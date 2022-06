Horóscopo de hoje (23/06/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 23 de junho de 2022, quinta-feira.

Horóscopo de hoje para Áries

A Lua, que está no seu signo, encontra com Quíron e Marte. É bacana ter cuidado com impulsividade, irritação e ânimos um pouco mais inflamados. Pode ser bacana canalizar essa energia praticando exercício físico – mas respeitando seus limites, para não causar uma lesão!

Touro

O horóscopo de hoje diz que neste dia há chances bons aspectos acontecerem e uma maior facilidade de conciliação entre as emoções e os propósitos. Use essa energia e esse dia para avaliar pontos positivos dos projetos realizados e que devem permanecer em novos esforços.

Horóscopo de hoje para Gêmeos

O horóscopo de hoje diz para que tenha certo cuidado para não se meter em ciladas, geminiano, principalmente na esfera financeira e profissional. Fique atento aonde você está gastando ou investindo o seu dinheiro. Preste atenção na sua carreira e nos profissionais que o cercam. Ilusões estão propensas a acontecer.

Câncer

Hoje, suas prioridades serão por conforto e estabilidade. Aproveite hoje e os próximos dias para interiorizar-se e identificar o que realmente lhe agrada, câncer. Cuidado com a tendência ao apego e à teimosia. É dia para desfrutar das coisas boas!

Leão

Leão, esse momento astral pede para que foque na sua nutrição e no que te reenergiza. Cuidado para não buscar sempre uma aceleração e negligenciar seu tempo de descanso ou suas necessidades mais básicas! Foque bastante no seu autocuidado, sendo gentil também com seus sentimentos.

Horóscopo de hoje para Virgem

Ei, libere essa pressão que você coloca sobre si mesmo! Faça o que for preciso de forma assertiva, mas não se leve além do limite, virgem. Será que você não vem se mau tratando por diversas vezes? Não seja rude! Busque fazer coisas que lhe dão prazer, coisas que descansam a sua mente.

Horóscopo de hoje para Libra

Libra, faça algo por VOCÊ hoje! Quantas vezes você não colocou as necessidades de todos acima das suas? Quantas vezes você não negligenciou seu bem-estar por conta do bem-estar do outro? lembre-se que é fundamental cuidar de si em primeiro lugar, para então conseguir fazer coisas boas pelos demais.

Horóscopo de hoje para Escorpião

Alguns planos tendem a mudar de última hora hoje, é preciso que você se mantenha tranquilo, porém com foco! Você pode sentir que as coisas fiquem meio bagunçadas, fora de ordem hoje, mas tente levar numa boa, se adaptando aos imprevistos conforme dá. Tudo terá solução, mas nem tudo sairá conforme seu desejo.

Sagitário

A exaustão e a sobrecarga mental podem te pegar hoje, sagitariano. Talvez você não tenha uma boa noite e possivelmente um dia cheio de ansiedade. O conselho astral é para que deixe de lado aqui que te tira seu sono, o que te atormenta. Se não for possível realmente deixar de lado, busque uma solução pedindo ajuda! Mas se movimente para que haja mudança.

Horóscopo de hoje para Capricórnio

Capricórnio, não subestime a sua saúde! Neste dia as coisas podem se intensificar e demandar maior atenção e cautela. Excelente momento para colocar os exames em dia, marcar médico e fazer aquele check-up. Beba água e se exercite, capricorniano.

Aquário

É preciso estar presente e atento no agora, aquariano. Observe, analise, questione e se movimente! Esse é um excelente dia para tomar uma atitude, para fazer as coisas caminharem. É um dia onde os astros lhe fornecem coragem para seguir seus instintos e intuições!

Horóscopo de hoje para Peixes

Peixes, neste dia foque em cuidar de você! Repita para você mesmo que não é egoísmo olhar para as suas necessidades e garantir a sua saúde e alegria ao invés de só se preocupar com o seu entorno. Muitos sintomas físicos tem uma raiz mais profunda, ligada às emoções e o que não está sendo cuidado internamente. Reflita!

