forte, então caso você esteja em um relacionamento e sentindo que as coisas precisam de transformação ou que você está muito negativo ou desesperançoso sobre o amor, faça a escolha de mudar a sua perspectiva!

Horóscopo de hoje de Aquário

Dia bastante produtivo por aqui! Excelente para colocar em dia serviços que estão em atraso. Hoje, nada será encarado como um fardo ou sacrifício difícil de realizar. Pelo contrário, você estará focado e persistente a cumprir com suas responsabilidades, encontrando motivação e prazer na sua rotina. Os astros também dispõem de uma excelente energia para concretização dos anseios emocionais! Esse dia também favorece o apoio, a ajuda, as parcerias, realizar trabalhos e atividades em dupla ou equipe. É importante também que reconheça no outro o seu esforço.

Peixes

Dia bem inspirador por aqui, peixes! Você vai sentir uma energia avassaladora, que vai te fazer querer movimentar tudo ao seu redor e não ficar parado. Esse é um momento bem interessante, afinal, você não vai estar aceitando qualquer coisa e nem pouca coisa. Isso é ótimo para se empoderar e mostrar sua força e inteligência. Sua mente está criativa e cheia de ideias passando, aproveite. Mas cuidado com o imediatismo, é preciso compreender que as coisas levam tempo e trabalho! Esse também é um bom momento para encontrar a sua paz, seu propósito e praticar a sua espiritualidade.