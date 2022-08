Horóscopo de hoje (07/08/22): previsão para domingo

Fique pode dentro do que as estrelas preparam para você.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 7 de agosto de 2022, domingo

Horóscopo de hoje, sábado

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES – Horóscopo de hoje

O bom humor dominará o seu domingo. Aproveite para convidar amigos e vivenciar momentos felizes. Que tal um programa novo, que traga a sensação de expansão? Isso aumentará as chances de ocorrerem novas oportunidades em vários aspectos da sua vida! Esse é um dia de bastante otimismo para os arianos, mas é necessário se manter atento para não se meter em roubada ou ser passado para trás, em?! É melhor conter a empolgação e agir de forma mais calma e responsável, pensando melhor no que vai vir depois.

TOURO – Horóscopo de hoje

Taurino, há um alinhamento entre seus objetivos e suas emoções, te deixando mais receptivo e sensível quanto a novas experiências! Você se sentirá bem à vontade com o que está a sua volta. Há clareza de como as coisas realmente são, resultando num sentimento de segurança, mesmo que os resultados não sejam satisfatórios. Abrace essa energia e navegue em direção de seus sonhos, touro. Esse é o período perfeito para se livrar daquilo que era um peso e te mantinha estagnado e ir rumo a novas coisas.

GÊMEOS – Horóscopo de hoje

Geminiano, hoje o Universo quer te guiar a novos lugares! Não tenha medo de tomar novos rumos na sua vida, independentemente da área. Se você deseja alguma mudança, o momento é favorável para obtê-la, porém, comece mudando a si mesmo. Hoje e os próximos dias são positivos para você ativar mais a sua criatividade. Pare de duvidar das suas ideias e daquilo que você sente sua intuição pedir, se a sua alma almeja é porque é importante para você. Então opte por confiar e acreditar na possibilidade de as coisas darem certo!

CÂNCER

Câncer, o momento astral pede para que se cerque de pessoas e hobbies que te façam bem, que te ajudem a se sentir melhor caso esteja mal, ou caso algo esteja te incomodando. Também é aconselhável que finalize assuntos, hábitos e crenças que estejam lhe fazendo mal. O momento de dar alguns “bastas” em diversas esferas da sua vida é agora, aproveite! Pode ser um dia mais desafiador em alguns sentidos justamente porque nesse período muita coisa tende vir à tona, chamando a sua atenção, pedindo resolução.

LEÃO

Leonino, o seu horóscopo de domingo pede para que siga mais seu coração, dando mais atenção e valor para suas reais paixões. É um momento importante para fazer mais daquilo que você sente que te deixa satisfeito e realizado. O Universo aponta esse ser um período necessário para se colocar como prioridade, seguir seus desejos, dar voz às suas ideias e se colocar no comando da sua vida. Muita atenção e cuidado para não deixar suas escolhas e felicidade sempre na mão de outras pessoas! É tempo de encontrar seu próprio valor e confiar mais em si mesmo!

VIRGEM

O momento astral dos virginianos é de tranquilidade, positividade e plenitude emocional. esse será um domingo alegre e divertido, é indicado que curta a vida acompanhado de pessoas essenciais, comemore e festeja as coisas boas hoje! Se dê um tempo dos problemas e do trabalho, escolha ficar mais tranquilo sem se preocupar com o dia de amanhã. Aprecie as pequenas coisas e descanse, virginiano, pois ao fazer isso, você enxergará novas possibilidades, novas soluções e se sentirá ainda mais disposto a ir atrás de conquistar seus objetivos nessa nova semana.

LIBRA – Horóscopo de hoje

Esse é um dia para aprender a fluir mais com a vida, sem tentar controlar cada milésimo de segundo! Lide com as situações que aparecerem sem teimosia, sem querer bater o pé ou ter a última palavra. O melhor a ser feito é focar sua energia em dar seu melhor diante daquilo que chega para você. Esse e os próximos dias são positivos para cuidar melhor da sua esfera financeira e material, então se for necessário, tire um momento para reavaliar seus caminhos, escolhas e metas nessas áreas! É indicado que busque fortalecer suas relações e demonstrar seus sentimentos pra quem é essencial, libriano.

ESCORPIÃO

Esse domingo tem tudo pra ser muito especial para você. Os astros trazem um clima de harmonia, espiritualidade e emoção. É bacana que preste atenção em seus sonhos, ouça sua intuição e pratique mais a sua fé e espiritualidade. O dia de hoje pede um momento de calma e tranquilidade, para que se conecte com seu interior que encontre a paz que você tanto quer e precisa. Não seja duro consigo mesmo, escorpiano, não é hora de ficar se cobrando das coisas que ainda não deram certo ou daquilo que ainda precisa ser resolvido. É preciso pegar mais leve e ser mais flexível. Hoje pode ser interessante tirar um tempo para organizar a sua nova semana!

SAGITÁRIO – Horóscopo de hoje

Esse é um dia bem positivo para se aproximar de pessoas que você admira e que são importantes para você, sagitariano. As amizades e interações sociais estão em alta! Compartilhe seus sentimentos, suas emoções e desejos profundos com quem você confia. Abra-se um pouco mais, quebrando sua rigidez e desconfiança, isso será saudável para suas relações e para você mesmo! Neste momento é bacana que foque em atividades e hobbies que te tragam mais alegria e relaxamento. Faça algo diferente, aja diferente, transforme a si mesmo.

CAPRICÓRNIO -Horóscopo de hoje

Hoje o seu horoscopo te convida a modificar seus padrões de comportamento e ação, capricórnio! Será que você não está muito preso à antigas ideias, velhos conceitos e padrões rígidos? É tempo de expandir a mente, ampliar sua visão de mundo, explorar novas possibilidades e se abrir a novas coisas! O novo muitas vezes assusta, é desconfortável, mas é justamente isso que o momento pede: saia da sua zona de conforto e ouse ir além. Também é hora de finalizar algum assunto que há tempos está pendurado.

AQUÁRIO

O horóscopo deste domingo aponta para um momento de surpresas, e pelo que tudo indica, surpresas positivas! Algo pode sim sair do seu controle e tomar outro rumo, mas é nisso que você será surpreendido. Portanto, aquariano, não se estresse, não desista, ao invés disso, continue e vê aonde esse “descontrole” vai te levar. O Universo mostra que novas oportunidades chegarão de maneira inesperada, e isso será lucrativo para você, principalmente no quesito financeiro. Então se abra para o improvável, pois a vida irá lhe apresentar novas caminhos.

PEIXES – Horóscopo de hoje

Durante esse dia e os próximos evite ficar remoendo o passado ou focando sua energia naquilo que te faz mal, pisciano. O seu horóscopo pede para que você comece a cuidar melhor de si e abandone hábitos, padrões, ideias, atitudes que tem lhe impedido de evoluir e melhorar! Entenda que, sua mudança só acontece quando você permite se transformar de dentro para fora. Repetir as mesmas atitudes não te fazem modificar aquilo que deseja. O momento atual é propício para virar a chave e abraçar algumas mudanças que há tempos deseja. Se permita deixar o antigo para trás e reiniciar um novo ciclo!