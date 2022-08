Horóscopo de hoje (08/08/22): previsão para segunda-feira

Fique pode dentro do que as estrelas preparam para você.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 8 de agosto de 2022, swgunda-feira

Horóscopo de hoje, segunda-feira

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES – Horóscopo de hoje

O seu horóscopo aponta um bom momento para focar e acreditar nos seus sonhos, ariano. Comece a traçar caminhos, meios e formas para conquistar seus objetivos! Imaginar é importante, mas somente a imaginação sem ação não lhe entrega aquilo que você deseja, portanto, é uma semana para colocar a mão na massa e transformar suas ideias em ações concretas! Busque se conectar mais com o que te inspira e te motiva. Também é preciso que demonstre o seu afeto para as pessoas que são importantes para você, sendo gentil e acolhedor.

TOURO – Horóscopo de hoje

Touro, a sua semana já começa com a necessidade de tomar algumas decisões e realizar algumas escolhas importantes para conquistar seus objetivos e se sentir feliz. A partir dessas escolhas, você vai perceber como tudo começará fluir melhor em prol da sua realização e bem-estar, em vários sentidos! Por isso, taurino, não fique com receio que tomar decisões, por mais difícil que seja. Chegou o momento que você precisa focar de forma mais específica em uma ou duas coisas para ter resultados e chegar longe, não dá mais para tentar fazer tudo só porque você acha legal e interessante.

GÊMEOS

O momento astral pede expansão, otimismo e alegria, geminiano! Então acorde animado, tire o pijama, coloque uma roupa com cor e se abra para as novas possibilidades na vida que o Universo lhe trará nesta segunda-feira. Você sentirá uma super disposição e animação para focar em seus objetivos e ir além do que você acha que pode. É também um excelente período para focar em alguns estudos, seja profissionais ou de desenvolvimento pessoal. Busque hoje fazer tudo com muita positividade e colocando felicidade, mesmo que seja alguma tarefa pequena.

CÂNCER

A produtividade estará em alta nesse início de semana! Prevalecerá a responsabilidade no cumprimento dos compromissos que se comprometer a realizar. Sacrifícios serão feitos naturalmente, já que estará mais disposto a abrir mão dos excessos, encarando qualquer situação de escassez. O momento astral favorece muito o seu trabalho e a sua carreira, câncer, então aproveite desse período para se dedicar ao seu crescimento e desenvolvimento nesta área da vida. A sua semana será recheada de boa vontade e ambição profissional!

LEÃO – Horóscopo de hoje

O trígono que forma entre a Lua com o Sol no seu signo pode trazer clareza e insights, assim como um impulsionamento em algum sentido, leão! Use os aspectos que estão acontecendo em suas vibrações mais altas, tendo coragem de criar movimentos e tomar decisões importantes para a sua vida e jornada. Talvez esse seja o sinal que você estava esperando para dar um grande passo, tomar uma decisão ou fazer alguma outra incrível que você queria muito, mas se sentia inseguro por algum motivo. O Universo diz: só vai! Siga seus instintos e seu coração.

VIRGEM

Virgem, o momento astral pede movimentação! O chamado é geral para ir atrás de movimentar seus desejos e sonhos. Então pense nos movimentos que você vai criar essa semana, a partir de agora mesmo, e de que forma eles vão mudar a sua vida a longo prazo. Mesmo as decisões mais simples e cotidianas têm um poder gigantesco com o tempo. Muitas vezes os movimentos que você cria despretensiosamente podem acabar tendo um impacto enorme na sua vida e também no mundo! Não precisa agir com impulsividade, mas tenha coragem de tomar alguma decisão boa, nem que seja internamente. Os astros te motivam a isso.

LIBRA – Horóscopo de hoje

Libriano, o seu horóscopo de hoje pede para que você confie (sempre) no seu coração e na sua intuição. O momento está bem favorável para se movimentar e criar a vida extraordinária que você merece viver! Pare de se comparar com o outro, de achar que as coisas não são tão incríveis pra você. Chega de se entregar para o medo. O Universo dispõe muita coragem e ação para você hoje. É hora de escolher seguir o caminho que a sua alma está apontando, ouça o que a sua alma está pedindo. Esse é um dia de importantes decisões.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a sua segunda-feira pode ser muito intensa e desafiadora se você for muito rígido, fechado e inflexível com as situações que o cercar. Muitas coisas virão de surpresa, mexendo as estruturas, para que haja certa mudança de padrão e costumes! É importante que você aceite alguns novos caminhos que surgirem na sua frente, entendendo que tem coisas que não tem mais concerto, que não dá mais para ficar insistindo e que é necessário ser transformado, e isso vale em diversos sentidos da sua vida. O trabalho começa de forma interna, sendo flexível e mais aberto consigo mesmo e seus sentimentos!

SAGITÁRIO – Horóscopo de hoje

A sua segunda-feira pede maior flexibilidade, sagitariano. Deixe de lado a teimosia e o apego à alguma ideia específica. Entenda que você tem muito mais a ganhar se souber se moldar diante dos acontecimentos e situações, dando o seu melhor para evitar desafios ou ultrapassa-los com leveza. Esse também é um bom momento para buscar se aproximar de pessoas confiáveis e se afastar de quem lhe deixa inseguro. É preciso que mantenha a responsabilidade na hora de agir, evitando comportamentos imaturos e impulsivos.

CAPRICÓRNIO

Com a Lua no seu signo hoje, formando um sextil com Saturno, seu regente, traz maior objetividade para realizar o que está ao seu alcance. O momento é de trabalho, produtividade e muita disposição, você não terá muito tempo para ficar sonhando com o que poderia ser. É preciso focar no momento presente, no que é real e possível. Excelente também para um choque de gestão, procurando realizar mais com menos recursos. Aquilo que se conquista sob essa energia e aspecto astral, tem grande chance de perdurar!

AQUÁRIO

Esse é um momento para manter o foco e a disciplina, aquariano. Não desista dos seus planos e ideias, reconecte-se com a sua força e sabedoria interna para continuar firme naquilo que é essencial para você! Essa segunda-feira tende a ser bastante voltada para o seu trabalho e conquistas materiais, então use essa energia com consciência. Não desanime diante dos desafios, nem abaixe a cabeça. A montanha pode ser alta e longa, mas confie em você e na sua capacidade de escala-la para chegar aonde deseja. O momento astral traz muita determinação e força de vontade.

PEIXES

O horóscopo de hoje traz alguns aspectos difíceis que podem gerar certa confusão e atrasos! Tente seguir um roteiro de atividades, para não se perder ao dar conta de tantos assuntos ao mesmo tempo, peixes. Se puder, já deixe tudo separado para não se atrasar. A tendência é de esquecer objetos e compromissos. Então anote tudo e tente seguir o cronograma, isso fará o seu dia mais produtivo e com menos interferências do acaso. Fique atento para não tropeçar nas suas próprias ideias e vontades, é preciso agir com calma hoje e fazer uma lista de prioridades.