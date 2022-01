Horóscopo de janeiro de 2022 – previsão dos signos do zodíaco

Horóscopo de janeiro de 2022 – O ano de 2022 traz um céu bem mais favorável se comparado aos últimos dois anos, o que naturalmente vai nos deixar mais confiantes para tomar decisões para o novo ano e nos mobilizarmos para colocá-las em prática. Para tanto, contaremos com um empurrãozinho celeste; nos primeiros meses do ano temos uma interessante sincronia em que a fase da Lua Nova vai sempre cair ao momento de virada de cada mês, ratificando o natural simbolismo de um ciclo novinho em folha, página branca a ser preenchida!

Horóscopo de janeiro de 2022

No dia 02, forma-se a primeira Lua Nova do ano no signo de Capricórnio numa bela sintonia com Urano em Touro, harmonizando seriedade de propósito e força de vontade com criatividade e flexibilidade. A presença de Júpiter em Peixes nesse mesmo momento abençoa esta lunação, acrescentando uma forte pitada de fé e otimismo. Nesse mesmo dia Mercúrio faz seu ingresso no revolucionário signo de Aquário, deixando nossas mentes mais criativas e articuladas.

No dia 11 o céu nos adverte para não embarcar em devaneios, pois Marte em Sagitário se desentende com Netuno em Peixes, impossibilitando que ações e posicionamentos nos levem aos resultados esperados.

No dia 14, Mercúrio entra em movimento retrógrado nos fazendo avaliar mais vezes antes de agir. Mercúrio retoma seu movimento direto no dia 04 de fevereiro no signo de Capricórnio. Além da já conhecida fase desfavorável para todas as atividades que envolvam comunicação, papeladas, transações e locomoções, a mudança de signo indica que a visão progressista aquariana vai precisar buscar embasamento na tradição e sistemas conhecidos de pensamento.

Acontece o poderoso encontro do Sol com Plutão no signo de Capricórnio no dia 16; inicia-se um ciclo que fala de “ceifar”, de reconstruir, transformar e extirpar radicalmente tudo aquilo que já não queremos mais.

No dia 17 temos a Lua Cheia em Câncer, que por si só já representa o auge, o transbordamento do ciclo, diante deste quadro, vem com intensidade total, um tanto “over” e mesmo dramática pelo confronto. Exatamente pela Lua estar tão dignificada e tão emocional no seu signo de domicílio, padece neste enfrentamento. São tempos em que questões pragmáticas, sérias e muitas vezes radicais “atropelam” a necessidade de aconchego, intimidade e proteção lunar. Nossas emoções estarão afloradas e transbordantes. É tempo de priorizar as demandas práticas e objetivas da vida real.

Urano retoma seu movimento direto em Touro no dia 18, favorecendo mudanças e avanços, clima este ainda reforçado pelo ingresso do Sol no signo de Aquário no final do dia 19. Tempo para inovar, quebrar paradigmas e experimentar coisas novas, solidariedade e filantropia!

No dia 26, Marte ingressa em Capricórnio, onde permanece até início de março. Este é, certamente, o Marte mais competente do Zodíaco, signo em que se encontra “exaltado”, tempo em que nossas ações são mais assertivas do que precipitadas, com muito mais chance de atingir o alvo certo.

Acompanhe as fases da lua nesse mês:

02/01: Lua Nova em Capricórnio às 15:33

09/01: Lua Crescente em Áries às 15:11

17/01: Lua Cheia em Câncer às 20:48

25/01: Lua Minguante em Escorpião às 10:40

Previsões para cada signo – Horóscopo de janeiro de 2022

Áries

O mês de janeiro para Áries está com os caminhos abertos para os planos de longo prazo que estejam motivados pelo desejo de exploração e pela transformação aliada a ideais concretos de vida. Reflexões e ações que prometem crescimento podem surgir na sua mente e a energia física pode estar fluindo melhor, aproveite o potencial de mudança que isto traz. Está na hora de se dispor a trabalhar sério e com afinco para iniciar 2022 com o pé direito! Leia + Signo de Áries

Touro – Horóscopo de janeiro de 2022

Horóscopo de janeiro de 2022 – O mês de janeiro simboliza para Touro períodos de bastante atividade nos meios de aprendizado. É um período muito propício para se envolver em esferas públicas e exercer alguma mudança, mesmo que pequena, ao seu redor. Se houver algum curso ou viagem que vá te promover mais organização e funcionalidade na vida, aposte! Leia + Signo de Touro:

Gêmeos

O signo de Gêmeos no mês de janeiro ganha um impulso para mergulhar na intensidade da própria vida e dar um foco às crises e desafios em geral. Rever a importância que se dá aos compromissos (talvez seja necessário dar mais!) e começar a viabilizar caminhos para a mudança de alguns hábitos. As outras pessoas em geral podem te fornecer um prato cheio para aprender, mas é crucial estar disposto a ir um tanto além da superficialidade. Leia + Signo de Gêmeos

Câncer – Horóscopo de janeiro de 2022

Aos nativos de Câncer, em janeiro será importante deixar alguns dramas pessoais de lado e se empenhar nos canais de comunicação pragmática para ouvir o outro e se pôr em construção através desta ferramenta. A certo ponto, se estiver interessado em crescer coletivamente, precisará sempre estar disposto a sair de dentro da sua casca, sua casa, e se doar aos trabalhos e parcerias. Abrir-se às transformações resultantes desses encontros e pôr movimento no dia-a-dia é uma boa saída de possíveis crises. Leia + Signo de Câncer

Leão

Para Leão, o mês de janeiro está com tudo para fazer aquela faxina bem organizada, ou aquele planejamento anual cheio de otimismo e que visa fazer uso de todos os recursos disponíveis ao seu redor; as pessoas próximas podem te mostrar quais serão as principais demandas. Use sua criatividade para agir de forma expansiva e propor soluções, mas cuidado com os exageros e ilusões, faça deste mês um lugar para os desejos que podem encontrar sua via de realização e trilhe o caminho com foco no cotidiano. Com seu comprometimento, tudo tende a ir pra frente! Leia + Signo de Leão

Virgem

O início de ano indica para Virgem tempos de explorar sua auto expressão, criatividade, dando novos materiais para construí-la, e quem sabe destruir pontos que não promovem bem-estar. É importante que este fluxo esteja em sintonia com sua capacidade de ordenar pequenos planos e transferir tal habilidade para uma larga escala, pois agora você tem a oportunidade de enxergar formas de manifestá-las na realidade. Pode ser um momento de aprender sobre tudo isso, sobre como sua estrutura pessoal se comporta tendo energia para investir em si. Encontre a motivação dentro de você e saiba que as buscas no caminho do autoconhecimento vão te favorecer nas demandas do dia-a-dia.

Libra

Para Libra, o primeiro mês do ano de 2022 será momento de olhar para sua estrutura pessoal, para as tarefas que os nativos deste signo sabem ser necessárias para trilhar o caminho de geração da sua estabilidade. Sem dúvida é momento de fazer novos acordos com sua consciência para que também a autocobrança não se torne uma armadilha. Faça uso da sua criatividade, encontre energia através da troca comunicativa. Aprenda com os outros e se inspire! Movimente-se e descubra que a segurança não é sinônimo de rigidez ou ocupar o mesmo lugar! Agir promove segurança. Leia + Signo de Libra

Escorpião

Para Escorpião, o mês de janeiro será dotado de movimento para dar mais segurança e estabilidade aos seus movimentos cotidianos, principalmente no que diz respeito às comunicações. Se bem alinhada com suas necessidades estruturais, ou seja, a busca pelo espaço privado dotado com a integridade dos seus valores, a força de ação pode te ajudar a concretizar um crescimento cheio de energia e otimismo na sua vida. É importante sonhar para sua vida mantendo a firmeza na hora de percorrer outros espaços e usar o vigor disponível para pôr em prática o que for possível. Tenha em mente que é hora de construir novos caminhos ao seu redor com vontade! Leia + Signo de Escorpião

Sagitário – Horóscopo de janeiro de 2022

Os sagitarianos no mês de janeiro vão estar passando por uma fase mais ativa, recebendo muita energia; a responsabilidade e autocobrança podem fazer um pouco de barulho na consciência pedindo para que você direcione esta energia de ação ao seu próprio ser. Voltar-se aos valores básicos, princípios, enxergar como as relações refletem naquilo que você deseja e obtém pode te dar uma luz para realizar as necessárias finalizações e (re)começos. É importante se motivar e um bom período para fortalecer seus sonhos e ideais! Leia + Signo de Sagitário

Capricórnio

Os capricornianos estão de parabéns! E se estiverem com muitos desafios e questões pessoais a resolver, é bom que tentem tratar tudo com bastante tranquilidade. Buscar direcionar as novas e potentes inúmeras experiências a um lugar de reconstrução é ato de sabedoria! O foco está apontado para o desenvolvimento do eu, os caminhos abertos para o auto aperfeiçoamento, mas tudo isso virá através de uma mente organizada, em sintonia com a capacidade de exploração e com a transformação aliada a ideais elevados de vida, mas que, mais uma vez, não abrem mão do bom e velho senso de foco e comprometimento que este signo valoriza.

Aquário

Aquário recebe sinais que precisa cuidar da sua integridade emocional! O início do ano pode ser intenso, as cobranças internas podem parecer não ter fim. Se houver algumas inconsistências internas, a investigação das mesmas através do debruçar no conhecimento sobre a vida em geral pode ajudar e oferecer um pouco mais de solidez. Este signo terá grandes oportunidades de aprender grandes temas com sensibilidade e expandir as noções de si a nível individual e coletivo. Se ver com responsabilidade é essencial. Investigar a mente, de como a partir deste lugar os desejos de construir seus valores se manifestam e como você pode dar poder a eles através da emoção.

Peixes

Para o signo de Peixes, janeiro vem colocando as coisas em geral numa perspectiva mais ampla e social. A tendência é que o mundo ao seu redor te traga situações desafiadoras para que assim você possa crescer com o processo de resolução delas. Explore algumas mudanças na comunicação, busque trazer mais empatia, mais senso de unidade, e não de uma forma somente emotiva, mas também racional. É um ótimo momento para expandir seus horizontes através das amizades, relações em geral, trabalho, e melhorar sua relação consigo. Leia + Signo de Peixes