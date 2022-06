Horóscopo de hoje (21/06/22): previsão para terça-feira

Horóscopo de hoje, terça, 21 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Hoje, às 06h13, o Sol ingressa no signo de Câncer e também acontece o Solstício de Inverno aqui no Hemisfério Sul. Nos próximos 30 dias poderemos sentir bastante a energia canceriana; sensibilidade, amorosidade, carinho, cuidado, maior instinto maternal, certa nostalgia e dramatização também.

Áries – Horóscopo de hoje

Nessa madrugada a Lua ingressou no signo, o que pode ter feito você sonhar algumas coisas bem malucas. Com a Lua Minguante passando por aqui, seu dia pode ser bem sensível e cheio de emoções. Pode ainda surgir a vontade de ficar mais quietinho, pois é um bom período de auto análise.

Touro – Horóscopo de hoje

Fique atento, taurino, pois o dia de hoje traz muitas oportunidades e novos possibilidades para a sua vida, no entanto, cuidado com aquilo que enche os olhos da ganância aí, pois o tombo pode ser alto. Algo que parece ser bom materialmente pode te fazer não enxergar os detalhes, e assim trazer problemas.

Gêmeos

O horóscopo de hoje diz que está propício para a análise e avaliação dos resultados obtidos durante a fase da Lua Cheia, geminiano. Então observe tudo aquilo que ficou em evidência, que chegou a um ápice e que você teve a possibilidade de colher conversas fluem com mais facilidade hoje, e os acordos também ficam mais viáveis.

Câncer

O dia amanhece com o Sol entrando no seu signo, ou seja, um novo ciclo se inicia para os cancerianos! É momento de festa, celebração, de diversão e positividade, pois o sol traz uma energia calorosa para seus dias agora. É um momento oportuno para ir de encontro consigo mesmo, se conhecer mais afundo, trazer sua essência à tona.

Leão

Neste dia você terá o impulso para atuar sobre o que precisa ser eliminado e cortado da sua vida, leonino. Aproveite a fase Minguante da Lua justamente para esses processos de limpeza e desapego, tanto interno como externo, é interessante até para colocar em prática uma aquela dieta que você sempre fica adiando.

Virgem – Horóscopo de hoje

Virginiano, você não precisa se fechar numa bolha e ser intocável. Abra-se para o mundo, para as pessoas, para as infinitas ideias e possibilidades que te cercam. Entenda que dá sim para sair da sua zona de conforto sem ter que fazer loucuras. Dá pra explorar novos lugares e ideias sem ter que abandonar seu lugar e suas ideias atuais. Apenas esteja aberto!

Libra

O horóscopo de hoje diz para ter cuidado ao ser 8 ou 80, libriano. Dar as costas, ignorar, fingir que não foi com você, nem sempre vai ser a solução. Mas também não é a solução ficar comprando briga toda vez. O momento pede para que saiba dialogar, argumentar, sem ter a necessidade de sair por cima sempre. Pode apostar que dessa forma você vai aprender muito mais.

Escorpião

Você pode sentir certa preguiça nessa terça-feira, escorpiano, sem ânimo e motivação. Porém, a mente estará movimentada, cheia de ideias e vontades, mas o cansaço físico pode atrapalhar seus planos. Procure focar mais na área profissional e financeira, aos poucos, no seu ritmo, pois essa esfera da vida ganha destaque hoje e pode ser positiva para você.

Sagitário

A Lua encontra com seu regente, Júpiter. Otimismo e alegria fazem com que as tarefas sejam realizadas mais facilmente nesta terça-feira. Veja quais são as atividades que precisam ser concluídas e que demandam boa vontade e dedique-se a elas.

Capricórnio

Capricórnio, hoje os astros te convidam a observar e enxergar de fato o que te amarra, o que te faz prisioneiro de alguns pensamentos e ideais. Às vezes algumas ideias muito rígidas, inflexíveis e antiquadas te atrapalham de prosperar. Às vezes o medo de mudar pode estar te atrapalhando de alçar um grande voo. Peça ajuda dos seus amigos, mas esteja pronto para ouvir algumas verdades.

Aquário

O dia de hoje pode ser bem nostálgico, onde muitas emoções e sentimentos virão à tona, aquariano. Sua sensibilidade estará mais aflorada, e isso é importante para o momento, então permita-se sentir, não tenha medo de ser carinhoso e gentil. O dia de hoje vem para quebrar com alguns limites que você fica se impondo.

Peixes

O horóscopo diz que algumas confusões, conflitos e choques de ideias e pensamentos podem rolar hoje, pisciano. Tente não se desgastar demais com essas possíveis brigas. Seja você, se liberte da necessidade de convencer as pessoas ao seu redor e siga o que você acha que é certo para você. Não vale a pena entrar em debates quando as partes envolvidas só querem agredir e ofender.