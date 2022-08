Horóscopo de hoje (09/08/22): previsão para terça-feira

Fique pode dentro do que as estrelas preparam para você.

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 9 de agosto de 2022, terça-feira.

Horóscopo de hoje, terça-feira

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Aspectos difíceis acontecem neste dia e será necessário ter cuidado para não exagerar na forma que sente determinada questão. Pode ser que você maximize uma situação que poderia passar despercebida. Então, ariano, vá com calma e faça o que está ao seu alcance, isso evitará possíveis frustrações. Pega leve consigo e com as pessoas a sua volta, não é um bom período para ser super exigente e perfeccionista, isso só fará você sofrer à toa, de certa forma. Procure se organizar com suas tarefas e busque fazer somente o que é de fato possível no seu dia.

TOURO

Taurino, o horóscopo de hoje aponta que você estará mais aberto a novidades! Então, insira uma nova forma de enxergar um velho assunto, pode ser que você se surpreenda com a solução que encontrar. O momento pede um novo olhar para aquilo que já existe há tempo, seja um trabalho, um projeto, uma ideia, um pensamento ou até uma relação. Já nos relacionamentos, inove com atitudes originais que saiam do trivial. Isso fará toda diferença! Ouse ousar nas coisas mais simples do seu dia-a-dia, não precisa ser super radical.

GÊMEOS

Gêmeos, nesta terça-feira é aconselhável que, se possível, organize os seus horários, deixando o aquilo que for mais importante para o meio da tarde pra frente – reuniões, resolver pendências, trabalhos mais complexos, enfim, tudo aquilo que exigi mais eficiência e precisão. Antes desse período é recomendado que você faça as coisas mais fáceis, que já são de praxe, mas sem pressa e impulsividade, ok? Pode ser bacana aproveitar o momento para descansar, fazer uma academia ou natação, meditar, escrever e ler um pouco.

GÊMEOS

É preciso ser um pouco mais gentil consigo mesmo hoje, canceriano. Será preciso ser uma paciência extra e não se cobrar tanto assim! Não se culpe caso não saia tudo exatamente conforme o planejado, pois seu nível de exigência e perfeccionismo tende a estar muito alto hoje, de uma forma não tão saudável, portanto: pega leve! Permita que as coisas fluam com mais leveza na sua vida, vista uma roupa alegre e conecte-se com o que há de melhor para você hoje. Tenha cuidado para não cair na vibração do medo da escassez.

LEÃO

As energias estão intensas e podem trazer muitas questões à tona, leonino, inclusive de relacionamentos e do passado, portanto, procure ter mais paciência! Se algo desafiador ressurgir, respire fundo e lide com isso ao invés de ignorar. Aquilo que estiver voltando quer te mostrar algo que você não viu anteriormente, algum aprendizado ou lição para tirar de determinada situação. Então mantenha uma postura mais equilibrada, busque pensar antes de agir ou falar qualquer coisa e, a cima de tudo, converse com as partes envolvidas, principalmente ao se tratar de algum relacionamento.

VIRGEM

Neste dia os astros estão favorecendo todos os tipos de comunicação, o que deixa você mais aberto ao diálogo. Excelente momento para obter novas ideias, mudar alguns pensamentos, divulgar negócios e produtos, realizar viagens curtas, negociar alguma compra ou contrato e ter debates saudáveis sobre assuntos que costumam ser polêmicos. Aproveite, virgem, pois o período é oportuno para a expansão da mente. Você sentirá aquela necessidade de realmente expandir seus horizontes, agregar novas visões e sair um pouco da sua bolha.

LIBRA

O seu horóscopo de hoje pede para que seja honesto consigo mesmo, libriano. É tempo de avaliar, com cuidado, quais ideias e hábitos precisam chegar ao fim na sua vida para que você possa seguir um novo rumo, de forma muita mais leve e alinhada com a sua essência. Entenda que, enquanto você ficar repetindo tais padrões por medo ou insegurança de mudar, as coisas continuarão a mesma, pois a mudança começa internamente para que depois ela possa refletir externamente. É preciso escolher seu foco com sabedoria!

ESCORPIÃO

É hora de começar a fazer e defender aquilo que é essencial para você, escorpiano, e abandone tudo o que não for importante nesse momento! Às vezes você perde o foco, dispersa dos seus objetivos, por fazer demais, escolher errado e querer agradar os outros. Então saiba se colocar como prioridade, colocar suas vontades a frente da vontade dos outros. Cuidado com joguinhos de controle, poder e manipulação! Esteja atento e de olhos abertos com pessoas que se aproximam se fazendo de boazinhas, mas que acabam te sugando demais.

SAGITÁRIO

Esse é um período que pede para que mantenha a dedicação e a paciência, sagitário. Algumas situações podem sair um pouco do seu controle hoje, mas é importante respirar fundo e não desistir dos seus objetivos e desejos. Mantenha-se firma no seu alvo e naquilo que é essencial para você hoje, então saiba improvisar e manter-se otimista. A sua persistência é o que te fará chegar até onde deseja, mas se você desistir de tentar, acabará perdendo bons frutos! O momento é oportuno para usar seu lado mais racional e avaliar com cuidado seus caminhos.

CAPRICÓRNIO

Capricorniano, pare de focar no que você está perdendo ou no que você sente que não está recebendo da vida! Será que você não anda focando demais naquilo que você NÃO quer para si, na energia de escassez, ao invés de se conectar com o que você deseja atrair? Escolha, hoje, direcionar a sua energia para o que você realmente deseja alcançar e viver. Deixe bem claro para o universo o que você quer receber! Lembre-se de que o pensamento e a palavra têm poder, então busque elevar seus pensamentos sempre para aquilo que você quer de positivo!

AQUÁRIO

Aquariano, o horóscopo de hoje indica que esse é um período excelente para focar nos estudos! O momento astral favorece bastante a escrita, a leitura, o conhecimento em geral. Se está estudando para concurso, passar em alguma faculdade ou fazendo TCC, aproveite essa energia e vai fundo no que é necessário no momento. Também é super positivo buscar ajuda de pessoas que já passaram pelo o que você está estudando ou pessoas que você acredita que podem agregar de certa forma. O momento astral é muito sobre a expansão do intelecto, mesmo se você não está estudando para nada em específico, pode ser interessante fazer alguma leitura nova sobre um assunto que te chame a atenção.

PEIXES

Esse momento astral de hoje pede para que você estimule mais a sua criatividade e seu lado artístico. Confie mais nas suas ideias e nos seus desejos, esforce-se para faze-los acontecer, mesmo se o mundo parecer contra você. Os astros estão derramando sobre si uma energia de muita dedicação e comprometimento. Além do mais, é um ótimo momento para ter novas ideias, novas metas e vislumbrar novas possibilidades para você e para a sua jornada! Porém, para isso, será necessário dar espaço para o novo, deixando para trás pensamentos e ideias antigas.