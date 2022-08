Horóscopo de hoje (19/08/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo o que as estrelas significam para o seu signo o dia e o que seu horóscopo de hoje, 19 de agosto de 2022, sexta-feira. Veja o que isso pode mostrar para você.

Horóscopo de sexta-feira completo

Veja a previsão diária do seu signo do zodíaco no horóscopo diário.

ÁRIES

áries, nessa sexta-feira você estará se sentindo super bem e com a autoestima bastante elevada. Aproveite para passar o fim de semana fora, num lugar novo, do jeito que você gosta fazendo o que gosta, à sua altura. Novidades poderão aquecer seu coração por esses dias, trazendo uma sensação de crescimento! É um excelente período para desenvolver-se profissionalmente, pessoalmente e espiritualmente. O momento é de expansão da consciência, das ideias, de suas crenças. Saia da sua caixinha e pare de ficar se limitando em caixas.

TOURO

Touro, o seu horóscopo aponta para um ótimo dia para mudanças no visual, para um encontra na parte da noite e para expandir tudo que esteja relacionado ao seu autocuidado! Porém, fique atento no meio da tarde, tenha um pouco de atenção com possíveis tensões vindo à tona, evitando compras importantes e caras nesse período. Ao mesmo tempo, os astros inspiram inovação em relação a forma como você se cuida. Não pense em autoamor como algo gigantesco que exija grandes movimentos, essas mudanças e atitudes podem ser muito mais simples do que se imagina.

GÊMEOS

Lua e Marte se encontram no seu signo trazendo uma dose de coragem e iniciativa que te impulsionará a sair de uma zona de conforto, a movimentar as coisas em prol dos seus sonhos e objetivos! Então, geminiano, aproveite esse momento super ativo e energético e pare de ficar postergando uma situação e precisa ser concluída ou solucionada. Aproveite a força e a vitalidade e vire esse jogo! O momento pede atitude. Então não fique mais parado no seu comodismo, a hora de buscar mudança é agora.

CÂNCER

No momento estarão facilitados a interação, os encontros e as trocas de informações. Seu pensamento estará mais ágil, aumentando seu poder de articulação, argumentação e ideias. A curiosidade estimula sua assimilação de assuntos novos. Excelente momento para dar continuidade àquela negociação que vem se arrastando, ou àquele projeto que está estagnado. A comunicação está super favorecida nessa sexta-feira, canceriano, saiba usa-la a seu favor, pois você terá maior facilidade de interação, as pessoas irão te ouvir e você conseguirá convencê-las de suas ideias.

LEÃO

Nesta sexta-feira você poderá se sentir mais sensível, portanto, o conselho é para que você acolha suas emoções e não tente agir ou falar por impulso! pois é um momento para agir com maturidade, responsabilidade, calma e cautela, tanto consigo mesmo e suas questões quanto com as pessoas que estão ao seu redor. Leonino, não tente reprimir ou fugir das suas emoções, muito pelo contrário: deixe que elas mostram o que precisa ser feito ou transformado em si. Evite também manter ideias e opiniões muito fixas sobre você, sua vida e outras pessoas. Uma mudança de perspectiva é necessária.

VIRGEM

Esse é um momento para se manter otimista, virginiano, então resgate suas forças, sua inspiração e sua fé na vida. Foque mais em fazer atividades que te façam se sentir bem, animado e motivado para seguir seu caminho. Às vezes você foca somente na vida profissional e esquece de encontrar verdadeiros prazeres nas coisas simples e nos seus hobbies. Uma boa notícia poderá chegar até você por esses dias e será motivo para comemorar – uma conquista ou um acontecimento, mas seja como for, permita-se viver esse bom momento. Pegue mais leve com você e com a vida, não seja tão crítico e rígido.

LIBRA

O horóscopo do dia pede para que aprenda a receber o carinho e cuidado que você sempre oferece aos demais, libriano. Se permita olhar mais para si e cuidar de você com a mesma dedicação. Esse é, inclusive, um excelente dia para isso; tome sol, faça um escalda pés, receba uma massagem, hidrate seu cabelo, leia um livro que não envolva assuntos profissionais… qualquer atividade que te conecte consigo e faça você se amar da forma que você merece! É um momento para buscar seu autovalor, auto amor e elevar sua autoestima!

ESCORPIÃO

O seu horóscopo de hoje sugere que mantenha uma postura mais descontraída e bem-humorada, escorpiano. Será importante encontrar certa leveza em si mesmo e no seu cotidiano para lidar com certas situações delicadas, sem ficar se pressionando demais. você pode contar bom boas pessoas no seu caminho hoje, ou até mesmo poderá surgir novas pessoas para te ajudar com algo que esteja precisando. Alguém também poderá lhe fazer uma oferta ou te dar alguma grande oportunidade financeira e profissional. Os bons ventos sopram abrindo caminhos na sua carreira!

SAGITÁRIO

O seu horóscopo hoje aponta um excelente momento para mudar comportamentos e atitudes. Sagitariano, se você deseja viver novas experiências e novos ciclos na sua vida, precisa começar vivendo novas ciclos e experiências consigo mesmo. Portanto, comece a observar ações, hábitos, ideias, comportamentos e crenças que estão lhe fazendo mal e os modifique! Esse é mais um período positivo para ter novas ideias e acreditar na sua criatividade. É aconselhável, também, que cuide melhor das pessoas importantes para você, mensagens e demonstrações de afeto serão bem-vindas.

CAPRICÓRNIO

A energia de hoje é revitalizante… se você estava enfrentando problemas de saúde, é possível que tenha clareza de diagnóstico. O momento também é propício para refazer laços perdidos. Invista no diálogo, a comunicação tenderá a fluir sem mal-entendidos. O período está super favorecido para por em prática suas ideias ou testar algo diferente na sua rotina e trabalho. Aproveite a energia de boas ideias, disposição com uma pitada de ousadia e vá em frente naquilo que você quer tanto fazer! As chances de vitória e reconhecimentos são fortíssimas.

AQUÁRIO

Essa é uma sexta-feira que requer sabedoria e firmeza para agir, mas não confunda firmeza com má educação ou arrogância, aquariano. É mais sobre confiança e autoridade. Decida o que quer, e então trace um plano criativo, ousado para concretizar sua meta. O momento é de ação e estratégia, mas também é um período de muita intuição, para ouvir suas emoções e não apenas seu racional. É hora de amolecer seu lado durão e deixar os sentimentos virem à tona, se mostrar flexível e disponível emocionalmente.

PEIXES

Pisciano, a sua sexta-feira pode ser um pouco intensa! Você precisará ativar sua força interna e agir com firmeza, sabendo onde quer chegar. Algumas pessoas poderão tentar te passar para trás ou te manipular, por isso esteja bem atento e não caia na “bondade” exacerbada alheia. É melhor desconfiar de cada palavra e atitude, do que confiar, pois assim você evitará algumas decepções. Fique atento também com questões que envolvam finanças e trabalho. Algo muito incrível pode se apresentar à você, mas será preciso questionar: será que é tudo isso mesmo? Muito cuidado com as ilusões.