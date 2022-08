Horóscopo de hoje (16/08/22): previsão astrológica de terça-feira

Semana novo começando então leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 16 de agosto de 2022, terça-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de terça-feira | 16/08/22

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco no horóscopo diário.

ÁRIES

Com a Lua no seu signo encontrando Júpiter, quadrando com Lilith e mais tarde encontrando com Quíron, o dia é bastante energético e poderoso por aqui. No geral, essa energia quer te trazer empoderamento e auto aceitação, ariano. Muitas vezes você tenta fugir do que você realmente é, do que você realmente gosta, acreditando que os outros vão te julgar por isso. Quantas vezes você já não se culpou por desejar alguma coisa que não faz sentido aos olhos dos outros? o momento astral te puxa e impulsiona a ter coragem de assumir quem você veio ser nessa vida! Esse é um momento potente para movimentar coisas incríveis na sua vida.

TOURO

O horóscopo de hoje aponta um dia onde será necessário bastante foco, coragem e sabedoria emocional para agir e tomar decisões assertivas, taurino! É um momento de bastante criatividade, ousadia, vontade de fazer aquilo que você deseja há tempos, porém, é preciso ter cuidado para não fazer as coisas mal pensadas ou por status. Muitas portas se abrirão, oportunidades chegarão até você, mas é importante que escolha com cuidado e de maneira sábia. Relembre suas motivações e seus sonhos, o que faz sentido para a sua alma? E então, lute por aquilo que decidir.

GÊMEOS

O seu horóscopo de hoje quer te mostrar que o mundo dá voltas, às vezes capota. Não se sinta mal por algumas mudanças e escolhas que foram necessárias, geminiano. Às vezes precisamos deixar para trás algo que já nos agradou muito em busca de novas coisas que irão nos agradar ainda mais! Se prepare para se surpreender positivamente com a vida e suas imprevisibilidades, que talvez no começo seja desafiador, mas depois será muito gratificante para você. Confie! Não carregue ressentimentos, se resolva com isso para seguir um novo rumo com o coração feliz e a alma leve!

CÂNCER

Câncer, neste dia será necessário valorizar o que te traz segurança e estabilidade! Você estará mais conservador e precavido em suas atitudes, sendo esse um dia para ter ações mais previsíveis, sem ousar. É melhor pensar duas vezes antes de tomar uma decisão. Opte sempre pela escolha que deixe o seu coração em paz! esse é um momento de auge do ciclo lunar, excelente para colher o que você veio plantando e cultivando nas últimas semanas. Então aproveite para saborear os prazeres da vida com quem aquece o seu coração.

LEÃO

Bela terça-feira para os leoninos. As emoções estarão equilibradas e alinhadas com suas ações. Abre-se uma perspectiva diante de situações que antes pareciam estar perdidas. Tenha calma e analise com clareza todas as variáveis que envolvem seus projetos. O momento é de esclarecer qualquer tipo de dúvida. Então tome atitudes com calma, sem pressa para apenas dar mais um “check” na sua lista de afazeres. Lembre-se que muitas vezes algo mal feito ou mal pensado, gera um retrabalho! Então tenha mais paciência, busque mais informações, pesquise mais e peça opiniões!

VIRGEM

Virgem, essa madrugada por ser ou ter sido bastante intensa, sonhos agitados ou insônia. É aconselhável tentar relaxar a mente, seus pensamentos podem estar turbulentos, te sufocando com o tanto de preocupações, medos e ansiedade. O convite que fica do Universo é para enfrentar seus medos, seus fantasmas, sair da sua zona de conforto, passar por cima do que passa por cima de você e superar aquilo que está te estagnando! Encontre novos ângulos, novas perspectivas, pare de achar que aquilo que já é cômodo para você basta. Explore o novo, saia da sua bolha.

LIBRA

Esse é um momento para focar na sua expressão! Então, libra, comunique-se melhor com as pessoas ao seu redor, observe quais mudanças você pode fazer na sua maneira de dialogar para que suas relações fiquem mais maduras e saudáveis. Esse também é um ótimo período para compartilhar o que sabe, suas ideias, opiniões e desejos com aqueles que você confia. Pare de se esconder, libriano, o conselho para esse dia é se fazer visto. Não poupe esforços, mostre suas habilidades e o que sabe de melhor! Porém, fique de olhas bem abertos, alguém pode tentar gerar intrigas, então não confie em tudo o que disserem para você.

ESCORPIÃO

Escorpiano, o seu horóscopo desta terça-feira te chama para se apoderar do que você quer e do que você sabe que precisa ser feito, então aja! Não fique estagnado, buscando mil e um motivos para tentar se convencer de que não é capaz, de que será julgado. Pare de se auto sabotar, de se colocar medo e criar barreiras. Pare de complicar! O momento é de criar movimentos de acordo com o que você sente que realmente quer, ao invés de tentar agradar os outros oi ficar negando a sua autenticidade. Se orgulhe de quem você veio ser nessa vida.

SAGITÁRIO

O dia de hoje é positivo para usar a racionalidade, sagitariano. Desacelere um pouco os seus passos e ritmo para conseguir enxergar com maior atenção e clareza suas escolhas, suas ações e suas palavras. Querer apressar as coisas não será útil, é muito melhor avaliar e analisar as situações com calma para então, só depois, agir. É preciso maturidade, e esse é o momento de crescer. Esses são dias preciosos para aprender algo novo, esteja aberto! Se você deseja viver novas experiências, novas ciclos de vida, siga em frente! Desapegue do passado e vá atrás do que deseja.

CAPRICÓRNIO

Atenção capricórnio, pois o clima astral está forte e profundo. Tenha cuidado na hora de abordar qualquer tipo de contestação. Será preciso redobrar a atenção em relação às reações emocionais. Não é o momento de medir forças, capricorniano, evite entrar nessa disputa. Se sofrer algum tipo de provocação, evite atrito e saia de fininho. A melhor opção para hoje é passar despercebido. Sorria e acene. Não deixe que seus sentimentos dominem sua razão! Hoje também pode ser difícil compreender o que de fato você quer consolidar e construir na sua vida, tenha paciência caso ainda não tenha clareza.

AQUÁRIO

Terça-feira produtiva por aqui. suas emoções estarão alinhadas com a concretização de suas ações. A tendência é não haver desperdício de energia com nada que não tenha chances reais, portanto, aquariano, foque naquilo que você acredita verdadeiramente! Você estará autoconfiante e pronto para encarar qualquer sacrifício que se faça necessário. Então aproveite esse período e pare de acumular problemas e preocupações na mente, resolva! Foco e persistência são as palavras de ordem do seu dia.

PEIXES

A manhã desta quarta-feira está totalmente auspiciosa para ter conversas importantes ou tomar alguma decisão grandiosa, caso você precise. Porém, mais para o final da tarde, as energias ficam mais difíceis, delicadas, sendo melhor você optar por ficar mais reflexivo e introspectivo, peixes. Hoje os astros te convidam a olhar para algumas feridas da alma, do emocional, que ainda não se fecharam por completo e buscar cura-las. Seja conversando com alguém, olhando para algo que te dê medo ou buscando ajuda profissional. É importante se curar daquilo que já te machucou, e ainda machuca de certa forma.