Horóscopo de hoje (29/07/22): previsão para sexta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 29 de julho de 2022, sexta-feira.

Horóscopo de hoje de Áries

Os astros se tencionam e o conselho é que evite o egoísmo no ambiente profissional, já que o risco de vingança e conflitos estará aumentando neste dia. Atividades que demandam tempo e longos períodos de dedicação promovem a impaciência, já que hoje você vai estar é querendo tudo pra ontem. Mas é muito importante não externalizar tudo isso, evitando pressionar os colegas de trabalho ou demonstrar autoritarismo, pois isso será desestabilizador, reduzindo a produtividade.

Touro

O horóscopo de hoje diz que o dia pode ser tenso, taurino. Os imprevistos lhe rondam e te obrigam a alterar rotinas, trabalhos, tarefas, deixando você e todos por perto mais estressados. Procure evitar pressionar as pessoas cobrando decisões, pois pode ser um desacerto e até mesmo ocasionar a precipitação de algumas escolhas. Não é um bom dia para tentar algo novo ou arriscar em uma proposta diferente. Apesar de tudo isso, é de extrema importância que você procure ficar tranquilo, o mais de boa possível, com toda a situação, não deixe com que algo que deu errado tire seu sono e te perturbe mentalmente. Vai passar!

Horóscopo de hoje de Gêmeos

Talvez você esteja sendo massacrado pelos seus próprios pensamentos; Um peso mental, uma aceleração, inquietude, ansiedade, enfim, algo está te sobrecarregando e não está te deixando em paz. O desafio é justamente acalmar e desacelerar, pois essa sobrecarga mental está te prejudicando de diversas formas, te deixando impaciente e arrogante. Procure neste dia, se possível, se dar um tempo, fugir do movimento, ir para perto da natureza ou qualquer outro lugar que te traga paz, fique mais offline e descanse!

Câncer

Nesse dia o seu horóscopo vem com o objetivo de te alertar sobre sua saúde, canceriano, já que de acordo com os astros há a probabilidade de você ser incomodado por problemas de saúde de natureza crônica, sobretudo coluna, articulações e pele! A resistência física está baixa, é importante que evite grandes esforços. Pode até fazer algum exercício físico, mas que não seja de forte impacto. Você ainda poderá se sentir muito mais cansado, então o conselho para este dia é dormir cedo, sem hora para levantar no dia seguinte.

Horóscopo de hoje de Leão

Lua e Mercúrio se encontram no seu signo, sendo esse um período em que você estará bastante comunicativo e cheio de ideias! É um excelente momento para expressar verbalmente seus sentimentos e emoções. Sabe tudo aquilo que você aguentou sozinho? Engoliu calado? Remoeu aí dentro? Chegou o momento de desabafar! Mas não desabafe de forma agressiva, apenas converse tranquilamente para aliviar o peso. Se puder, faça uma pequena viagem aproveitando o fim de semana, ou vá a evento culturais, troque informações, leia algo.

Virgem

Virgem, para que você consiga construir o seu futuro, será necessário reavaliar seus pensamentos e como os tem praticado diante a vida! Por isso é aconselhável que faça um detox de redes sociais, já que elas têm um grande poder de influência negativa sobre aquilo que você vê. Descansar a mente será crucial para esse seu momento, se desligando do externo e se conectando mais profundamente com sua sabedoria interior. Ela tem muito a lhe dizer! Nesse momento os assuntos financeiros ganham destaque, mas é preciso que preste muita atenção em como tem gastado seu dinheiro.

Horóscopo de hoje de Libra

Libriano, de acordo com o horóscopo de hoje, o seu dia está super motivador e inspirador, te dando força, impulso e coragem para seguir seus desejos, voar alto e ir atrás do que realmente quer! Então não fique parado, busque movimentar seus projetos e planos. Talvez seja desafiador sair da zona de conforto, dar a cara a tapa e se posicionar, enfrentando tudo e todos. Mas é isso que fará você alcançar grandes voos, novos lugares! Busque enxergar por diferentes perspectivas, rompendo o comodismo e saindo da estagnação.

Escorpião

Esse é um momento para refletir sobre parcerias e relações. Vai ser um assunto para se pensar e para agir! Se você está em um compromisso, pode haver novos projetos e acontecimentos para você e o parceiro. E se estiver solteiro, pode conhecer novas pessoas! Se joga. Além do mais, as finanças estão bem positivas por aqui, e o dinheiro estará entrando em abundância. Seja mais autêntico consigo mesmo. Deixe o seu interior falar mais alto e confie! Preste atenção a sua volta, escorpiano, algumas escolhas deverão ser feitas, não tem como mais postergar isso. Siga sua intuição.

Horóscopo de hoje de Sagitário

Sagitariano, o seu psicológico e sua área espiritual precisam de atenção! É importante que saiba lidar com alguns momentos a sós e aprenda a curtir mais a sua própria companhia. Esse é um excelente momento para meditação e prática de yoga. Busque cuidar mais do seu plano emocional. Também reflita sobre no que exatamente você vem colocando a sua energia? Será que é necessário colocar tanta energia em uma relação? Reveja seus relacionamentos e analise se eles atendem realmente suas necessidades e desejos. Perceba o que está drenando a sua energia e corte fora o que for.

Capricórnio

O dia de hoje é ideal para investimentos a longo prazo, capricorniano! mas repetindo: a longo prazo! Não é sobre ter pressa, ok? É sobre investir em algo com calma e ir dando passos para construir seus sonhos. O momento astral lhe proporciona sabedoria, resistência e constância para fazer o que é necessário ser feito nesse momento da sua vida. Investir na sua carreira também lhe trará bons frutos! Talvez você sinta algum bloqueio criativo, mas calma, não fique se pressionando. Deixe as ideias irem e virem, se abra para diferentes inspirações e motivações.

Horóscopo de hoje de Aquário

O momento astral aumenta sua autoconfiança e abre portas que estavam fechadas anteriormente. Esse é um bom momento para trabalhar na construção de um projeto, então sonhe alto! Seja cauteloso, aquariano, pois é possível rolar algum atrito com pessoas próximas, seu sucesso pode incomodar os menos afortunados que você. seja gentil, não bata de frente, e assim tudo acabará bem! Você está num momento de muito brilho e muito favorável para o seu crescimento, saiba aproveitar bem!

Peixes

Neste dia você vai se sentir disposto a ação, peixes. Você vai querer tomar decisões, se mobilizar, e se forçar a antecipar grandes mudanças em sua vida. Sua filosofia está evoluindo e expandindo. Saia da sua bolha, se posicione, seja para defender uma ideia ou seus interesses, mas também para se harmonizar com os que estão a sua volta. o período também é favorável para fazer investimentos e planejar a longo prazo a sua vida financeira. É hora então de estabelecer metas, pisciano, chega de “deixar o vento te levar”. Comande você mesmo a sua vida.