Horóscopo de janeiro de 2021: suas previsões chegaram

Finalmente: bem-vindo a 2021! Aliás, feliz ano novo para você que não perde a chance de olhar as energias do seu dia e mês aqui com a gente. Iniciamos essa década com elegância e brilho, pois temos uma Lua Cheia em Leão, indicando uma necessidade de nos valorizarmos, fazer o que nos dá prazer e alegria e explorar mais nosso potencial criativo. Mas é necessário cautela também, pois a Lua estará fazendo aspectos tensos, podendo provocar mudanças de ultima hora nos planos pessoais. Veja o horóscopo de janeiro de 2021 completo.

Horóscopo de janeiro de 2021

Começamos o mês com Sol e Mercúrio em Capricórnio expectando com o espiritual e sensível Netuno, em Peixes, trazendo mais intuição, sonhos e imaginação, com a perspectiva de um ano melhor para todos, mas ainda com responsabilidade e seriedade.

No dia 04/01, Mercúrio e Plutão se encontram, ainda em Capricórnio. Plutão é o planeta que rege o universo dos mistérios, fazendo com que as palavras e pensamentos tenham muito poder. Isso pode ser positivo ou negativo, você quem escolhe, por tanto, atenção ao que falar, pensar ou escrever para alguém ou nas redes sociais. Qualquer assunto pode acabar sendo mal interpretado e gerar discussões.

O planeta vermelho, Marte, sai de Áries, que é seu signo domicílio, no dia 06/01, no qual permaneceu por bastante tempo. Marte chega em Touro, se em Áries ele era potente e bélico, aqui em Touro ele perde um pouco suas forças impulsivas e proporciona um período favorável para a busca de conforto, contentamento pessoal e praticidade. Esse posicionamento traz uma tendência a gastar mais na busca de seu prazer.

Estejam prontos! Pois o dia 08/01 se mostra com muitos movimentos astrais marcantes logo pela manhã: Mercúrio adentra no visionário signo de Aquário, onde os pensamentos e comunicação estarão contrários ao senso comum. Ele permanecerá aqui até dia 19/03. O longo período desse aspecto será propício a muitos planos para o futuro, com muitas ideias solidárias e libertárias.

No começo da tarde do dia 08, Vênus entra no realista signo de Capricórnio, onde permanecerá até dia 01/02. O período é oportuno para agir com maturidade sobre questões amorosas e materiais. Bons momentos para investimentos a longo prazo, construções e casamentos.

Nos dias 08, 09 e 10/01, Mercúrio estará bem acompanhado no céu, encontrará Saturno e Júpiter em Aquário, proporcionando um bom momento para manter a mente e a comunicação com noção dos limites da realidade, com disciplina e concentração, mas ainda assim com confiança e otimismo.

Nos dias 10 a 15/01, Marte entra em um aspecto desafiador com Saturno, e o Sol encontra com Plutão em Capricórnio, aqui a intolerância com limites impostos por alguém superior ou alguma circunstância pode ocasionar atitudes erráticas e até disputas de poder. Não é o melhor momento para iniciar coisas importantes, pois a tendência é perdermos o controle.

Já no dia 15/01, Urano, que está no signo de Touro, finalmente termina sua retrogradação no céu, que vem fazendo desde 16/08/2020. Agora em movimento direto, Urano nos convida a colocar nossos planos avante, pois o tempo para a revisão já aconteceu. Momento de ir além de seus próprios limites!

No fim da tarde do dia 19/01, o Sol ingressa no revolucionário signo de Aquário, onde permanecerá até dia 18/02, trazendo a maior necessidade de liberdade individual e coletiva.

Aí no dia 23/01 temos o encontro de Sol e Saturno em Aquário, clareando nossa noção de limites e necessidade de autodisciplina. Aja de forma responsável e honesta consigo mesmo, respeitando seus limites!

O que esperar do primeiro mês do ano?

Chegando no fim de janeiro, temos um aspecto super favorável entra o nosso astro rei, o Sol, com o benéfico Júpiter, no signo de Aquário. Esse aspecto proporcionará muito otimismo, muita vontade, expansão do seu brilho pessoal, atitudes solidárias e benevolentes para com o próximo. Ótimo momento para iniciar uma viagem ou algum novo estudo!

E o último movimento astrológico do mês é marcado com a entrada de Mercúrio em seu caminho retrógrado no céu, no dia 31, permanecendo até dia 20/02. O período pede muita atenção com conversas, redes sociais, compras importantes, assinatura de contratos, é preciso checar tudo que for fazer, pois as possibilidades de erro e engano estarão maiores aqui!

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

06/01: Lua Minguante em Libra às 06:38

13/01: Lua Nova em Capricórnio às 02:00

20/01: Lua Crescente em Touro às 18:03

28/01: Lua Cheia em Leão às 16:16

Horóscopo de janeiro para todos os signos do zodíaco

Pparabéns. Você sobreviveu a 2020. No entanto, a cura apenas começou. Seria tolice esperar que apenas inverter o calendário curasse o COVID-19, acabasse com o racismo ou consertasse a economia, por isso é importante estar pronto para o trabalho duro no ano novo. Sim, isso vai levar algum tempo, mas se 2020 nos ensinou alguma coisa, é como cuidar de nós mesmos e de nossa comunidade. Em 2021, essa é uma lição que colocaremos em prática e há muito pelo que se ter esperança. Uma rara conjunção entre Urano e Saturno reunirá pessoas com pontos de vista opostos para discutir as coisas. Continue lendo para ver o que os astros preparam para você.

Áries (21 de março a 19 de abril)

Este ano traz oportunidades para um amor magnífico, contanto que você não o estrague com um infame acesso de raiva de Áries. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui .

Touro (20 de abril a 20 de maio)

Pratique o autocuidado e nem por um segundo se esqueça do seu valor, ou então você corre o risco de perder uma oportunidade feita para você. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Horóscopo de janeiro para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

O trabalho árduo e o esforço que você colocou no ano passado começarão a valer a pena, mas você precisa manter um pouco do ímpeto. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Você é um especialista quando se trata de cuidar de outras pessoas, mas 2021 pede que você deixe que outras pessoas cuidem de você. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Horóscopo de janeiro para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Leonino, sua missão em 2021 é praticar a paciência e ter discernimento. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Fazer coisas que o deixam calmo e equilibrado pode apenas ajudá-lo a estabelecer limites para criar relacionamentos mais saudáveis. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Este ano oferece uma chance de um amor saudável, estável e duradouro, você só precisa manter os olhos e o coração abertos. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Horóscopo de janeiro para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Suas amizades se beneficiarão em manter a cabeça fria. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Você se sentirá muito melhor quando começar a ouvir e atender às suas necessidades. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui.

Capricórnio (22 de dezembro a 19 de janeiro)

Embora todos nós devamos fazer o que pudermos nesta economia, este ano pede que você assuma riscos e colha os frutos financeiros. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui .

Aquário (20 de janeiro – 18 de fevereiro)

Agora, 2021 ilumina você, precioso portador de água, e é hora de entrar nele. Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui .

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Espere grandes mudanças em seu grupo de amigos que se sobrepõem à sua vida amorosa. Você está secretamente apaixonado pelo seu melhor amigo? Leia seu horóscopo completo de 2021 aqui .

