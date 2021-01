Bem-vindo a fevereiro, leonino! Fevereiro será um mês social para os leoninos. Aproveite esse mês para conhecer novos amigos, ir para lugares diferentes e fazer novos contatos profissionais. Nesse mês esteja presente na vida de quem se importa com você mais do que nunca. Continue lendo seu horóscopo de Leão para fevereiro de 2021.

Em tempos de distanciamento social e isolamento, pode ser difícil sentir-se conectado a outras pessoas, mesmo quando a reclusão é para um bem maior. Como um sinal de que adora ser o centro das atenções, de preferência enquanto toma banho de sol, os efeitos sociais de COVID-19 foram especialmente duros para você.

Horóscopo de Leão para fevereiro para Carreira

Os seus objetivos pessoais serão alcançados naturalmente pela lei cármica, faça o que estiver no seu alcance, sem se cobrar demais e sem se exigir demais, e as coisas fluirão. Tire umas férias de si e direcione o foco para os outros.

Existem pontos na sua vida que precisam ser mudados nesse mês. Comece a observar quais são esses pontos e vá realizando essas mudanças com tempo, calma e sabedoria.

Lute pelo que você vale, mas tente manter a cabeça fria e não tomar nenhuma decisão profissional impulsiva.

Amor do leonino

A sua décima casa estará poderosa, o grande foco do mês será na sua carreira. Uma rotina de trabalho bem movimentada, cheia de tarefas e obrigações. Pode rolar algumas horas extras também! Cuide da sua saúde física, agenda massagens, tratamentos de reflexologia ou, se puder, passe um dia no spa.

A partir do dia 18, você entrará num ápice amoroso. O amor será dramático, como uma novela, mas vai acontecer! Boas parcerias irão se formar aqui.

O planeta amante Vênus deixa Aquário e entra em Peixes na quinta – feira, 25 de fevereiro , na sua 8ª Casa do Sexo. Regido por Escorpião, isso também representa transformação. Você está em uma grande fase de crescimento agora. Identifique suas necessidades em questões de amor e não tenha medo de rugir para que todos possam ouvir. Use a lua cheia brilhante para curar Virgem no sábado, 27 de fevereiro para descansar e recarregar as baterias antes de enviar uma mensagem de texto para sua paixão ou dizer ao seu parceiro que você está pronto para subir de nível. Fique seguro e nos vemos em março!