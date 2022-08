Horóscopo de hoje (05/07/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 5 de agosto de 2022, sexta-feira. + Horóscopo de agosto 2022: previsão mensal para os signos

Horóscopo de hoje de Áries

Áries, nesta sexta-feira pode ser que tentem lhe tirar do sério, como se estivessem testando a sua paciência e até onde você vai. Sendo assim, tente se manter calmo e não caia em provocações. Se puder, intensifique seus exercícios à noite para conseguir dormir melhor, pois a sua energia tende a estar acelerada. O clima é de tensão no ar e conflitos podem rolar a troca de nada, com maior facilidade. Então, cultiva a paz interna para amenizar qualquer tipo de debate que venha surgir! Tenha um cuidado extra com acidentes decorrentes de fogo e meio de transporte.

Touro

Prepare-se para surpresas, taurino, elas virão modificar tudo o que foi programado. Jogo de cintura será fundamental para não cair na ansiedade e no estresse dos imprevistos. Desista que tentar se manter no controle, touro, o melhor a fazer é se entregar para os movimentos naturais. Entenda a energia e faça o que conseguir, sem se cobrar tanto. As coisas tendem a acontecer rápidas demais diante dos seus olhos hoje, é preciso respirar fundo e entender que nem sempre você vai conseguir acompanhar tudo a sua volta.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Momento esse focado em sua racionalidade, principalmente com a entrada de Mercúrio, seu regente, em Virgem – que é um signo bem prático, pragmático e focado. Use dessa energia para analisar a si mesmo, suas ações, sua vida, as oportunidades e caminhos que você tem ao seu dispor, gêmeos. Estude as possibilidades que se apresentarem a você questione-se profundamente sobre o que você deseja manter na sua vida e o que você não deseja. Esse é naturalmente um momento de maior seletividade para separar o joio do trigo e para usar o seu autoconhecimento para fazer escolhas e ter ações mais conscientes.

Câncer

O momento astral pode trazer certas situações ou sentimentos desafiadores, mas também traz um poder enorme para usar essa profundidade para transformação, canceriano. É preciso estar atento aos detalhes, observar as situações, prestar atenção nas pequenas coisas. O conselho é que saia da energia mental excessiva! Olhe para o todo, para as outras pessoas, objetivos, possibilidades… para tudo o que te cerca. Esteja mais consciente e presente! Estar mais atento ao aqui e agora pode te ajudar a lidar com a ansiedade que tem vindo à tona nos últimos dias.

Horóscopo de hoje de Leão

Será necessário fazer maior esforço para não deixar que a instabilidade emocional atrapalhe a conclusão de assuntos assumidos. Neste dia, a vontade é fazer pouco, pois o desânimo pode impedir grandes passos. Esforce-se mais para se manter produtivo. Não deixe que o emocional domine a sua razão! Ideias lucrativas tendem a surgir por esses dias e será bastante auspicioso buscar apoio para materializa-las, pois a partir delas novos caminhos se abrirão a sua frente, trazendo novas possibilidades e novos talentos que você não imaginava.

Virgem

Mercúrio, seu regente, ingressa no seu signo trazendo um período incrível para você, virginiano. O momento é ótimo para planejamento, escrita, organização, estudos, estruturação e execução de novos planos! A sua comunicação estará em evidência e super favorecida também. É interessante usar esse momento para viajar, se conectar com diferentes povos e culturas, estudar um novo idioma, conhecer gente nova, fazer novos contatos pessoais e profissionais, enfim, todo tipo de socialização e troca conta muito aqui!

Horóscopo de hoje de Libra

Libriano, busque manter a leveza, o bom humor e a flexibilidade, pois será essencial para sobreviver a esse dia cheio de tensões e propício a conflitos! Mas fique tranquilo, apenas foque em melhorar a sua comunicação, falando tudo de forma bem clara, para evitar desentendimentos. Hoje é aconselhável que se expresse mais para quem você gosta, pare de guardar suas sentimentos e emoções, pois isso gera um peso desnecessário aí dentro. Busque apoio e incentivo para seus projetos e ideias em quem é importante para você! Pare de ficar aguardando aprovação de pessoas que não fazem sentido.

Escorpião

Com a Lua no seu signo somada com os demais aspectos que acontecem hoje nos astros, podem servir como força e impulso para você tomar alguma decisão! Então, o que precisa ser encerrado? Externamente ou em atitudes suas que não ressoam com o que você deseja? Esteja atento e observe o que tem vindo à tona na sua vida neste momento e fique atento aos seus sentimentos e intuições, pois essa pode ser a resposta de em que sentido você precisa resgatar o seu poder pessoal, escorpiano. O momento favorece a sua coragem, braveza e determinação.

Horóscopo de hoje de Sagitário

O seu horóscopo de hoje vem dizer para manter o foco e o compromisso nas suas prioridades, sagitariano. Muitas pessoas e situações poderão tentar te dispersar, fique ligado. Neste dia e ao longo dos próximos também, observe atentamente suas ações. É necessário aprender a ter mais foco e disciplina onde for preciso, e ao mesmo tempo, aprender a ser gentil e honesto nas áreas da sua vida que estiverem lhe pedindo isso. É ainda um momento para também se manter firme nas suas metas desejos e sonhos. Pode ser um bom período para organizar melhor alguma ideia antiga que você está adiando.

Capricórnio

A sua sexta-feira se apresenta bastante positiva para se dedicar ao trabalho e a assuntos de conhecimento e estudos (escola ou faculdade). Aproveite essa energia para se aprofundar em projetos, monografias ou pesquisas. Você estará mais criativo, cheio de ideias, tanto no trabalho quanto na sua rotina em geral. Esse pode ser um dia mais intenso e agitado para os capricornianos, mas com organização e jogo de cintura você dará conta de tudo, até mesmo dos imprevistos que, eventualmente, acontecerem.

Aquário

Aquariano, seu dia tende a ser um tanto quanto pesado, a sensação será de estar carregando o mundo nas costas! Uma vulnerabilidade poderá lhe abater, resultando num descontentamento generalizado. É importante lembrar que os obstáculos surgem para serem vencidos. Afugente o desânimo. Você tem que aprender a contar com você mesmo. Você se sentirá pressionado com suas próprias demandas e responsabilidades e isso pode gerar um grande estresse na sua rotina. Procure ir com calma, sem se cobrar tanto, fazendo as coisas devagar.

Peixes

Vai com calma, pisciano. Você tem colocado muita pressão desnecessária em cima de si mesmo! O Universo hoje quer suavizar pra você e te mostrar que você não tem que ser perfeito ou esperar o momento perfeito. A ansiedade que você sente quando é forçado a ser algo que não é, te paralisa, te impede de dar passos significativos ou de tentar algo novo. Pare de agir de forma cruel consigo mesmo. Seja mais gentil e paciente com seu processo. O dia de hoje é importante para se dar tempo, se conhecer e se compreender.