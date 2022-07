Horóscopo de hoje (31/07/22): previsão para domingo

Leia abaixo para ver o que as estrelas significam para o seu signo e certifique-se de verificar seu horóscopo de hoje do dia 31 de julho de 2022, domingo.

Áries – Horóscopo de hoje

Júpiter ficou retrógrado no seu signo, e esse movimento é um convite para ter calma e refletir sobre quais caminhos você deseja seguir, ariano. De acordo com o horóscopo de hoje, você pode até sentir as coisas um pouco bagunçadas, mas é necessário compreender que faz parte do processo e é preciso ter paciência. O seu potencial de expansão é gigante, mas você precisa ter clareza das prioridades, para não acabar gastando energia à toa. Então vá com calma nesse período, reavalie suas filosofias, seus sonhos e escolhas. Aproveite esse período para se recolher um pouco também, pois é tempo de reconhecimento do seu crescimento interior e expansão das suas emoções e mente.

Touro – Horóscopo de hoje

Taurino, o horóscopo de hoje diz que o universo quer te mostrar que não há problema algum em se colocar em primeiro lugar às vezes. Suas necessidades são importantes tanto quanto a dos outros, os quais, muitas vezes, você se mata pra suprir. Seja assertivo e não sinta medo ao ter que tomar decisões. Lembre-se que você não precisa da aprovação de ninguém! É interessante passar mais tempo sozinho, em solitude, ouvir a si mesmo e descobrir o que você ama, o que faz sentido para você neste momento e o que não faz. Acredite em si mesmo e na sua capacidade de realizar tudo o que deseja!

Gêmeos

Geminiano, esse é um momento de “re…”: renascer, repensar, ressignificar, restaurar, refletir e reformar. Utilize dessa energia para reparos gerais na sua vida, desde a vida pessoal, amorosa, familiar, profissional, quanto emocional e espiritual! Pode ser desafiador, mas é o momento mais oportuno para encontrar seu equilíbrio interior. Não é hora de ser inconsequente e impulsivo, é preciso se obrigar a desacelerar, colocar os pés no chão e realmente recalcular a rota. Faça o exercício de observação, de autoanálise e então você se sentirá corajoso e confiante para dar os próximos passos e agir.

Câncer

De acordo com o horóscopo de hoje, seu domingo começa com a Lua fora de curso, ou seja, essa será uma manhã mais intensa que requer alguns cuidados, como evitar compras, ter mais paciência com imprevistos e atrasos e procurar sair com mais antecedência caso tenha algum compromisso. Aproveite esse momento para atividades suaves, como tomar um banho de sol e fazer alguma atividade que envolva expressão e criatividade; uma dança, ver um filme ou séries, ler um livro, etc. No meio da tarde as coisas ficam mais fluidas e alegres, é interessante sair e encontrar pessoas!

Leão – Horóscopo de hoje

De acordo com o horóscopo de hoje para Leão, nesse momento astral é interessante que se planeja para movimentar e expandir algo especial na sua vida. Oportunidades bem lindas podem surgir daqui pra frente. Use esse momento também para refletir e reavaliar sobre onde você está colocando foco e energia. Se sentir vontade, converse com alguém sobre isso, escreva para si mesmo suas reflexões e troque experiências! Você vai ver que ao longo dos dias e do seu caminhar, você vai ganhar cada vez mais clareza e aos poucos entenderá melhor os caminhos que realmente quer seguir.

Virgem

Romance, charme, sedução no ar, aproximando pessoas. Neste dia, você estará aberto aos afetos. Então, virginiano, termina sua semana aproveitando a oportunidade de desfrutar deste clima suave que contribui, inclusive, para dissolver os problemas psicossomáticos. Curta o domingo, vá aonde gosta, na companhia de quem gosta. Também é oportuno tirar alguns minutos do seu dia para cuidar exclusivamente de você, se mimar, comer algo que você gosta, tomar um banho relaxante e colocar aquele seriado em dia!

Libra

Você não precisa ser responsável por tudo o tempo todo, libriano, seu horóscopo do dia quer te ensinar isso. Pois é impossível estar sempre no controle, atento a tudo, por dentro de tudo. Entenda que somos todos humanos: não há problema em se sentir vulnerável e pedir ajuda! Você não precisa ser forte e resistente. Seja gentil consigo mesmo, assim como você é com seus amigos. Você é digno e merece ser amado por quem você é: não tenha medo de mostrar suas verdadeiras cores. Nesse momento os astros também aconselham a focar em colocar limites em alguns relacionamentos que você sabe que sugam sua energia.

Escorpião – Horóscopo de hoje

Esse é um momento para integrar novos hábitos de autocuidado, escorpiano. O período astral que você estará passando daqui a diante estará ajudando-o a assumir o controle da sua cura interior. É preciso garantir uma rotina saudável a longo prazo daqui pra frente, isso será essencial! Então cuide de si mesmo, de suas necessidades, de seus objetivos. Ninguém está vindo para salvá-lo e você não pode salvar a todos também. Nunca sacrifique a sua felicidade. Entenda que, quem quiser estar na participando da sua vida e evolução, vai te apoiar, não importa o que aconteça.

Sagitário

Júpiter, o seu planeta regente, ficou retrógrado, esse é um momento que traz um impacto significativo na sua vida, você pode sentir uma confusão maior ou uma necessidade de repensar e digerir melhor algumas coisas, então não se cobre de ter todas as respostas de imediato, sagitariano. Lembre-se que você não vai ter clareza de tudo o tempo inteiro. Estar vivo é um processo constante de aprendizado e evolução. Então não se cobre perfeição e super eficiência todos os dias, seja mais gentil consigo nesse período!

Capricórnio

Capricorniano, esse domingo é uma verdadeira bênção no quesito financeiro e material! Fique atento, pois você terá ideias, insights relacionados a sua carreira, a forma de como ganhar dinheiro e se consolidar profissional, ou até poderá receber convites para algo grandioso nos próximos dias. Aqui se abre um portal na sua vida, você que escolherá entrar ou não. Mas entenda, você não vai receber tudo, assim, de bandeja. Alguns desafios e situações irão cutucar bem no seu ego, exigirão bastante autocontrole e sabedoria. É importante ouvir sua intuição, baixando a bola do ego, e ser quem você é realmente.

Aquário

O horóscopo deste domingo te convida a aprender a ver o momento presente como sua casa, aquariano. Viva a sua liberdade como uma responsabilidade; comprometa-se a tirar o máximo proveito de cada dia! Use seu autoconhecimento para criar uma vida que reflita a sua verdadeira essência, e não aquilo que os outros esperam de você. permaneça aberto e flexível quando à sua visão. Seja autêntico e honesto consigo mesmo. Neste dia o recado dos astros é o seguinte: não deixe que o fracasso o impeça, continue sonhando grande!

Peixes – Horóscopo de hoje

Pisciano, seu horóscopo de hoje lhe convida às suas próximas profundezas, a fazer esse mergulho interno na sua escuridão. Permita-se abrir para o amor, para os afetos, você não precisa ser durão. O momento é de transformação pessoal, não tenha medo de se transformar completamente, pois esse é o seu destino, peixes. É aconselhável que deixe de lado os apegos anteriores sem olhar para trás, pois assim você irá de encontro com a sua liberdade, se livrando de antigos pesos. Supere suas limitações e viva a sua magia!