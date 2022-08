Horóscopo de hoje (15/08/22): previsão para segunda-feira

Semana novo começando então leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 15 de agosto de 2022, segunda-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de segunda-feira | 15/08/22

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco:

ÁRIES

Nesta segunda com a Lua no seu signo encontrando com Júpiter, começará o dia banhado pelo otimismo! Excelente momento para colocar energia e galgar resultados mais amplos. Facilidades poderão ocorrer com seu público, clientela, serviços no geral. Essa semana começa com glória, ariano, pois esse é um ótimo aspecto para se manter confiante, positivo e com coragem para seguir seus instintos e fazer acontecer. Também esteja atento às oportunidades que tenderão a surgir trazendo benefícios inesperados! Valorize o que está ao seu alcance. O dia de hoje é extremamente fértil, em vários sentidos.

TOURO

Taurino, hoje o seu horóscopo vem tentar te trazer mais motivação com seus objetivos. Talvez você esteja com a sensação de que as coisas estejam mais paradas e isso pode estar te frustrando. Levante a cabeça e olhe à sua volta, touro, perceba que você tem pessoas com quem contar. É um momento importante para aceitar ajuda ou saber solicitar ajuda! Pare de focar somente nas coisas que não estão caminhando ou naquilo que não deu certo. O Universo está tentando te mostrar, te mandando sinais claros, de que ainda tem jeito, ainda há esperança!

GÊMEOS

Geminiano, a sua semana inicia de maneira próspera. Espere por novidades, oportunidades, na área profissional e financeira! Esse é um excelente momento para fazer negócios, fechar parcerias, investir em algum projeto, abrir uma empresa e até para o comércio, se você trabalha com vendas. Porém, não fique esperando sentado, é preciso interação, movimentação, comunicação! Não tenha medo de ousar e ir atrás dos seus objetivos, ir atrás de pessoas do seu interesse. Coisas boas estão guardadas para você hoje.

CÂNCER

Nessa segunda-feira de manhã você pode sentir que as energias estarão fluindo de forma mais contemplativa, artística e espiritual. Aproveite o momento para acordar com calma, tomar um belo café da manhã e fazer alguma prática que te conecte com a sua espiritualidade. Depois a energia muda e fica mais intensa, num ritmo mais acelerado, trazendo mais dinamismo, motivação e impulsividade! Também será bacana saber usar isso à seu favor, canalizando essa energia para projetos criativos, exercício físico, agir com determinação e coragem para resolver o que é preciso hoje, pois assim você evita a ansiedade, a inquietude mental e até mesmo, mais tarde, uma insônia. Se movimente!

LEÃO

A energia dessa segunda-feira está bem intensa, provocando certa impaciência, inquietude e pressa. É bom agir com mais cautela para evitar magoar alguém ou até conflitos. O seu horóscopo de hoje aponta para um momento super bacana de movimentar as coisas na sua vida, leonino, seja algo na sua área profissional, na vida pessoal, no seu relacionamento ou até tirar algum projeto do papel. Também é favorável usar esse momento astrológico para dar inicio à algo que você queria muito, talvez uma academia, ou algum outro tipo de exercício físico, principalmente! Mantenha o cuidado com suas ações e palavras para não parecer arrogante nem egocêntrico.

VIRGEM

Algum sonho antigo pode voltar à tona, ou se já estiver pensando em retomar algo do seu passado, o momento é auspicioso, virgem! É interessante pegar esses projetos, sonhos ou objetivos do passado e ressignificar, dando um novo rumo, integrando a sua maturidade e experiência de hoje. Aja com calma, cautela, persistência, sabedoria e coragem para enfrentar os obstáculos. Saiba que há um caminho positivo e próspero à trilhar. Também é um bom momento para novas investimentos financeiros, então se seu sonho era/é comprar uma casa, fazer uma viagem, ou qualquer coisa do tipo, siga firme!

LIBRA

Libra, o seu horóscopo desta segunda quer te mostrar que o caminho da vida é para frente! sendo assim, pare de ficar apego a coisas que aconteceram lá atrás, ou até em coisas que não aconteceram. O Universo quer te mostrar que é pra frente que se caminha, e que os caminhos estão abertos, tanto mentalmente, no quesito de conhecimentos, conexões, comunicação, quanto materialmente, no quesito profissional e financeiro. Então mire nos seus sonhos para o futuro, crie novos objetivos e metas se for o caso, ouse em algo novo!

ESCORPIÃO

A semana inicia cheia de boa vontade, disposição, ideias e harmonia por aqui! Neste dia os astros te convidam a desbravar, escorpiano, pois é hora de abrir seus próprios caminhos ao invés de ficar esperando por uma intervenção divina. Saiba que você está sendo muito abençoado para ir atrás do que quer neste momento. Mantenha o alto astral, o otimismo, seja persistente, mas, acima de tudo, busque se manter equilibrado. Por mais que o momento seja totalmente favorável, imprevistos podem rolar e será necessário que você aja de forma calma e sábia. Siga sua intuição!

SAGITÁRIO

O início desse segunda-feira pode trazer aquela sensação de que não deveria ter saído da cama. Porém, por mais exausto e desanimado que você esteja, procure motivação para levantar, se arrumar, e encarar a vida com otimismo! Só você é capaz de mudar sua própria energia. Então, ao invés de se render ao pessimismo, a exaustão e deixar que as coisas te sufoquem, esteja disposto a fazer o contrário. Esse é um momento para integrar inteligência emocional e parar de dramatizar. Bons ventos sopram, sagitariano, confie nos seus instintos e deixe suas emoções te guiarem.

CAPRICÓRNIO

O horóscopo desse dia apresenta certa divisão, dúvida. Pode rolar algum conflito mental, insegurança sobre seus desejos e ideias. Talvez seja necessário ouvir mais seus sentimentos, deixando o racional um pouquinho de lado, e então seguir a voz do seu coração. Para onde seu coração está apontando? Ouvir o que vem de dentro lhe trará maior clareza sobre suas incertezas. O dia de hoje também está favorável para o amor, o romance, as relações. Esteja na companhia de quem você gosta, conte com a ajuda e apoio do seu parceiro.

Nesta segunda os astros trazem uma energia de coragem, força de vontade, disposição, firmeza e determinação! É super favorável aproveitar esse momento para correr atrás dos seus objetivos mais ambiciosos, dos seus sonhos que parecem ser mais impossíveis, pois você conseguirá persistir no que quer. Só que saiba manter a flexibilidade, não seja tão rígido de teimoso, aquariano. É importante ter jogo de cintura, mente aberta para novas ideias e, se for preciso, para mudar os planos também. Nada vai te parar e nem te amedrontar.

PEIXES

Esse é um dia para manter a calma, buscar interiorizar seus sentimentos, buscar também maior compreensão diante da sua vida e autoconhecimento, peixes. No momento você pode se sentir incomodado ao meio de tanta gente e de lugares barulhentos. É aconselhável que se recolha, fique mais na sua, observe mais e fale menos. Não é o melhor dia para agir, para movimentar as coisas, é melhor para estudar, analisar, refletir e ir trabalhando aos poucos, sem pressa, em cima dos seus objetivos. Busque se dedicar com presença nas suas atividades de rotina!