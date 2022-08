Horóscopo de hoje (17/08/22): previsão para quarta-feira

Semana novo começando então leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 17 de agosto de 2022, quarta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de quarta-feira completo

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco no horóscopo diário.

ÁRIES

Ariano, aproveite o dia de hoje para dar aquele gás nas suas coisas! Essa quarta-feira está super favorável, inclusive para aplicações financeiras. Esse é um período de muita criatividade para os nativos de Áries, aproveite toda a inspiração que vier, as ideias que surgirem e corra atrás. Só é aconselhável, no início da noite, começar a desacelerar um pouco e ter uma paciência maior consigo e com as pessoas ao seu redor. Beba bastante água, coma saudável e busque canalizar as energias intensas de forma elevada, para não acabar manifestando em discussões, impulsividade, brigas e dor de cabeça.

TOURO

Touro, nesta quarta-feira você deverá se esforçar para manter o bom humor. Pode ser que as coisas não saiam como o esperado, fazendo com que você fique decepcionado. Hoje também pode ser difícil em outros aspectos, como no quesito de autoconfiança, autoestima e criatividade. Talvez você sinta que não é bom o suficiente para alguém ou em algum trabalho. Não se deixe abater e muito menos ser levado por essa baixa vibração, obstáculos acontecem para serem superados. Amanhã é outro dia. Confie na sua autenticidade.

GÊMEOS

Neste dia, caso você sinta que você tem um padrão de ficar muito inseguro com as suas decisões, esse é um ótimo momento para trabalhar isso internamente, gêmeos! Hoje essas questões podem ficar em evidência ou virem à tona. Quando você se entrega muito para a indecisão, você acaba deixando de viver. Saia deste limbo, geminiano. É através de novas experiências que você evolui e aprende, então tenha firmeza de agir de acordo com o que você sente que será importante para você no momento! Confie nos seus instintos, mesmo que sejam decisões mais simples. Confie no que seu coração diz.

CÂNCER

O seu horóscopo do dia te convida a se vestir com alegria, colocar uma roupa com cor e criar movimento! Os aspectos de hoje pedem ação e coragem para fazer acontecer, canceriano. É indicado também que pratique algum exercício físico para aliviar ansiedade e estresse, e dê um primeiro passo em algo importante para você. Ouça e siga o que o seu coração está pedindo para priorizar neste momento de vida! Evite possíveis conflitos e discussões, não caia nessa de querer sair por cima a todo custo. Algumas situações podem ocorrer para apenas te provocar, supere!

LEÃO

Leonino, o seu horóscopo de hoje mostra um dia muito poderoso, onde as coisas podem acontecer de forma surpreendentemente rápidas, mas para isso você precisa estar alinhado ao que verdadeiramente deseja criar, precisa saber exatamente o que quer e o que busca! Tome atitudes manifestando que elas darão muito certo e renderão frutos maravilhosos. O Universo te convida para ativar todo o seu poder pessoal, confiar no seu brilho interior, na sua criatividade e ousar em seguir seu caminho, assumindo toda a liderança da sua jornada. Acontecimentos e criações incríveis estão nas suas mãos!

VIRGEM

O momento é de resolver pendências, virgem. Então aproveite a energia desta quarta-feira para fazer o que precisa ser feito, sem fugir, sem procrastinar, com praticidade e objetividade! Dê “check” nas tarefas e responsabilidades do dia a dia para que você se sinta mais animado e aliviado consigo mesmo e com a vida. O período astral também indica que algum desafio antigo poderá ser solucionado ou superado, mas será necessário esforço. É aconselhável que fique atento aos sinais, preste atenção em mensagens e conversas que poderão chegar até você.

LIBRA

O horóscopo dessa quarta-feira aponta para um dia super positivo para se esforçar em conquistar seus objetivos e sonhos, libriano. Então mantenha o foco, disciplina e comprometimento com as metas e conquistas que você deseja realizar. Pare de criar desculpas ou adiar aquilo que é importante para você. Surfe nessa energia astral sem medo de ser feliz! Cautela e calma serão necessárias para que você consiga agir e pensar com maior clareza. Saiba aproveitar deste momento, mas com responsabilidade. E saiba que você pode contar com a ajuda de outras pessoas para conseguir o que for necessário.

ESCORPIÃO

É hora de confiar em si mesmo, escorpiano. Acerta a postura, abra o peito e confie. O que está te chamando para ser manifestado na sua vida neste momento com certeza é uma escolha certa e alinhada a sua essência, e com a espiritualidade! Ouça mais a sua intuição. Confie no que você ama. O Universo, Deus, seus guias, seu anjo da guarda, se comunica com você através dos desejos mais profundos do seu coração. Não duvide deles, não os julguem, não fique achando que é uma loucura. Os astros estão super favoráveis para que você encontre o impulso e a motivação que precisa para dar o passo que deseja!

SAGITÁRIO

Sagitário, esse tende a ser um dia cheio de contradições e oposições. O passado cruza com o presente. A impulsividade com o autocontrole. A pressa com a calma. Esse é um daqueles dias bem “oito ou oitenta”. Mas é um ótimo momento para encontrar o seu equilíbrio, harmonizar as situações a sua volta e agir com maior sabedoria, usando as energias certas para os momentos certos. Uma coisa é bem clara no clima astral desta quarta-feira: se movimente, não fique parado esperando que tudo se resolva por você. É hora de vestir sua armadura e enfrentar o que surgir ou ressurgir a sua frente. Esteja certo dos seus objetivos e valores atuais!

CAPRICÓRNIO

Capricórnio, se hoje algo lhe trouxe desconforto ou incomodo (e provavelmente vai), busque resolver a situação. Não tente fugir, ignorar e nem tampouco aceitar aquilo que não está legal para você, pois precisa da sua atenção. Então se esforce para agir com diplomacia e paciência em busca de uma resolução. Cuidado para não agir de maneira teimosa e inflexível, capricorniano, isso só vai atrapalhar as coisas para você. Abra a mente, você nem sempre tem que sair por cima, com razão, como certo. Entenda que existem muitas circunstâncias que talvez você não esteja enxergando no momento. Então use suas palavras com sabedoria.

AQUÁRIO

O dia de hoje tende a ser muito focado em suas relações, aquariano. Procure cuidar mais das pessoas que estão na sua vida e são importantes para você, seja no amor, na esfera familiar, profissional ou seus amigos. Não se intimide, não se envergonhe. As demonstrações de amor e afeto serão bem-vindas para que você deixe as outras pessoas saberem que elas são marcantes na sua vida e, assim, aproximar os laços emocionais. Você que costuma ser mais fechado quando o assunto é sentimento, esse é um momento auspicioso para abrir o coração!

PEIXES

O momento astral mostra um ótimo período para agir com criatividade, determinação e coragem para criar os movimentos que são necessários nesse momento, para construir algo estável e duradouro também. É um excelente dia para ir atrás dos seus projetos, planos e sonhos para o seu futuro, pisciano. O que for feito com dedicação e verdade hoje, tende a permanecer, tende a ser positivo e render bons frutos! Então levante com empolgação, sacode a poeira e faça o que for preciso. Você estará cheio de vontade e otimismo com a vida. Curta!