Horóscopo de Leão para abril de 2021 – Esse será um mês de muita movimentação, ímpeto, impulso, coragem e força de vontade! Se você tem algo para realizar, corra, que até dia 20 os astros estão te dando aquele empurrão que faltava; seja um trabalho, um projeto, uma viagem, uma mudança, um pedido de namoro ou casamento, afim, não é o momento de perder tempo! Você vai sentir como se estivesse vivendo 2 meses em 1.

Portanto, é muito importante a presença e a verdade para cada instante da sua vida, para não perder nada e nem atropelar as coisas. Mas tenha em mente que até dia 20, muita coisa pode rolar, algumas coisas podem tomar um novo rumo e inclusive você pode mudar o rumo da sua vida. É tempo de semear novas sementes!

Você pode receber notícias sobre uma oportunidade lucrativa ou uma chance de desenvolver suas habilidades em seu trabalho atual.

Horóscopo de Leão para abril no trabalho

O profissional vem com toda essa energia e vigor, mas é preciso ir com calma e não só ir no impulso seguindo um fluxo. Pense melhor: o que estou buscando na minha carreira? Cuidado para não ficar só no automático sem saber o que você realmente quer. Esse é um momento decisivo, onde talvez novas escolhas deverão ser feitas por aqui. Mostre a sua força, a sua capacidade e sua vontade!

Já na área do amor, talvez você sinta as coisas meio mornas, mas não se preocupe, o momento é outro, o foco está para outras áreas e tá tudo bem, só não deixe sua parceira de lado! Se você está solteiro, pode até conhecer alguém esse mês, mas a tendência é que seja algo passageiro. Siga seu coração!

ocê está no caminho certo, Leão. Mantenha a mente aberta, continue explorando, e nos veremos em maio.

Melhores dias para o amor: 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 29, 30.

Melhores dias para a carreira e o dinheiro: 1, 2, 7, 10, 11, 16, 17, 23, 24, 26.