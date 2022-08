Horóscopo de hoje (06/07/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 6 de agosto de 2022, sábado

Horóscopo de hoje, sábado

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES NO HORÓSCOPO DE HOJE

Ariano, espere por um sábado bem fluido e harmonioso. Portanto, será importante tirar um tempo para estar com quem é especial para você, isso te trará muito bem estar emocional. Busque ter um tempo de qualidade com pessoas especiais, para se divertir, conversar e esquecer um pouco dos problemas de trabalho. A alegria é o grande combustível da alma, portanto, se permita a ser feliz! Além disso, procedimentos estéticos estão bem favoráveis por esses dias, se pretende fazer algum tratamento ou mudança no visual, aproveite.

TOURO

Taurino, neste sábado, invista em momentos amorosos, pois você estará mais aberto a expor seus sentimentos com intuito de uma entrega verdadeira a quem te deseja. O clima astral está super favorável para o romance, para os casais, para as viagens a dois. Se tiver sozinho, busque se agradar, seja comprando um chocolate, uma roupa nova, flores ou apenas curtindo um programa que lhe faça feliz! O importante neste dia, não é ter um par romântico, mas sim estar se sentindo pleno e feliz, seja onde for e com quem for. Busque então se satisfazer.

GÊMEOS

O seu horóscopo do dia traz momentos de maior clareza, que te ajudarão a colocar na balança a sua necessidade de expandir-se na vida de forma independente e a de estar em uma relação. Então o momento astral foca nos seus relacionamentos versus sua independência. Algumas transformações na maneira com que você se relaciona podem ser exigidas nesse período, geminiano. Lembre-se que as relações tem uma capacidade muito grande de influencia sobre nossas vidas, sendo assim, é importante sempre cultivar bons laços!

CÂNCER NO HORÓSCOPO DE HOJE

Neste sábado os astros te encherão de otimismo para ousar ir além do que é conhecido, câncer. O sentimento é de liberdade e independência, nada vai te prender! O momento também estará favorável para ampliar o conhecimento, seja intensificando seus estudos, aprendendo um novo idioma, lendo sobre algo novo. Esse momento também é excelente para viajar e explorar locais novos, mesmo que seja na sua cidade, aproveite essa energia e frequente lugares que você ainda não foi. Anime-se e bora se aventurar e explorar o novo!

LEÃO

Leonino, o dia de hoje te convida a um mergulho interno para se tornar a sua melhor versão! As emoções ficam mais intensas, questões profundas podem vir à tona, por isso, respeite os seus processos, tenha calma e seja gentil. Pode surgir a necessidade de ficar mais recolhido, introspectivo, então permita-se a isso. O momento astral também sugere liberar os apegos sobre aquilo que já não faz mais sentido com quem você está se tornando. Tenha paciência com os imprevistos e situações que fodem do seu controle, já que na verdade, o único controle que você possui é sobre sua forma de agir diante das situações.

VIRGEM NO HORÓSCOPO DE HOJE

Virgem, não deixe para depois para entender melhor algo que ficou confuso e mal entendido! O momento para compreensão é agora, pois mais tarde a comunicação tenderá a não fluir muito bem e as palavras podem ser mal interpretadas. É melhor resolver tudo o que é necessário o quanto antes hoje, para no fim do dia não esquentar a cabeça. Se necessário, tente acalmar a sua mente meditando, ouvindo uma música tranquila ou indo para perto da natureza, isso vai te ajudar a ter uma noite melhor em todos os aspectos, principalmente no sono.

LIBRA

Libra, o seu horóscopo do dia quer te lembrar de que não existe escolha errada quando sua escolha está baseada em seus valores e intuição! Desafios sempre vão fazer parte da vida, mas futuramente, você vai se agradecer por ter tido essa coragem. Então é tempo de ativar a sua força interna, confiar mais em si mesmo, nos seus desejos, e seguir firme no caminho que escolher. Mantenha uma postura de confiança e otimismo e esteja pronto para novas possibilidades que surgirão. A espiritualidade está te amparando.

ESCORPIÃO NO HORÓSCOPO DE HOJE

O seu final de semana inicia com uma energia super poderosa e intensa. De acordo com os astros, é possível que sentimentos desafiadores venham à tona, mas também possibilitando que você resgate muito o seu poder pessoal! Então é hora de olhar para tais desafios que surgirem, seja no mundo material ou a nível emocional, e os encarar de frente, buscando realmente uma resolução ao invés de ficar negando-os. Algumas situações poderão mexer bastante com o seu coração, o deixando apreensivo. Seja forte e conte com apoio de pessoas confiáveis, pois tudo terá solução!

SAGITÁRIO

Alguns aspectos desafiadores ocorrem no final do seu dia, portanto, procure adiantar o que for mais importante para o período da manhã e da tarde, sagitariano. É aconselhável que após às 18h00 você consiga pegar mais leve e, se possível, fique mais recluso. Caso tenha compromissos após esse horário, é preciso cuidado e atenção extra. Respeite a sua energia e, se conseguir, fique um pouco mais off para evitar desgastes. Você tende a ficar mais inquieto e com o sono agitado, então busque recursos de relaxamento!

CAPRICÓRNIO NO HORÓSCOPO DE HOJE

Esse é um sábado bastante fértil para os capricornianos, com vários aspectos positivos. Invista no seu lado criativo, colocando pra fora ideias adormecidas, praticando a sua arte, seja através da pintura, da dança ou da música. Liberte-se de antigos preceitos e inove seu repertório emocional! a hora é de largar o que intoxica a alma, capricórnio. O momento astral te convida para um detox, mental, emocional, físico e espiritual para se libertar de padrões e regras que não fazem mais sentido manter. O convite é para se jogar em novas possibilidades e integrar novos olhares!

AQUÁRIO

O momento é favorável para profundas reflexões, aquariano… então observe a sua vida e reflita sobre o que você sente que precisa de mais firmeza para ser transformado atualmente. Será que você não está sendo facilmente influenciado por algo ou alguém e isso te impede de realizar grandes transformações? Esse é um período para abraçar as mudanças e novas aventuras. É normalmente sentir medo diante destes momentos que exigem coragem para tomar algumas decisões… mas isso faz parte da vida e é fundamental para que novas oportunidades possam surgir a partir de hoje.

PEIXES NO HORÓSCOPO DE HOJE

Pisciano, nem tudo precisa ser tão árido. Tente colocar uma pitada de encanto na sua vida! Inspire-se e deixe sua intuição criativa fluir. Você estará suscetível a tudo o que se passa no entorno, ou seja, as energias externas poderão te influenciar bastante, sendo assim, é importante que busque se cercar de boas pessoas em bons lugares! cuidado também com o tipo de conversa que você tem, com o tipo de informação que você irá consumir e o que você for assistir… tudo influencia energeticamente! Medite, alinhe-se com o universo e faça seus pedidos. Haverá grandes chances de ser atendido.