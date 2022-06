Horóscopo de hoje (30/06/22): previsão para quinta-feira

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 30 de junho de 2022, quinta-feira.

+ Horóscopo semanal de 27 de junho a 3 de julho de 2022

Horóscopo de Áries

Marte, que está no seu signo, forma uma quadratura com a Lua, esse é um aspecto um pouco mais tenso e desafiador, que pode trazer certas rivalidades, oposições e animosidades podem ter origem em emoções voltadas somente para si mesmo e para os próprios interesses. Então ao invés de se fechar em si mesmo, é melhor para o todo, para o coletivo e buscar aquilo que não beneficia apenas a si, mas sim a todos! Mais para o final do dia as coisas podem ficar mais agitada e você ter um pouco de insônia, portanto, procure ir desacelerando no fim da tarde.

Horóscopo de Touro

Touro, mantenha-se focado nos seus objetivos e persista, pois isso lhe fará ir além. Você poderá receber uma ótima ajuda e apoio de uma pessoa do sexo feminino, portanto, se precisar, não hesite em buscar auxílio de alguém! Cuidado para não se fechar somente nas suas crenças e ideais. É interessante buscar ver o mundo de diferentes formas, por isso pedir ajuda pode ser interessante nesse momento, te trará uma perspectiva diferente. Explore a criatividade de diversas maneiras.

Horóscopo de Gêmeos

O horóscopo de hoje diz que você pode se sentir desmotivado diante de algum imprevisto ou surpresa não agradáveis hoje, mas saiba que esses desafios e complicações serão facilmente resolvidos, geminiano! É importante que mantenha uma postura mais positiva diante a vida. Não faça uma tempestade no copo d’agua, pois tudo isso será mais leve do que você pensa e poderá colocar as coisas no eixo novamente. É bacana buscar inspiração nos seus sonhos e desejos, se lembrando deles e os fortalecendo aí dentro, pois isso lhe trará ânimo e motivação.

Horóscopo de Câncer

Com a Lua deixando o seu signo e ingressando em Leão, você poderá conhecer um pouco mais o que seu coração deseja. A Lua é seu regente, Leão está muito associado ao coração e a nossa essência, a Lua na fase Nova é o ponto de partida, então saber o que deseja é um ótimo lugar para começar, canceriano. Invista no seu autoconhecimento, ative seu poder pessoal, pois esse aspecto lhe convida a BRILHAR! É um momento onde você vai querer elevar sua autoestima, se emponderar e confiar na sua criatividade, portanto, aproveite!

Horóscopo de Leão

O horóscopo de hoje diz que a Lua chega no seu signo, fazendo com que esse seja um ótimo dia para demonstrar seus sentimentos para as pessoas que você ama, leonino. Não se envergonhe e engula o seu orgulho, seja um emocionado, expresse-se mais. talvez alguns conflitos internos surjam, o que pode lhe causar certa inquietude e ansiedade. Para resolve-los é simples, coloque para fora seus sentimentos e pensamentos ao invés de ficar segurando tudo sozinho. Ao falar sobre seus problemas, você vai perceber que eles não são um bicho de sete cabeças e que você tem boas pessoas para contar!

Horóscopo de Virgem

Virgem, essa pode ser uma quinta-feira difícil para você, pois talvez tenha que lidar com situações delicadas e algumas frustrações/decepções, tanto no âmbito profissional quanto no amoroso. Ao invés de ficar remoendo as coisas, guardando sentimento “ruim” aí dentro, faça algo com isso e por você. Faça desse momento desafiador um trampolim que vai te dar gás para ir atrás do que é importante para VOCÊ nesse momento; seus sonhos, metas, cuidados pessoais, etc. Toda decepção e desafio carrega um aprendizado, e talvez esse aprendizado seja olhar mais para si.

Horóscopo de Libra

O horóscopo de hoje diz que essa quinta-feira pede foco e perseverança, libra. Pode ser que alguns imprevistos ocorram ao longo do dia e seus planos precisem ser reavaliados e sua agenda reajustada, mas não se sinta inseguro diante de tais imprevistos e nem desanime! Apenas disso tudo, os astros apontam para boas resoluções, então relaxe, você vai conseguir resolver quaisquer surpresas que atravessar seu dia de maneira fácil e fluída. Então ao invés de dramatizar as situações e perder tempo reclamando, foca nas coisas práticas!

Horóscopo de Escorpião

Ação e intuição são as palavras-chaves do seu dia, escorpiano. Os astros se movimentam para que você aja de acordo com sua intuição, seguindo seus instintos e confiando no seu poder pessoal! Sendo assim, procure se manter confiante e firme nas duas decisões. Esse também é um dia bastante oportuno para colocar em prática seus conhecimentos, estudos e ideais, pois tendem a evoluir bem nas próximas semanas. Importante saber que, por mais que seja um dia de ação, é também um dia de calma e observação.

Horóscopo de Sagitário

O Universo te chama para cuidar da sua espiritualidade, sagitariano. Talvez você esteja precisando se conectar mais com suas crenças, rezar mais, abrir mais momentos de meditação em sua rotina. Comemore e honre mais o caminho e conquistas dos outros, mesmo que isto possa ser difícil para você. Entretanto, este período certamente lhe trará muita serenidade e paz de espírito, mesmo em meio ao caos, mas é importante que você seja capaz de reconhecer e agradecer sinceramente por tudo aquilo que já possui. É preciso cultivar a humildade nesse momento, mais do que nunca.

Horóscopo de Capricórnio

Plutão, que está no seu signo, fica oposto à Lua, que está em Câncer. Capricórnio, se o clima esquentar, é melhor se resguardar e evitar o conflito ao máximo! Rancor e outras emoções tóxicas podem se acumular, envenenando o ambiente. Não absorva o que faz mal para você. perceba o espinho e elimine-o o mais rápido possível, sem aumentar a tensão. É aconselhável buscar manter o seu equilíbrio interno e também a harmonia do ambiente onde estiver.

Horóscopo de Aquário

O horóscopo de hoje diz que nessa quinta-feira o foco vem nas suas amizades e pessoas próximas, pois essas pessoas ao seu redor podem estar precisando do seu cuidado e atenção, assim como você também pode estar precisando ser mais cuidado pelas pessoas que estão no seu círculo pessoal, aquariano. Não fique achando que vai incomodar ou ser inconveniente ao oferecer ajuda ou até mesmo ao solicitar ajuda. Neste dia é importante manter uma postura mais alegre, comunicativa e bem-humorada!

Horóscopo de Peixes

O trígono entre a Lua com Netuno que acontece hoje carrega muito poder e traz uma profunda espiritualidade. A intuição e a sensibilidade aumentam seu entusiasmo e te deixará disposto a acreditar em seus sonhos, pisciano. Porém, cuidado com a malícia das pessoas, não seja tão ingênuo. Se você realmente ouvir sua intuição, poderá distinguir quem lhe quer bem e quem não. Essa também será uma quinta-feira com um foco nas coisas mais artísticas, aproveite esse dia para explorar esse lado.