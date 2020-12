Horóscopo de Leão para 2021: sua previsão está aqui

Bem-vindo a 2021! Que ciclo tivemos até agora, ao deixarmos as “Grandes Conjunções” de grande mudança mundial do ano de 2020, entrando em um ano de espiritualidade revelador pela frente. Veja o Horóscopo de Leão para 2021:

Seu status de relacionamento

Pensando em dar um grande salto de fé para um relacionamento, como ir morar com seu SO ou finalmente dizer à sua paixão como você se sente? Este ano, você se entregará totalmente ao seu romance – mas DW, isso não é uma coisa ruim! Ouça seu coração e sua intuição – se você sentir que está certo, vá em frente e faça do seu navio sua principal prioridade. Nada pode ficar entre você e sua vaia.

Sua carreira | Horóscopo de Leão para 2021

Você pode experimentar mudanças repentinas ou mudanças em um relacionamento de trabalho significativo graças ao rebelde Urano em Touro e Saturno em Aquário, abalando sua carreira o ano todo. Com Júpiter alcançando sua melhor posição em Peixes no meio do ano, acredite que essas mudanças o estão preparando para algo melhor, especialmente para sua carteira.

