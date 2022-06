Horóscopo de hoje (22/06/22): previsão para quarta-feira

Horóscopo de hoje, quarta, 22 de junho, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Áries

Horóscopo de hoje diz que nessa terça acontece o encontro da Lua com Marte no seu signo. Aproveite e faça o que precisa ser feito, com decisão e de forma direta, ariano. Limpe o terreno, corte o supérfluo e ajuste a realidade. Esse aspecto também tende a lhe deixar um tanto impulsivo emocionalmente, agindo muito pelos seus instintos e intuições.

Touro – Horóscopo de hoje

Touro, com a Lua Minguante no céu, é importante respeitar ao máximo o seu ritmo e a sua energia. Evite forçar uma aceleração muito grande e procure se acolher mais, sendo mais gentil com seu corpo e mente. As coisas estão de fato num passo mais lento, tenha calma.

Gêmeos

Geminiano, o horóscopo de hoje diz para que procure silenciar o externo. Ouça a voz sutil da sua intuição. Confie no que dizem as suas emoções. As respostas estão sempre dentro de você. Então permita-se guiar por elas! A vibe astral do seu dia é propícia para ir de encontro com essa calmaria interna.

Horóscopo de Câncer

O dia de hoje é quente, acelerado e impulsivo para os cancerianos! Pode rolar certa ansiedade, pressa e bastante impaciência. Esse é um daqueles dias que você vai estar na loucura da rotina e das tarefas, sem tempo pra perder. Mas procure lembrar de respirar e de não agir com agressividade, ok? Aproveite essa energia para adiantar as coisas ou desenrolar os acúmulos.

Horóscopo de Leão

Leonino, horóscopo de hoje diz que esse é um período que traz foco para as emoções, relações familiares, lar, sentimentos, enfim… Dessa forma, você pode ver e sentir como um momento de maior recolhimento e de olhar para dentro. Esse e os próximos dias podem vir a vontade de estar mais próximo da família e curtir mais a sua casa.

Horóscopo de Virgem

Virgem, os aspectos astrais de hoje servem como um lembrete de ter coragem para se cuidar. Permita-se receber mais e dedicar tempo para o seu autocuidado! Aproveite essa energia para cuidar de si em todos os sentimentos, se conectar com uma energia de mais amorosidade e criatividade e se deixar fluir de maneira mais leve e menos acelerada.

Horóscopo de Libra

O dia de hoje pede calma e amor próprio, libriano. O que você pode fazer por você hoje? O que você pode inserir no seu dia que vá te fazer bem, te nutrir? Como você pode se amar ainda mais profundamente? Você merece se dedicar ao que recarrega as suas energias! Se dê esse tempo “de luxo”.

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, quando você se sente responsável por algo que você não pode controlar, quando você é culpado por algo que não tem nada a ver com você ou até quando você se sente egoísta por cuidar das suas necessidades, você acaba carregando um fardo pesado de culpa e reage de maneira emocional. sendo assim, entenda que, não importa o que os outros pensam que é sua responsabilidade, mas sim o que você define como!

Horóscopo de Sagitário

Respire fundo, sagitariano. O dia de hoje está mais devagar mesmo, para todo mundo, e os próximos também. Tranquilize sua mente! Quando você entra em um estado de entrega e leveza, você também consegue manifestar coisas incríveis! Então se permita relaxar fazendo algo que te nutra.

Horóscopo de Capricórnio

Este dia trará alguns temas complexos dos quais você poderá lidar e aprender: limites, liberdade, controle e diplomacia. Isso muitas vezes significa ter que lidar com algum tipo de debate ou desacordo com o outro. Mas não precisa transformar isso em algo maior do que precisa ser, pois os tipos de desacordo que surgir serão fáceis de resolver ou superar!

Horóscopo de Aquário

Seriedade e introspecção dão o tom desta quarta-feira, é o que horóscopo de hoje diz. Procure recolher-se e hidratar-se para ter um bom dia. Tente ao máximo respeitar seu corpo e seu ritmo, não faça mais do que é realmente possível para você hoje. Alguns estresses podem acontecer e você acabar por perder a paciência com algo ou alguém.

Horóscopo de Peixes

Esse dia irá te ajudar a (re)definir o que você é responsável e não é quando se trata de seus relacionamentos (pode ser amoroso, profissional ou familiar). Tendo isso traçado em sua mente, vai te ajudar a ter boas conversas e buscar as resoluções dos conflitos sem remorso, raiva ou vergonha!