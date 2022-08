Horóscopo de hoje (04/07/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 4 de agosto de 2022, quinta-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

O momento astral que você vem passando, principalmente com Júpiter retrógrado no seu signo, tem trazido novas pessoas para a sua vida e lhe ensinando coisas incríveis. O horóscopo de hoje pede para que vá, aos poucos, colocando em prática tudo aquilo que você aprendeu e for aprendendo por esses dias! Esse período também fala sobre deixar ir tudo aquilo que veio impedindo seu crescimento interior, ariano. Esse será um dia de profundas reflexões, portanto, não hesite ao solicitar ajuda, ao precisar de algum apoio emocional das pessoas mais próximas para obter conforto.

Touro

Taurino, é necessário se atentar às grandes transformações que tendem a ocorrer neste momento! Você está passando por uma jornada de cura muito importante e profunda, e o Universo quer te mostrar que suas parcerias, tanto amorosas, de amizade ou familiares, te ajudará em vários aspectos! O momento astral está alimentando, neste momento, os seus desejos em expansão, inspirando-o a agir de forma disruptiva, explorar novos lugares e culturas. É tempo de buscar novos horizontes, novos desafios e planejar seus próximos passos.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Geminiano, o horóscopo de hoje mostra que é momento de manter o comprometimento e a seriedade! Relembre que você é a única pessoa capaz de construir a vida que você sonha, os relacionamentos que deseja e as metas que almeja! Então busque manter o foco, a disciplina, a paciência e a firmeza, e claro, tenha um plano e se organize, para poder sustentar o que é importante para você. Entenda que algumas coisas levam tempo para serem construídas e necessitam da sua persistência! O Universo te convida a sair um pouco da sua zona de conforto e experimentar novas visões, novos caminhos e ações.

Horóscopo de hoje de Câncer

Nessa quinta-feira, dificilmente algo passará despercebido ao seu olhar e ouvido. A tendência é que enxergue além do que é visto, pois o momento astral dispõe de uma energia bastante intuitiva, mística e sensitiva para os cancerianos. Haverá trega emocional a tudo o que se propuser a realizar, principalmente ao que ainda não está ao seu alcance. É preciso ter um certo cuidado com o ciúme em excesso, já que você pode se sentir mais possessivo a algo hoje. O clima pode ficar bastante intenso hoje e uma coisa que não vai ajudar nada é a paranoia e o ciúme.

Leão

Seu horóscopo de hoje aponta um momento excelente para ter aquela conversa delicada que vem adiando, pois neste dia você estará muito mais aberto ao diálogo, flexível a pensamentos divergentes, facilitando o entendimento do que verdadeiramente está sendo dito! O seu raciocínio tenderá a estar ágil, e a memorização rápida, excelente para os estudos, para falar em público, etc. Com a comunicação muito favorecida hoje, é bacana tirar bons proveitos das suas falas, trocas e encontros! Além disso, esse é um momento onde sua mente estará mais “investigativa”, então é oportuno para ir à fundo em algum assunto, conhecimento ou estudo que estiver fazendo.

Horóscopo de hoje de Virgem

Virginiano, esse é um dia para ser mais flexível consigo mesmo e com a vida no geral. Entenda que se manter firme não significa ser inflexível, manter o foco não significa manter as mesmas atitudes e padrões sempre. Agora é o momento para entender que algumas mudanças são bem-vindas e necessárias, e saber viver lado a lado com as situações da sua vida. Então faça o melhor que você pode agora com aquilo que você tema acesso. Pare de querer pular etapas do seu processo e caminho. Observe com atenção e modifique algo na sua vida que está lhe fazendo mal.

Libra

O horóscopo de hoje vem agindo na sua vida social, libra, com isso, você poderá perceber o quanto seus colegas afetam no seu crescimento interior. Portanto, neste momento, é preciso seletividade e critério, olhar com atenção para aqueles que o apoiam com sinceridade e os que só te fazem atrasar! Você é o tipo de pessoa que foge de conflitos e busca se harmonizar com todo mundo, mas é necessário pesar o quanto isso está te fazendo bem ou não. Fique tranquilo, pois não faltarão boas vibrações para você neste período!

Horóscopo de hoje de Escorpião

A sua quinta-feira já amanhece com a Lua ingressando no seu signo, trazendo um momento de maior sensibilidade e nostalgia para o seu dia. Aqui fica em evidencia suas emoções, sentimentos, assuntos familiares e lembranças! É bacana aproveitar desse movimento para se expressar com mais empatia e carinho, falar com familiares distantes e recordar bons momentos, mas sem se apegar à acontecimentos passados. Também é oportuno cuidar mais do seu lar, escorpiano. Deixe-o mais a sua cara, mais aconchegante, arrumadinho e cheiroso, isso será prazeroso e lhe trará a paz interior que você tanto estava buscando!

Sagitário

O dia de hoje tende a trazer muitos sentimentos intensos e confusos, mas a partir disso que você terá suas crenças e a sua fé restaurada, sagitariano! Normalmente é no caos que buscamos ancorar a nossa espiritualidade, com você não será diferente, então aproveite esse momento para ir atrás daquilo que te traz sensação de proteção e bem-estar espiritual. O momento pede para que aprecie cada vez mais suas paixões, pois assim você poderá entender como elas se alinham ao seu propósito e missão de vida.

Horóscopo de hoje de Capricórnio

O horóscopo de hoje indica uma quinta intensa por aqui com Plutão, que está no seu signo, formando uma quadratura com a Lua em Escorpião. Emoções à flor da pele poderão resultar em sentimentos oriundos de antigas feridas, sendo assim, capricórnio, é importante que tente não levar tudo tão radicalmente. Racionalize suas emoções, analisando de uma forma que o aprendizado seja sua meta. Entenda que não dá pra ganhar todas. Seu dia inda poderá trazer à tona medos e ressentimentos do passado, é preciso respirar fundo e lidar com calma e sabedoria com suas sombras.

Aquário

É tempo de voltar às suas raízes, aquariano. Esse é um dia auspicioso para refletir mais profundamente sobre seus antepassados, seu senso de lar e de família. O momento astral o quer fazer reconhecer que o apoio familiar também consegue te ajudar a alcançar seus objetivos, que você não está sozinho e nem precisa fazer tudo sozinho. Além disso, nos próximos dias, pode ser que aconteça alguma mudança que envolva a área familiar, talvez a família cresça ou aconteça uma mudança de casa, mas fique atento, pois pode haver questões emocionais que precisarão da sua atenção!

Peixes

O horóscopo de hoje de Peixes diz que o momento astral favorece para que tenha mais foco para que você consiga lidar melhor com o mundo material e prático. Esse é um período para encontrar o equilíbrio entre suas necessidades internas e emocionais, com seus desejos materiais. Você, naturalmente, carrega uma energia sensível e espiritual muito grande, mas também é importante cuidar da sua energia material e financeira. O Universo é abundante e ele quer que você também seja! O momento astral também lhe ajudará a usar suas habilidades de comunicação, empatia e sensibilidade em prol do seu lado profissional!