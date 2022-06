Horóscopo de hoje (25/06/22): previsão para sábado

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 25 de junho de 2022, sábado.

+ Horóscopo semanal de 20 de junho a 26 de junho de 2022

Horóscopo de Áries

Ariano, o dia de hoje é excelente para fazer o que for necessário de forma bem prática e dar início ao seu final de semana se permitindo desacelerar mais e respeitar o ritmo do seu corpo! Então busque fazer o que é mais confortável para você hoje, aquilo que você gosta e que não exige muito esforço. É também um bom sábado para estar perto de amigos queridos e familiares, até porque você pode sentir a necessidade de estar entre pessoas mais confiantes.

Horóscopo de Touro

Touro, Urano está no seu signo há alguns anos, impulsionando você a ter coragem de repensar certos padrões e convicções. Seja sincero e observe onde você se mantém resistente à mudança e liberações que seriam bem importantes para a sua jornada! Pare de deixar para depois o que vai te elevar e fazer feliz. Busque ajuda se preciso e crie o compromisso consigo de escolher fazer diferente à partir de agora! O momento é auspicioso para virar algumas chavinhas internas aí e realizar transformações.

Horóscopo de Gêmeos

Geminiano, a Lua ingressou no seu signo e com esses últimos dias de Lua Minguante, você pode perceber algumas questões se evidenciando e ficando insustentáveis, pedindo transformações. Por isso reflita: quando e quem que sentido você está sendo “teimoso” e fugindo das mudanças necessárias para viver a vida que deseja e merece? O que precisa ser liberado aí? Algum vício? Algum hábito destrutivo? Esse final de semana de convida e interiorizar algumas questões!

Horóscopo de Câncer

O horóscopo de hoje diz que suas emoções podem oscilar com mais facilidade hoje, mas em contra partida você terá maior facilidade para se adaptar às circunstâncias e aos outros. É um bom dia para as trocas, conversas e estudos! Também é interessante aproveitar essa influência, sob os efeitos da fase Minguante, para entender melhor o que se passou nessa lunação que se encerra agora; o que ficou em evidencia, o que impactou mais você e sua vida, o que você pode colher e o que você percebeu que não faz mais sentido.

Horóscopo de Leão

Leonino, cuidado com certa teimosia que te ronda. Hoje o Universo te convida a parar de insistir em certas coisas e padrões que te afastam da vida extraordinária que você merece viver. A fase Minguante da Lua tem justamente esse chamado de analisar o que pode estar sendo um empecilho e então fazer algo para mudar isso! Mutias coisas da nossa vida são passageiras e não cabe em nós para sempre, será que não é o momento de desapegar de algumas coisas, situações, pessoas, sentimentos ou até ambientes e trabalhos?

Horóscopo de Virgem

Virgem, você que sempre coloca sua carreira como maior preocupação, neste dia não será bem assim, pois é um ótimo momento para cuidar do visual e possivelmente marcar um encontro especial. Aproveite para direcionar energia para si mesmo! Só tenha um pouco de cuidado, pois mais pro fim da tarde há uma maior tendência para imprevistos, atrasos, brigas ou uma sensação de revolta que pode surgir. Busque ter uma conversa sobre o futuro, compartilhe sonhos, alguma inovação ou desacelere assistindo um filme ou série mais de ficção!

Horóscopo de Libra

O horóscopo de hoje diz que esse é um dia bem dinâmico, um pouco agitado, cheio de movimentos e ações! Portanto, libriano, os astros te chamam justamente para se impor, tomar atitudes, realizar uma escolha e coisas do tipo. Esse não é mais o momento de ficar em cima do muro e ficar se omitindo das situações. É hora de mostrar sua opinião e tomar decisões, sem ficar pensando em agradar todo mundo. Aproveite, pois os astros proporcionam maior coragem!

Horóscopo de Escorpião

Escorpiano, assuma uma única responsabilidade e se dedique a ela por inteiro. Quando você tenta ser super proativo, mostrando que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo, você se perde e não faz nada bem feito. Então nesse dia os astros falam sobre você agir de forma justa consigo e com os outros, assumindo apenas o que é realmente possível para você! Também é importante que encontre equilíbrio entre as demais áreas da sua vida.

Horóscopo de Sagitário

O horóscopo de hoje diz que esse final de semana vai te trazer muita inspiração e criatividade, vai trazer também aquele ânimo e impulso que faltavam para você finalmente dar início à algo que deseja há tempos. Porém, sagitariano, não adianta se jogar sem pensar direito nas consequências e sem o mínimo de planejamento. É aconselhável que você conte com a ajuda de pessoas confiáveis e experientes, que poderão te orientar e trazer novas perspectivas. É favorável para que comece algo completamente novo, mas sem loucura.

Horóscopo de Capricórnio

O horóscopo de hoje diz que, apesar de intensas, as emoções estão sob controle e focadas! Esse encontro entre Lua e Plutão revira o fundo, as profundezas, e traz à tona emoções das quais você tem certo medo. Porém, neste dia, essa revelação não é tão assustadora assim e terá a possibilidade de olhar para ela com mais racionalidade, buscando uma forma objetiva para ser resolvida de uma vez por todas. Então, capricórnio, aproveite o dia para resolver algumas pendências emocionais.

Horóscopo de Aquário

Há uma tendência a ser severo demais consigo e com quem o cerca, aquário. As circunstâncias parecem tornar esse dia um pouco mais árido do que precisaria ser. Seja um pouco cauteloso para não agir com arrogância ou indiferença. Hoje a paciência é zero, mas tente se controlar e ao invés de responder de forma grosseira, é melhor ignorar e mudar de assunto. Observe ainda para o que você vem dando as costas e porquê… será que é por birra?

Horóscopo de Peixes

Peixes, ao mesmo tempo que a realidade é dura, você poderá contar com a imaginação para suavizar um pouco a situação! Então use a intuição para perceber qual a melhor reação, baseada numa emoção mais afinada com o momento. Neste dia a criatividade estará bem alinhada com sua persistência e força de vontade, ou seja, ótimo dia para concretizar algo que deseja de forma bem criativa e inovadora.

Quais são as datas do signo?

Áries Datas: 21 de março a 19 de abril.

Datas de Touro: 20 de abril a 20 de maio.

Datas de Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho.

Datas do câncer: 21 de junho a 22 de julho.

Leo Datas: 23 de julho a 22 de agosto.

Datas de Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro.

Libra Datas: 23 de setembro a 22 de outubro.

Datas de Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro.