Horóscopo de hoje (11/08/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 31 de julho de 2022, domingo.

Áries – Horóscopo de hoje

Neste dia é necessário manter a calma e a paciência, ariano. As coisas poderão não acontecer no ritmo ou da forma que você gostaria que acontecessem. Poderão sim ocorrer pequenos imprevistos, que serão resolvidos com facilidade caso você tenha uma atitude mais flexível, leve e descontraída! Se abra para os aprendizados que o Universo quer te trazer nos próximos dias, pois você aprenderá a fluir com o ritmo da vida, abrindo mão da necessidade de controle e confiando mais no Universo que te ampara e na sua intuição.

Touro

Taurino, o clima astral está pesado para você nesta quinta-feira. Existe a tendência para alguns conflitos mentais, insegurança, dúvidas e confusões emocionais também! Esse não é o melhor momento para tomar decisões importantes, pois os astros estão pedindo para analisar com mais cautela as possibilidades, interiorizar, observar e ficar mais recluso, até as coisas clarearem e você se sentir, novamente, seguro e certo do que deseja. se sentir algum tipo de tensão no ar hoje, é aconselhável que se reserve, ficando mais na sua e evitando muitas exposições e conversas que podem gerar atritos.

Gêmeos – Horóscopo de hoje

O seu horóscopo de hoje impulsiona movimentação e coragem de seguir o que a sua intuição está apontando, geminiano! Você pode perceber a sua vida um pouco mais agitada de alguma maneira por esses dias, com uma vontade de mudar e testar coisas novas. É interessante sim que persiga tais desejos, desde que sejam realmente seus! Só seja cauteloso com uma energia de revolta, para não se entregar à vontade de jogar tudo para o alto. O momento é bem bacana para gerar transformações e se abrir para o novo, mas não vai ser legal negligenciar algumas coisas, portanto, aja com sabedoria.

Câncer – Horóscopo de hoje

O início da manhã desta quinta-feira está super propício para assumir a responsabilidade e resolver o que for preciso, câncer. Mas, esteja atento e tenha um pouco de cuidado com possíveis discussões que podem acontecer acerca de um assunto, cuidado com acidentes também ou até comidas que possam te fazer mal. É aconselhável que busque canalizar a energia deste dia de forma positiva, ativando sua força interna! O período da tarde exige mais paciência e é recomendado que evite compras, conversas e decisões importantes, pois os astros se apresentam de maneira mais intensa, proporcionando alguns confusões.

Leão

O horóscopo do dia aponta um momento nada favorável para acordos, leonino. Então, se hoje, tem algo que precisa chegar em um denominador comum, pode ser mais dificultoso! Os astros mostram que não há uma clareza dos seus sentimentos, podendo bloquear a resolução de assuntos que vinham sendo trabalhados. Tente relaxar e aguardar o melhor momento para agir. A razão e a emoção estão em conflitos nesse dia, então melhor deixar reuniões e decisões para depois, se puder. Opte por atividades mais simples e que não necessitam de muitas pessoas envolvidas.

Virgem

O horóscopo desta quinta-feira vem com uma força inegável e uma autoconfiança imensa! Esse é um dia super propício para confiar em si e tomar algumas atitudes e decisões que estavam te causando algum tipo de receio ou medo anteriormente. Mas cuidado, virginiano, é preciso ser firme, porém gentil. Os astros pedem para que você entre em ação e faça o que é preciso ser feito, mostrando seu talento e a sua autoridade sobre determinado assunto, mas lembre-se: autoridade é diferente de autoritarismo, ok?

Libra – Horóscopo de hoje

Libra, hoje você vai querer muita coisa. A dúvida vai bater, e você não vai saber o que escolher diante tantas possibilidades. A vontade é de fazer tudo ao mesmo tempo e abraçar o mundo, ajudar todo mundo, estar em todos os lugares. Mas sabemos que não é assim que as coisas dão certo. Alguma escolha deverá ser feita, você precisa criar algumas prioridades e para isso, é necessário ter bem claro o que você quer e onde você quer chegar; seja profissionalmente, pessoalmente ou até mesmo em seu relacionamento. É hora de se apoderar da sua própria vida e dar um rumo assertivo para as coisas que chegam até você.

Escorpião

Neste dia pode bater uma sensação ruim de solidão. Talvez você se sinta sozinho, sem apoio, distante das pessoas e até um tanto quanto sufocado em seus próprios pensamentos. Pois é, escorpiano, o clima astral de hoje está pesado para você e é importante se esforçar para reverter tais sentimentos. Então busque sair, caminhar, fazer alguma atividade fora de casa ou do escritório, esteja com pessoas alto astral das quais te impulsionam. Não se entregue para essa sensação de não ter ninguém! É importante que tire o peso das coisas (ou da cabeça) conversando com alguém, se abrindo, ao invés de se fechar cada vez mais na sua concha.

Sagitário

O dia começa favorável para introduzir novos assuntos ou mesmo sair do limite do conhecido. O interesse de hoje é por novidades, a vontade é de explorar novas possibilidades, e o momento é totalmente favorável para que se faça isso, sagitário. Além disso, assuntos que englobam estudos, ensino, concursos, comércios, estarão favorecidos também. O momento astral é de sorte, então aproveite e surfe na energia do progresso! Invista naquilo que vá te fazer crescer, expandir, tanto pessoalmente quanto profissionalmente.

Capricórnio – Horóscopo de hoje

Capricórnio, neste dia, não se deixe levar pela intransigência. Cuidado para não ser duro demais consigo e com os outros, sem perceber. Tenha jogo de cintura, pois situações emergenciais tenderão a lhe tirar do sério. Tente diminuir o ritmo da sua rotina, se possível, faça atividades que relaxem e acalmem. Você estará num dia pouco paciente diante de atrasos ou contestações. Esse também não é o momento adequado para abordar assuntos polêmicos, pode apostar que vai dar confusão, mais do que normalmente daria.

Aquário

Aquariano, é importante saber o momento de desacelerar, mas também é fundamental reconhecer quando a vida pede um pouco mais de movimentação. Se você não colocar energia no que é importante para você, as coisas simplesmente não vão fluir! Então, o momento astral fala para se dedicar, fazer a sua parte e celebrar cada etapa concluída e cada conquista do processo. Resgate a sua força e o seu poder e use sua frustração como combustível para as mudanças que você deseja implementar! Busque inspiração, encontre suas motivações, aceite ajuda ou saiba pedir ajuda no momento que for necessário e só vai!

Peixes

O seu horóscopo de hoje traz ação, incentivo e coragem para você agir, pisciano. Tem coisas que só você pode fazer por você. Então aproveite a energia de hoje e tome iniciativa e execute o que você sabe que vai ser importante neste momento de vida! Pare de esperar o momento em que tudo estará em perfeito equilíbrio para você agir, peixes. Estabeleça a sua prioridade atual e crie movimento. A vida acontece no agora, então comece pelo o que for possível hoje! Confie mais em si e nos seus sonhos, a hora é agora para fazer com que eles se concretizem.