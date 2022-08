Horóscopo de hoje (12/08/22): previsão para sexta-feira

Sextou! Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 10 de agosto de 2022, quarta-feira, pode mostrar.

Horóscopo de hoje, quarta-feira

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Ariano, esse é um ótimo momento para investir em autoconhecimento! Se observe mais, olhe para si mesmo, busque compreender certas coisas sobre si mesmo que são difíceis para você. Esse é um período para cuidar dos seus assuntos pessoais também. Deixe o mundo ao seu redor um pouco de lado e então comece a olhar mais para as suas necessidades internas. Resolva assuntos pendentes entre você e pessoas próximas, encontre soluções práticas para pendencias que podem estar tirando o seu sono. Busque ter mais calma e paciência para dar conta de tudo o que for necessário.

TOURO

Calma, respire e raciocine. Não se deixe levar por sentimentos raivosos, pois acabarão fazendo mal para o seu corpo, touro. O horóscopo desta sexta está um pouco mais intenso e poderá ser mais difícil cumprir ordens hoje. Então, se puder, tente realizar suas tarefas que forma mais autônoma possível e até sozinho, isso o deixará menos irritado. Antes de qualquer ação impulsiva, busque seu equilíbrio interior, contanto até 10, para não acabar jogando tudo para o alto e se arrepender mais tarde. Cuidado também com a teimosia, taurino, em especial hoje, que você pode estar mais duro consigo e com as pessoas ao redor.

GÊMEOS

Uma troca de mensagem e/ou uma conversa honesta e sincera será bem-vinda para resolver um assunto importante. O momento astral enaltece a sua forma de dialogar e compreender o outro, aproveite dessa energia para ter conversas importantes, comunicar algo que deseja e, se for o caso, colocar assuntos em pratos limpos! O momento também está favorável os estudos, seja de trabalho, faculdade, ou apenas de hobby. A cima de tudo é importante que você seja justo consigo e com o outro, ouça atentamente o que a pessoa tem para dizer e fale de forma gentil e clara também seus reais pensamentos.

CÂNCER

O dia é de pura empatia e isso tende a embalar suas ações, sendo mais difícil impor a sua vontade, já que há uma sintonia em relação ao que o outro sente. Muito provável, então, que suas escolhas sejam pautadas nos sentimentos de outras pessoas, é preciso ser um pouco cauteloso e não negligenciar os seus próprios sentimentos. Você estará mais passional, deixando as coisas acontecerem no seu próprio ritmo. Câncer, cultive o encanto pela vida neste lindo dia; seja admirando uma obra de arte, a natureza ou apenas o sorriso de uma criança.

LEÃO

Leonino, o horóscopo de hoje mostra um foco muito grande nas questões financeiras e materiais. fique bem atento, pois você pode receber algumas propostas tentadoras e até de forma meio “aleatória”, inesperada. Porém, coloque na balança, pense nos prós e contras, não meta os pés pelas mãos, pois existe uma energia super favorável para movimentações profissionais e financeiras, mas também há uma energia perigosa que mostra possíveis perdas de dinheiro. Então não saia aceitando qualquer coisa, reflita, pesquise, questione, converse com quem já passou pelo o que estão te oferecendo, investigue!

VIRGEM

Virgem, nesta sexta-feira algumas lembranças, situações, pessoas, enfim, do seu passado podem ressurgir e isso te causar certo incomodo até insegurança. Cuidado, pois isso que voltar à tona pode te paralisar, te impedir de seguir em frente em algo novo, te dar medo de tentar algo diferente. É importante sim você olhar para isso e buscar resolver da melhor forma possível, tirando esse peso dos ombros. Porém, a energia do dia de hoje está muito forte apontando para frente, para seguir seu caminho com coragem e autoconfiança, de forma destemida e curiosa. Não deixe se abalar por algo de ruim que aconteceu lá atrás.

LIBRA

Vênus, sua regente, ingressa no signo de Leão, e como isso impacta na sua vida pelos próximos dias? Bom, esse movimento astral lhe trará mais confiança em vários aspectos, libriano. Então conecte-se com essa energia para escolher o que vai ser realmente bom para você a partir de agora! Aprenda a receber e se priorizar, você vai ver como isso é revolucionário. Também ouça e honre a sua autenticidade. É tempo de elevar a autoestima! A forma como você vai viver só diz respeito a você. Faça o que você sabe que realmente quer fazer.

ESCORPIÃO

Escorpiano, a energia desta sexta-feira é super ativa, te proporcionando muita ação, imponência, criatividade, foco e determinação. Esse é o dia perfeito para agir em prol dos seus desejos, ambições, da sua carreira! Os astros favorecem novos movimentos, novas caminhos, novas ideias. Você vai sentir uma energia de impulso, um instinto muito certeiro sobre algo que você quer fazer, o coração vibrando e uma empolgação enorme. Só fique ligado com uma única questão, existe também uma energia de auto sabotagem, de rigidez, que podemos chamar de síndrome do impostor. Então, escorpião, confie mais em si e vai fundo!

SAGITÁRIO

Sagitário, o horóscopo de hoje aponta para possíveis confrontos. Você pode até se sentir um pouco impaciente para algumas situações e pessoas que virão com perguntas óbvias pro seu lado ou ainda que irão questionar seus valores, ideias, crenças, enfim, e isso fará com que você queira se posicionar e defender o que acha certo. E está tudo bem! É importante se impor, se manifestar, argumentar, mas tenha muito cuidado para não cair em discussões super intensas, onde a teimosia sobressai e a vontade de sair por cima é maior. Seja educado, gentil, argumentativo, isso já vai bastar para “vencer a batalha”.

CAPRICÓRNIO

Lua e Saturno, seu regente, se encontram e trazem a mensagem sobre encontrar leveza nas suas obrigações! É claro que a vida é feita de responsabilidades, no entanto, não precisa que você leve tudo de forma tão pesada, aquário. As coisas podem ser mais leves, fáceis e fluidas! Tente encarar tudo com mais leveza, do contrário, poderá sofrer uma contratura muscular, de tanta tensão nos ombros. A tendência é de haver cobranças de todos os lados, respire fundo, esteja preparado para isso e tente manter o bom humor.

AQUÁRIO

Com a energia da Lua Cheia, esse é um dia super poderoso! Os ânimos podem estar exaltados e ainda é interessante ter um cuidado extra com conflitos, acidentes, etc. Mas essa energia também pode se materializar de forma positiva e surpreendente na sua vida, aquariano. Podem surgir insights, oportunidades e propostas que te façam mudar o rumo da sua vida, assim como novas perspectivas sobre antigos projetos e ideias. Tenha atenção com os sentimentos que estão vindo à tona hoje e nos próximos dias. É interessante que anote suas reflexões e a forma como as situações estão te fazendo sentir. Mais tarde as coisas farão mais sentido e você poderá entender melhor tudo.

PEIXES

A energia astral deste dia quer te impulsionar de alguma maneira em alguma área da sua vida que está perto de alavancar. A vida está querendo te catapultar em algum sentido, e cabe a você estar atento para os movimentos que estão pedindo para serem feitos, peixes! Revolucione a sua jornada, nem que seja a partir de um pequeno passo, uma pequena ação, uma pequena escolha. Tenha coragem de ativar a sua autenticidade e assumir a sua autonomia. Pense sobre o que vai ser bom para a sua vida agora? E que caminho precisa ser seguido? E então faça isso!

Fases da lua em agosto