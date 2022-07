Horóscopo de hoje (04/07/22): previsão para segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 4 de julho de 2022, segunda-feira.

Horóscopo de Áries

Compartilhe o que você tem, ariano! Seja algo no sentido mais material, ou até mesmo no sentimento mais mental, como ideias, conhecimentos. Reconheça o ser privilegiado que você é, por ter acesso a coisas que talvez muita gente não tem. Mas não se sinta na obrigação de compartilhar, apenas o faça se sentir no coração, de forma verdadeira. Você está passando por um caminho de construção e amadurecimento. Esse é um momento que pede perseverança, dedicação e paciência para o seu crescimento futuro. Os astros apontam para grandes recompensas.

Horóscopo de Touro

Nesta segunda-feira você estará disposto a fazer coisas novas e também a conhecer pessoas. Excelente momento para abraçar novos desafios e oportunidades. Também é uma boa hora para assumir algo menos convencional, rompendo padrões. Atualizar-se de um modo geral e antecipar-se quanto as tendências podem ser ações promissoras. Se hoje você tem algo para apresentar, esse é um período bem favorável, pois os astros fornecem criatividade, boa comunicação e raciocínio rápido.

Horóscopo de Gêmeos

A semana já começa por aqui te desafiando, o Universo quer saber até onde você é capaz de ir para defender suas crenças e ideias. Mas seja diplomático, geminiano, não é sobre ser arrogante e querer comprar briga com quem pensa diferente de você, ok? Você pode sim se sentir desafiado, mas a raiva não vai te levar a lugar algum. Com calma e elegância, argumente, mostre o que te faz acreditar no que acredita. É preciso manter o equilíbrio emocional hoje, pois qualquer coisinha pode te tirar do teu centro.

Horóscopo de Câncer

A sua segunda começa com bastante vitalidade e boa energia. Você verá tudo de forma clara e conseguirá aceita-las como são. Há boa fluidez, uma sensação de equilíbrio, de integração no funcionamento da vida. Essa energia se expande para todos os âmbitos da vida, sendo um ótimo período para buscar equilíbrio e harmonia entre todas as áreas. O dia de hoje ainda é particularmente benéfico para as fertilizações, gestações e nascimentos, não só de uma criança, mas também de uma ideia, um sonho, um projeto.

Horóscopo de Leão

Hoje vem a necessidade de equilíbrio. Os desejos e as necessidades se encontram e é preciso compreender o que é o que. A vibe astral de hoje te desperta o senso de comunidade, de coletividade e a sintonia com um propósito maior. É preciso entender que você só dá aquilo que você tem. Então ao oferecer ajuda, observe se você tem reais condições para isso. Você não precisa ser o salvador da pátria e fazer algo que não faz nem por si mesmo, leonino. Saiba o momento de ir embora, de dizer não, reconheça seus limites.

Horóscopo de Virgem

Hoje cedo a Lua ingressa no seu signo trazendo um dia de maior reflexão e até certa vontade de reclusão. Virgem, você já parou para pensar como está constantemente aprendendo coisas novas? Sobre si mesmo, sobre a vida, sobre diversos assuntos? Com essa lua no seu signo, é um dia bem bacana para se conectar com as energias de estudos, leituras e também de escrita. Aproveite a sensibilidade que essa lua está lhe fornecendo para ter maior conexão com as coisas a sua volta e consigo mesmo. Bom momento para compreender suas emoções e conversar com alguém sobre elas.

Horóscopo de Libra

Hoje você pode se sentir um pouco indeciso e até insatisfeito. A maior dificuldade de escolha aliada a um desejo de auto gratificação leva a gastos desnecessários, então fique atento. O mais sensato nesse período é evitar mudanças estéticas e compras de artigos caros, pois você corre o risco de se arrepender. É aconselhável que repense seus gastos e não compre nada na hora da empolgação, no impulso ou até mesmo na raiva. Esconda o cartão! Pode ser difícil manter-se focado numa única coisa hoje, por isso procure não assumir muitas responsabilidades ou atividades.

Horóscopo de Escorpião

Hoje você poderá experenciar um amor puro e incondicional, pois esse âmbito dos sentimentos e emoções estão em alta para os escorpianos. É um dia bem otimista e feliz, pois os astros proporcionam plenitude emocional, sentimentos verdadeiros, escolhas abençoadas e oportunidades de realização emocional. Porém, seu lado racional pode tentar travar todo esse transbordamento, te fazendo duvidar de tudo o que sente e de tudo o que deseja. É importante que fique vigilante sobre si mesmo, pra perceber o que é real e o que é paranoia.

Horóscopo de Sagitário

A sua semana começa te enchendo de inspiração, coragem e criatividade. É um dia bastante favorável para se movimentar rumo aos seus objetivos e sonhos. O universo fala sobre você ser objetivo, traçar uma estratégia e ter ação desde já para conquistar aquilo que quer. Mas atenção, sagitariano, é preciso responsabilidade! Tenha a coragem e atitude de uma pessoa jovem, e a dedicação e responsabilidade de um ancião. Coisas do passado podem voltar à tona e de dar uma nova motivação para retomá-los de forma diferente.

Horóscopo de Capricórnio

Capricórnio, esse é um ótimo dia para planejar o seu mês, caso ainda não tenha feito isso ainda. Estabeleça metas em todos os sentidos e áreas da sua vida, principalmente no seu âmbito pessoal, envolvendo amizades, romances, férias, passeios, viagens e autocuidado! É um período bem importante para você no seu desenvolvimento pessoal, capricorniano, por isso o recado dos astros é: não se esqueça, não negligencie seu bem-estar. O dia de hoje também é favorável para dedicar tempo ao seu autoconhecimento, busque estudos e pessoas que te ajudem nisso, pois assim você viverá uma vida cada vez mais alinhada e feliz.

Horóscopo de Aquário

É preciso ter atenção e consciência de como você está se nutrindo e de que tipo de conteúdo você absorve diariamente, aquariano. Tudo o que você ouve, assiste ou lê consegue sua energia e te influencia energeticamente de alguma forma. Esses são dias bacanas para buscar se conhecer e compreender cada vez mais. Você vai perceber que a vida fica muito incrível conforme você se entende mais. O chamado para o autoconhecimento é bem forte no momento. Então busque desbravar mais seus potenciais!

Horóscopo de Peixes

Hoje rola uma explosão criativa para os piscianos. Muitas ideias, muitos insights, muitos sonhos, muita movimentação no campo mental! Mas procure se acalmar, pois são tantas coisas hoje que isso pode até te gerar certa frustração por não conseguir por tudo em prática ou decepção pelas várias coisas que deseja fazer não sair como você quer. Para dar um movimento produtivo à tudo isso é importante que entenda que não se faz (quase) nada sozinho, então peça ajuda, opiniões, compartilhe as atividades. Assim seu dia será muito mais eficiente.