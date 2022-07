Horóscopo de hoje (25/07/22): previsão para segunda-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 25 de julho de 2022, segunda.

Horóscopo de hoje de Áries

Ariano, seu âmbito financeiro pode estar em foco hoje e nos próximos dias. Conversas sobre valores, bens materiais, expansão e até sobre viagens podem surgir, assim como questões vinculadas a relacionamentos. É um bom momento para aprender e trocar figurinhas sobre esses assuntos que te interessam. Essa também é uma grande oportunidade de estudar mais sobre finanças, investimentos e economia. O momento é oportuno para aproveitar e rever sobre como você vem lidado com seu dinheiro, se você está se planejando de forma adequada e tudo mais.

Touro

Uma quadratura intensa ocorre entre Vênus (seu regente) com Júpiter. Esse aspecto pode ser visto como um chamado para que você perceba e expanda o que te traz prazer em viver, taurino. Então o que te faz sentir que a vida é incrível? Lembre-se, você não se resume somente no seu trabalho! Então observe mais a si mesmo, confie na sua intuição, resgate o seu poder para agir com coração na direção que o seu coração aponta! É tempo de viver fazendo mais o que ama, independente se isso é trabalho ou apenas um hobbie.

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Gêmeos, sua semana inicia ainda super interessante para as conversas, trocas e conhecimentos. Aproveite a parte da manhã para colocar os trabalhos, estudos e pautas em dia! Algumas reflexões podem vir à tona em relação a atitudes que você precisa tomar, mas talvez você ainda não se sinta completamente preparado. Então permita-se refletir com calma e sem muita cobrança para entender isso completamente ou já tomar alguma atitude neste momento. Respire fundo caso você sinta o impulso de querer jogar tudo para o alto. Não é possível mudar tudo de uma vez, então procure ter mais clareza para executar o que for prioridade com assertividade!

Câncer

A semana inicia com a Lua, sua regente, no seu signo, trazendo maior conforto emocional e segurança. A vontade vai ser de ficar mais em casa, cozinhar, receber um carinho, estar com amigos e familiares. Você poderá se emocionar com facilidade hoje, tudo tende a ser motivo para choro, além de se sentir bastante nostálgico, afim de reviver memórias. Neste dia é bacana fazer atividades ligadas a crianças, a família ou ao lar. É positivo dar ouvidos à sua intuição, pois ela estará poderosa, te alertando sobre várias situações e te guiando para os melhores caminhos.

Horóscopo de hoje de Leão

Leonino, sua semana começa exigindo uma atenção maior no seu trabalho. É necessário que analise o seu grau de satisfação e o quanto isso tem trazido prosperidade para você e sua vida. Não apenas prosperidade no quesito financeiro, mas também pessoalmente e emocionalmente. Lembre-se que se não existe felicidade profissional, o dinheiro não rende. O Sol está no seu signo, trazendo um momento muito abundante e feliz, onde novos projetos, possibilidade de promoções, mudança de função ou emprego tendem surgir!

Virgem

A sua segunda-feira tende a começar com os dois pés no peito, virginiano. Logo pela manhã você já pode sentir o clima mais pesado e uma certa cobrança vindo. A paciência estará curta e a tendência é que você aja de corta grosseira. Mas calma lá, tendo essas informações, é interessante saber pisar no freio, respirar fundo e recalcular a rota. Não vai adiantar comprar brigar, se meter em conflitos ou provocar os colegas. Procure fazer um minuto de auto análise, encontrando seus motivos de tanto estresse, que talvez seja cansaço. Cuidado para não descontar seus problemas pessoais nos outros!

Horóscopo de hoje de Libra

Libriano, a sua semana começa trazendo um foco maior na sua carreira, na sua trajetória profissional. É interessante se orgulhar do que você é e do que conseguiu até aqui. Olhe para trás, se recorde dos seus perrengues, daquilo que você fazia desejando um dia estar onde está. O momento astral também é favorável para caminhar em novas direções, então caso surja novas oportunidades de trabalho que te interessem, ou que te acendem um foguinho interno, saiba que você possui a bênção do Universo para seguir um novo rumo, se for seu desejo.

Escorpião

Escorpião, esse é um dia que requer silêncio, olhos atentos e atenção à sua intuição. Você pode até se sentir desconfortável em lugares cheio de gente, com muito ruídos, etc. Então é recomendado que se distancie daquilo que estiver te incomodando no momento. Realmente, seu dia tende a ser mais produtivo e positivo trabalhando de forma mais enxuta, sozinho, ou com pouquíssimas pessoas. Também é um dia auspicioso para o seu autocuidado, então dedique momentos do seu dia para fazer algo que te traga bem-estar. Cuide de si, principalmente da sua saúde emocional!

Horóscopo de hoje Sagitário

O horóscopo de sagitário desta segunda-feira é um misto de coragem e medo; você vai sentir uma força imensa te empurrando para correr atrás do que quer, para fazer algo, muita inspiração para movimentar seus projetos, mas em contra partida, um lado seu estará com o pezinho atrás, jogando vários medos e inseguranças na sua cabeça. Sabe aqueles pensamentos que surgindo falando “mas e se dar errado? E se algo ruim acontecer?…”? Pois bem, é preciso prestar atenção no que é intuição e no que é paranoia e bancar a sua escolha!

Capricórnio

A semana dos capricornianos começa a todo vapor! Os pensamentos estarão borbulhando ideias, a criatividade estará à mil e a força de vontade e coragem para realizar seus planos profissionais também vão vir com força total. Mas cuidado, capricórnio, você estará um passo à frente, em um ritmo mais acelerado do que os demais a sua volta, e isso pode lhe frustrar ou causar ansiedade pelo fato das coisas não estarem acontecendo no tempo que você deseja. É preciso buscar equilíbrio, voltar os pés no chão e entender o que é possível de ser feito agora.

Aquário

Ao acordar, você já vai sentir a sensação de pressa, de que já está perdendo algo, pois a energia é de ansiedade para viver, para realizar. Aliás, pode até ser que essa noite você durma ou tenha dormido mal, cheio de sonhos malucos ou insônia. Procure acalmar um pouco o coração, e ao acordar, faça um exercício físico para tranquilizar a mente e o corpo. É um momento bastante criativo, oportuno para concretizar seus planos e ideias ou para criar algo novo na sua vida. Você poderá conquistar novos espaços hoje, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Mas tenha cautela para não ser incisivo demais.

Horóscopo de hoje de Peixes

Peixes, nesta segunda paira no ar certa melancolia. Há certa tendência à distração; portanto, cuidado ao dirigir ou ao fazer trabalhos mais minuciosos. Ainda é aconselhável a se manter atento aos prazos, tanto para entrega de algum trabalho, como a validade de produtos. Hoje muita coisa pode passar despercebido, pois o poder de concentração está diminuído, o que prejudica a produtividade. Para evitar transtornos decorrentes a isso, é interessante fazer somente aquilo que realmente é possível, sem ficar se desdobrando para dobrar a sua meta. Uma coisa de cada vez.