Horóscopo de hoje (13/08/22): previsão para sábado

Chegou o fim de semana! Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 13 de agosto de 2022, sábado, e veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de sábado

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Áries, o seu horóscopo de hoje vem dar um puxãozinho de orelha, pedindo para que você pare de se cobrar e de se comparar com os outros – especialmente em redes sociais. Lembre-se que aquela pessoa que você acha incrível e tem como referencia também é um ser humano e está vivendo seus próprios desafios. Confie mais no seu potencial, você dá o seu melhor todos os dias e isso é motivo para ficar satisfeito e celebrar. Ao invés de ficar achando que você não está fazendo o suficiente, reconheça os pequenos passos que você dá. Nem só as grandes conquistas importam!

TOURO

Neste dia, procure ficar atento à suas ideias, pois tendem a serem ótimas e revelarem soluções criativas, touro. Invista nas pesquisas pela internet, abrindo-se a novas formas de abordar um mesmo tema, pois é tempo de expandir suas perspectivas e agregar o novo. Isso facilitará a sua visão inovadora de um assunto que vem precisando dar uma repaginada. Então ao invés de ficar batendo na mesma tecla, com teimosia, procure ser mais versátil e mudar a forma como faz as coisas normalmente. O momento astral pede para inovar o que puder a sua volta!

GÊMEOS

Geminiano, o horóscopo de hoje mostra que seus esforços e dedicações dos últimos tempos poderão ser recompensados, e logo. Algo especial está para chegar! Então, não desanime, não fique achando que tudo é ou foi em vão. Lembre-se de que tudo tem seu tempo para acontecer e aquilo que você está buscando, também está buscando por você. Hoje e os próximos dias estão super lindos e positivos para a realização de objetivos, metas e sonhos! A vida vai te surpreender, esteja aberto e deixe as coisas fluírem.

CÂNCER

Câncer, neste sábado procure pegar mais leve durante o dia, mas especialmente até o meio da tarde. Evite marcar compromissos ou tomar decisões importantes e, se possível, use esse momento para liberar a autocobrança e encarar a vida com mais leveza! Opte por fazer coisas mais tranquilas, como um passeio, um almoço com um amigo, qualquer coisa que não envolva grandes responsabilidades. Esse também é um dia super bacana para a espiritualidade e autoconhecimento, pode ser interessante meditar, praticar yôga, ler algum livro inspirador ou ter conversas profundas com alguém especial.

LEÃO

Leão, neste dia você tende a cair numa energia imensa de autocobrança, de achar que nada que faz é bom ou o suficiente, de que o outro é melhor que você, etc. É preciso que valorize o que existe no seu dia-a-dia, as pessoas que você ama, seus momentos de lazer… esses são verdadeiros milagres que precisam ser reconhecidos! Entenda que você não precisa fazer muito para ter valor! Ser quem você é e fazer o que você já está fazendo é incrível. Não tenha pressa, aos poucos você vai realizar muita coisa linda nessa vida! O dia-a-dia e os pequenos momentos de alegria são grandiosos, lembre disso.

VIRGEM

A Lua Cheia forma uma oposição a Mercúrio, no seu signo. Esse aspecto faz com que seja difícil relaxar a mente e acalmar os pensamentos. É como se você não conseguisse calar as palavras que pipocam sem parar na sua cabeça, virgem. Essa inquietude mental pode te incomodar e te estressar. Portanto, redobre a atenção ao expressar o que pensa e sente, pois pode ser que você fale algo sem pensar e acabe provocando situações prejudiciais. Não é uma boa hora para divulgar produto, ter aquela conversa delicada ou apenas organizar seus documentos. Na verdade esse é um dia para tentar espairecer, pensar menos, fazendo programas que esvazie a sua mente. Descanse!

LIBRA

Libra, neste dia você pode se permitir sentir maior alegria e entusiasmo, deixando para trás os problemas e preocupações. O Universo está lhe pedindo maior força, foco e dedicação. Então busque ser mais honesto consigo mesmo e com as pessoas próximas, pois isso irá facilitar as coisas entre você e os demais. Durante os próximos dias, um assunto importante poderá ser resolvido, esclarecido ou chegar ao fim, portanto, respire aliviado! Apesar de não parecer, as coisas melhorarão, confie. O Universo está te guiando e amparando, busque a sua espiritualidade.

ESCORPIÃO

O horóscopo do dia de hoje pede mais leveza e flexibilidade da sua parte, escorpiano! Você pode sentir a necessidade de mudança e libertação de certas dores e apegos, e esse momento astral está bem positivo para isso. Contudo, não é interessante agir de maneira impulsiva ou teimosa, pois isso não lhe ajudará a viver as transformações que deseja. aproveite esse período para continuar observando atentamente seus padrões de comportamento, ideias e opiniões sobre as pessoas e situações com o objetivo de modifica-las. Ao invés de querer modificar o mundo, comece modificando a si mesmo!

SAGITÁRIO

Neste dia busque manter a dedicação e o foco para alcançar algum objetivo pessoal importante ou para conseguir ir até o final com alguma tarefa necessária. É importante tentar manter o máximo de concentração para não dispersar com besteiras e se desviar do que importa. Esse é um dia bem interessante para se dedicar ao trabalho, estudo ou algum projeto especial. Mas também é um ótimo momento para ficar mais recluso, se conectar com seu interior, sentimentos e emoções. Ouça o que vem de dentro, preste atenção na sua intuição.

CAPRICÓRNIO

O foco deste sábado está na sua comunicação, capricórnio. Dialogue de forma mais honesta e aberta com as pessoas que estão ao seu redor e você confia. Compartilhar seus pensamentos e sentimentos poderá aliviar uma carga mental e emocional grande que você vem carregando, experimente! Pegue mais leve consigo mesmo e com as pessoas ao seu redor também, isso será importante para manter suas relações em maior equilíbrio. Entenda que as coisas não precisam ser difíceis, as pessoas não precisam ser duras, tudo pode ser leve e fácil na nossa vida, muitas vezes nós mesmos que complicam.

AQUÁRIO

Pode ser que os últimos dias tenham sido um pouco desafiadores para você, especialmente se você tem ansiedade ou está passando por um momento mais complicado de vida. A Lua Cheia que ocorreu no seu signo continua reverberando de forma intensa, trazendo clareza sobre alguma questão, ou algum fim de ciclo, insight ou impulso de transformação, aquariano. Então esteja atento e observando com mais atenção tudo o que vier à tona, alguns sinais, conversas, enfim. Por mais que você possa estar inquieto ou até mesmo angustiado, é importante manter a calma e procurar agir com sabedoria ao invés de fazer tudo com pressa.

PEIXES

Com a energia da Lua Cheia no seu signo do horóscopo, o fim de semana promete muita agitação! É uma boa hora para se soltar, se jogar e curtir como desejar. Convide os amigos para um jantar, vá para algum barzinho, show, faça coisas que te agradam. A alegria, a empolgação e o otimismo estarão transbordando. Porém, pisciano, é necessário se manter atento e cauteloso, pois a energia da Lua Cheia traz certa intensidade para as situações e para as pessoas, então é importante se manter paciente e ter cuidado para não se exaltar por pouca coisa.

