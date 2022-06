Horóscopo de hoje (26/06/22): previsão para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 26 de junho de 2022, domingo.

+ Horóscopo semanal de 20 de junho a 26 de junho de 2022

Horóscopo de Áries

Que domingo gostoso para os arianos! Há boa vontade, confiança, alto astral e oportunidade de evoluir emocionalmente. Apesar de ser um período mais introspectivo, os aspectos astrais favorecem a expansão e dá espaço para a sorte se apresentar no seu dia. Boas ideias podem surgir hoje, afinal, é o encontro de Júpiter (o grandioso, o otimista) com a Lua que está em Gêmeos (os pensamentos). Então anote tudo o que vier à tona hoje, Áries, não perca nada.

Horóscopo de Touro

O horóscopo de hoje diz é um bom domingo para ler um livro novo ou adquirir novos conhecimentos, taurino. O dia é propício para os estudos e expansão da mente! Aproveite que os astros ainda trazem uma vibe mais calma e relax para fazer coisas mais confortáveis, mas que ainda assim podem agregar de alguma forma. Se permita descansar e a ter um dia menos produtivo, ok? Não fique se cobrando por estar fazendo uma leitura que não é relacionada ao seu trabalho ou estudos. O momento é justamente para expandir e buscar coisas novas.

Horóscopo de Gêmeos

A Lua encontra com Vênus no seu signo, fazendo com que seu dia seja recheado de boas conversas! Esse é um domingo bem propício para encontros significativos, sejam eles com pessoas próximas, amigos, etc, ou sejam eles consigo mesmo, afinal, o dia também é propício para curtir sua própria companhia fazendo o que mais te deixa feliz. Além de tudo, é um bom momento para estudar mais sobre finanças e descobrir as melhores formas de gastar e investir a sua grana!

Horóscopo de Câncer

O horóscopo de hoje diz que este domingo lhe pede paciência, câncer. É importante que você aprenda a canalizar os seus impulsos pessoais de maneira positiva, seja pra resolver alguma pendência, cuidar melhor do seu corpo ou dar mais atenção para alguma área da sua vida que esteja precisando de mais cuidado. Mas evite a impaciência e a inflexibilidade para não acabar entrando em conflitos desnecessários. Você pode sentir hoje e até os próximos dias como realmente um “teste” de paciência, então respire fundo.

Horóscopo de Leão

Leão, está na hora de manter mais foco, disciplina e constância nas metas que você definiu para esse ano, principalmente na esfera profissional. Use esse domingo e os próximos dias para estruturar melhor algum projeto ou se dedicar para alcançar algum resultado esperado! Os astros mostram que você pode conquistar o que deseja ao longo dessa semana, mas que precisará se empenhar muito para isso. Então não são dias para ficar na preguiça ou deixar acontecer naturalmente, mas sim para se movimentar e correr atrás!

Horóscopo de Virgem

Esse domingo será focado nos seus relacionamentos. Então, virginiano, olhe com mais atenção, gentileza e paciência para as pessoas que estão próximas de você! Sejam elas pessoas da sua família, da esfera profissional, amorosa ou das amizades. Quebre o gelo interno e demonstre seus afetos e sentimentos para quem é importante na sua vida. Passe mais tempo perto de quem você ama e admira. Além disso, hoje e os próximos dias podem trazer pessoas novas para a sua vida!

Horóscopo de Libra

Esse domingo vem com tudo, te trazendo bastante ânimo, energia e coragem para, literalmente, lutar e correr atrás dos seus sonhos e do que deseja conquistar. Por mais que seja um domingo, analise quais pauzinhos você pode mexer ao longo dessa semana, quais estratégias você pode utilizar e qual seja o seu maior foco! A sua mente estará bem criativa para fazer tudo de forma diferente do que você vinha fazendo, libra. E pode ter certeza que todo o seu trabalho, energia e esforço serão recompensados.

Horóscopo de Escorpião

O horóscopo de hoje diz que este será um domingo cheio de disposição e força de vontade para os escorpianos. Excelente dia para explorar a sua criatividade e analisar atenciosamente no que você pode inovar na sua vida. Hoje você vai sentir vontade de fazer tudo aquilo que der na telha, vai faltar tempo para as suas atividades. Mas lembre-se que uma nova semana está para começar, então procure descansar também ou fazer atividades tranquilas e poupar um pouco dessa energia toda!

Horóscopo de Sagitário

Talvez você comece seu dia na preguiça, sem perspectiva alguma de novidades. Mas os astros trazem a dica para respeitar seu corpo, se precisar descansar, descanse, se reenergize. Mas cuidado para não ficar sentindo que seu dia está uma derrota, não deixe o desanime de engolir, sagitário! Se sentir uma energia mais baixa, tente reverter o jogo; tome um banho, beba um café e saia um pouco da sua casa para purificar os pensamentos. Pode apostar que ao se movimentar você vai mudar totalmente a sua energia.

Horóscopo de Capricórnio

O horóscopo de hoje diz neste dia os astros te convidam a sair da sua zona de conforto e se desafiar um pouco mais positivamente, capricórnio. Se mexa, se movimente. Você está vivendo um bom momento para que oportunidades surjam no seu caminho, tanto na vida pessoal quanto na profissional, então saiba aproveitá-las! Pare de ficar preso dentro de uma caixinha, capricórnio. Às vezes você perde de explorar coisas novas por medo de justamente conhecer algo novo e gostar. Se liberte de suas amarras mentais.

Horóscopo de Aquário

Aquário, hoje é necessário reavaliar suas prioridades. A energia desse momento pede para que você tire e corte da sua vida aquilo que não é mais positivo nem mais uma prioridade para você neste momento. Se você deseja viver novas experiências e seguir novos rumos de vida, precisa começar a pensar e agir de formas diferentes. Você não precisa ser rígido e seguir um certo padrão para o resto da sua vida. Seja mais flexível e se permita viver algumas mudanças; de ideias, de pensamentos, de sonhos.

Horóscopo de Peixes

Nesse domingo e durante essa próxima semana, se movimente, peixes! O horóscopo de hoje diz que esse movimento pode ser através de exercícios físicos ou até através da resolução de algum problema/desafio, mas também pode ser um movimento interno, buscando autoconhecimento, conexão com a sua espiritualidade, conversas terapêuticas, buscando confiar mais nas suas ideias e sonhos… tendo comportamentos que te levem mais pra perto daquilo que você vê como prioridade na sua vida neste momento. Coloque dedicação e comprometimento sem medo nos seus objetivos!

Quais são as datas do signo?

Áries Datas: 21 de março a 19 de abril.

Datas de Touro: 20 de abril a 20 de maio.

Datas de Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho.

Datas do câncer: 21 de junho a 22 de julho.

Leo Datas: 23 de julho a 22 de agosto.

Datas de Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro.

Libra Datas: 23 de setembro a 22 de outubro.

Datas de Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro.